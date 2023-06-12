Анализируем итоги 474-го дня войны в Украине.

Бои под Великой Новоселкой

Продолжаем разбирать ход украинского контрнаступления на юге Украины.

Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке.

С утра стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое, которое практически между Благодатным и Нескучным.

Западнее этого участка, но тоже на Времьевском выступе, ВСУ вошли в Новодаровку, причем еще 4 июня, и с тех противник пытался выбить украинские силы оттуда. Правда, российские паблики утверждают, что Новодаровка находится в серой зоне (то есть, за нее идут бои).

Судя по этим названиям, украинские силы наступают на юг от Великой Новоселке по течению реки Мокрые Ялы, последовательно заходя в населенные пункты (Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка) с конечной целью, как пишут украинские военные паблики - "срезать" Времьевский и выйти к населённому пункту Старомлыновка, откуда отроется дорога к развитию наступления вглубь обороны противника.

Правда, как далеко зашла украинская армия по этому пути, сведения разнятся.

По официальным данным, как писалось выше, ВСУ уже в Макаровки, однако (в отличие от Благодатного, Нескучного, Сторожевого) видео оттуда нет. Часть украинских пабликов пишут, что еще продолжается зачистка этого села. А российские военные телеграмм-каналы пишут, что на него россияне перешли в контрнаступление и, по одним данным уже якобы его отбили, а по другим - там еще идут бои (видео с российской стороны из Макаровки также нет).

То есть, если просуммировать информацию, то сейчас бои идут в районе от Старомайорского и Урожайного (находятся под контролем РФ) и до Макаровки. И чтоб дойти до Старомлыновки и ликвидировать Времьевский выступ ВСУ еще нужно освободить как минимум Старомайорское и Урожайное, а также отбить контратаки РФ. При этом, как пишут российские паблики, около Старомлыновки находятся заранее выстроенная новая линия укреплений россиян.

То есть, оборона на этом участке, также как и на всем южном фронте у россиян эшелонированная и потому глубокие и быстрые прорывы здесь проблематичны.

Воюющие на этом направлении украинские военные говорят о проблемах с западной военной техников. Боец с позывным "Финн" рассказал Wall Street Journal, что из-за дождей и на болотистой местности теряют эффективность бронемашины MaxxPro.

"Они были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они могут пройти, но это борьба", - рассказал он.

Вторая проблема - отсутствие опыта управления западной техникой у ВСУ. По словам "Финна", новые украинские бригады сталкиваются со слишком короткой подготовкой и отсутствием боевого опыта. "Они теряют ориентацию в стрессовых ситуациях", - сказал он.

Напомним, что наступление ВСУ под Великой Новоселкой идет в речной и холмистой местности, где использование военной техники проблематизировано для обеих сторон, особенно в дождливую погоду. При этом россияне говорят, что дожди сейчас мешают им в полную силу применять авиацию.

Бросок на Токмак. Что это было?

На другом участке фронта - Ореховском в Запорожской области - ситуация для ВСУ гораздо сложнее. И в последние дни о продвижениях украинской армии с этого направления сведения не поступали.

Именно здесь в четверг ВСУ предприняли попытку прорыва крупными силами. Как утверждают россияне - без успеха, фронт не был прорван, а потери украинской армии в технике и живой силе были большие. Именно отсюда появлялось больше всего видео с подбитой украинской бронетехникой, включая "Леопарды". На Западе говорят об "незначительном продвижении" здесь украинских сил, но также отмечают и серьезные потери, а также то, что прорыва не получилось.

По данным AFP, механизированное подразделение ВСУ, принимавшее участие в атаке 8 июля, потеряло шесть из девяти своих БМП Bradley. Еще две машины получили повреждения, но смогут вернуться в строй.

Говоря об итогах наступления на этом участке фронта, один из украинских военнослужащих вместо ответа пальцами показал "ноль".

Более детально эту тему разобрал американский Wall Street Journal. Украинские военные заявили журналистам о построенной под Ореховым "стальной стене" из российских укреплений.

По словам 28-летнего солдата, как только их полк перешел дорогу за Малой Токмачкой, россияне начали обстреливать их из "Градов". "Поля были заминированы. Над головой гудели российские вертолеты и реактивные истребители", - сообщает боец.

По словам солдата, один из "Леопардов" был подбит и выведен из строя. "Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была стальная стена. Это было ужасно", - заявляет военный.

"В южной части Запорожской области плоские открытые поля почти не дают укрытия для атакующих сил", - объясняется в статье трудность атак на этом направлении.

Бойцы говорят журналистам, что цель украинского наступления под Ореховым - город Токмак Запорожской области, о чем уже рассказывала и "Страна". "План состоял в том, чтобы продвинуться на юг в сторону оккупированного русскими города Токмак... Две другие части также будут продвигаться к Токмаку с разных направлений", - заявил один из солдат.

В другой статье издание продолжило эту тему. Комвзвода 21-й механизированной бригады рассказал, что во время той атаки россиян "было больше, чем мы ожидали".

"Его немецкий танк "Леопард II" уничтожил русскую пехоту, но на смену им пришла другая шеренга солдат, а затем еще одна. Мимо пронеслись реактивные гранаты. Некоторые отскочили от танка. Поля были усеяны минами", - говорится в статье.

