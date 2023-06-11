Соединенные Штаты сообщили Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о желании снова войти в ее состав.

Об этом в воскресенье, 11 июня, информирует Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

По данным источника, Вашингтон сообщил организации о своих намерениях еще на прошлой неделе. 8 июня заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле план возвращения США в организацию. Этот план появился в результате длительных переговоров между Госдепом и ЮНЕСКО и содержит информацию о временных рамках выплаты Вашингтоном долга перед организацией и возвращения его в Исполнительный совет.

Издание считает, что таким образом президент США Джо Байден пытается противостоять растущему, по его мнению, влиянию Китая на ЮНЕСКО.

Организация не ответила на запрос Axios с просьбой о комментарии. Однако, согласно электронному письму, попавшему в распоряжение издания, в понедельник на внеочередной встрече представителей всех стран, входящих в ЮНЕСКО, Азуле "представит важную стратегическую информацию".

Согласно источнику, на этой встрече будет обсуждаться план возвращения США в организацию. Кроме того, чиновник может предложить провести в июле специальное заседание Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Напомним, что в конце 2017 года США прекратили свое полноправное членство в ЮНЕСКО, оставшись государством в статусе наблюдателя.

Администрация тогда еще президента США Дональда Трампа заявляла, что это решение было принято ввиду обеспокоенности Вашингтоном ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и позиции по еврейским поселениям в Палестине.