Успехи под Ореховым "оказались меньше, чем ожидалось". Первые украинские атаки потерпели неудачу, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле и была поражена ответным огнем.

Механик танков 21-й украинской бригады сказал, что другие танки получили значительные повреждения, но были вывезены с поля боя. Один солдат был тяжело ранен, пытаясь помочь вернуть "Леопард".

Затронул тему первых ударов на направлении Орехов-Токмак и британский журнал The Economist. В ходе этих атак Украина понесла "значительные потери в бронетехнике и живой силе", рассказал изданию источник в Генштабе ВСУ.

По его словам, лобовые бои здесь шли тяжело и сейчас на южном фронте разыгрывается "шахматная доска", когда обе стороны вытянуть резервы друг друга. "Мы не ввели свои главные силы, но и русские не ввели свои главные силы", - говорит источник.

Он называет "ближайшим приоритетом" Украины снижение превосходства России в артиллерии путем поражения ее артиллерийских систем дальним огнем.

"Роль авиации, где Россия имеет явное преимущество, является ключевой. Сейчас на Запорожском направлении РФ использует авиацию больше, чем когда-либо с начальных этапов войны. Но украинские источники предполагают, что российские пилоты по-прежнему не склонны к риску и опасаются украинской ПВО", - говорится в материале.

РФ активнее использует дроны, особенно в последнее время. Ударными "Ланцетами" поражаются танки и артиллерия. Также РФ закупила значительное количество китайских беспилотников, утверждает офицер ВСУ Денис Ярославский. The Economist отмечает, что западные источники этого пока не сообщали. Но, отметим, в последнее время на фронте у россиян появилось много FPV-дронов, которые на фронте используют как дроны-камикадзе. Не исключено, что именно их из Китая и поставили. Тем более - что это не военные, а коммерческие дроны, которые можно купить на открытом рынке (их же покупают и для нужд ВСУ, к слову).

По данным военных пабликов, за минувшие дни ситуация под Ореховым не слишком изменилась: бои приняли, преимущественно, позиционный характер. Новых попыток крупномасштабных наступлений ВСУ пока не предпринимают.

Военные перспективы

Вопрос, который многих волнует - где Украина нанесет свой главный удар. То ли это будет на нынешнем южном участке (который изначально считался стратегически самым важным из-за ценности сухопутного коридора в Крым), то ли - на других направлениях (Сватово-Кременная, Бахмут, Донецк и т.д.).

Версию о главном ударе на Донбассе выдвинули сегодня в Лондоне. Украина может нанести там удар большими силами уже в ближайшие дни, заявил глава парламентского комитета Британии Тобиас Эллвуд. "В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса", - сказал он.

Он отметил, что ВСУ проводят зондирующие и формирующие операции" в поисках слабого места российской обороны, а "основные силы Украины все еще находится в резерве, готовые к этой атаке".

Если не брать южную часть Донецкой области (где и так и сейчас идут ожесточенные бои), остальные направления для удара украинских войск не сулят быстрых стратегических результатов, сравнимых с южным фронтом, прорыв которого решает задачу выхода к Крыму и перерезания сухопутного коридора на полуостров. За исключением наступления непосредственно на Донецк, атака на который имела бы большое символическое значение (и на такую возможность еще в прошлом году намекали представители украинской власти). Однако добиться здесь успеха будет не намного легче, чем на южном фронте. При том, что с чисто военно-стратегической точки зрения удар по Донецку менее важен, чем выход к Азовскому морю.

Военные аналитики, опрошенные WSJ, считают, что первые линии обороны россиян предназначены для удержания украинцев на длительный срок - чтобы Москва могла определить, где Киев планирует свой главный удар, и развернуть резервы.

Одновременно задача Киева - "сбить русских с толку относительно того, где будет проходить главный удар", считает бывший командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес. "Когда основной удар украинского наступления произойдет, в нем, вероятно, будут задействованы соединения с несколькими сотнями танков и боевых машин пехоты", - говорит он.

При этом военные паблики обсуждают и о вероятности отвлекающего удара ВСУ через Днепр в Херсонской области, который стал сейчас уменьшаться в русле. Это может произойти благодаря тому, что наводнение ранее, как утверждают в Украине, смыло все российские укрепления и минные поля на левом, контролируемом Россией берегу.

Впрочем достоверной информации, так ли это на самом деле, пока нет. Тем не менее, украинское командование дает понять, что на Херсонщине россияне атак не ждут и перебрасывают войска под Бахмут и на Запорожское направление.

Украина тем временем продолжает говорить, что у нее недостаточно бронетехники. МИД Украины призвал Германию передать больше танков и другой бронетехники для контрнаступления.

"Украинская армия крайне остро нуждается в гораздо большем количестве западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник берлинскому изданию Tagesspiegel.

Он считает, что Берлин может безболезненно выделить втрое больше танков Leopard 2, чем сейчас (18 единиц), поскольку запасы Бундесвера составляют 300 танков. Также Мельник просит передать ВСУ "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

При этом переговорные опции Киев пока отвергает. Вчера советник главы ОПУ Подоляк заявил, что Украина не принимает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и Африка (Китай он в данном списке не упомянул).

А глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предположил, что мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США.

"Думаю, что он (Путин - Ред.) ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", - сказал Боррель. Отметим, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.