Анализируем итоги 475-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня ночью Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 11 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

Что касается наступления на южном фронте, то наиболее динамичные бои, как и вчера были под Великой Новоселкой на Времьевском выступе в Донецкой области, где на днях ВСУ смогли освободить несколько сел, но РФ предпринимает контратаки, чтоб их отбить.

Сегодня утром украинские военные выпустили видео из Макаровки - деревни, которая расположена рядом с Благодатным, которое ВСУ взяли еще позавчера.

На видео, когда морпехи заявляют о взятии населенного пункта, на фоне звучат взрывы и военные говорят, что россияне пытаются "забрать село обратно". То есть, на момент записи ролика там продолжались бои.

О контратаке армии РФ на Макаровку вчера заявляли и российские паблики.

Замминистра обороны Анна Маляр сегодня также сообщила, что вблизи Макаровки продолжаются бои. При этом украинские телеграм-каналы пишут, что ВСУ сейчас удерживают село, хоть его и пытаются отбить российские войска.

Россияне же в своих пабликах пишут, что Макаровка несколько раз переходила из рук в руки. Но никаких видео оттуда РФ не публиковало.

Но в целом ситуация южнее Великой Новоселки характеризуется тем, что россияне пытаются наступать на ранее оставленные позиции и вернуть их обратно. О продвижении украинских войск на этом участке пока данных не было.

То есть, ситуация здесь сейчас свелась к встречным боям и прорыва ВСУ далее на юг на стратегическому населенному пункту Старомлыновка (от которого можно развивать наступление вглубь обороны РФ), о вероятности которого говорили вчера, пока не произошло. При этом, российские паблики ожидают нового наступления ВСУ на Времьевский выступ с целью срезать, а украинские паблики сообщают о подтягивании на это направление крупных резервов российской армии.

Комментируя бои под Великой Новоселкой, New York Times пишет следующее: "Украинские приобретения касаются крошечных деревень, и до сих пор не было никаких признаков серьезного прорыва в густой сети обороны россиян".

Западнее, в районе Орехова, продолжаются бои в районах Малой Токмачки и Новоданиловки, заявила Анна Маляр. Это те же локации, что и ранее - то есть изменений на этом участке фронта пока тоже нет.

При этом бои все равно ведутся. По данным Минобороны Украины, россияне всячески пытаются удержать захваченные позиции, постоянно пытаются контратаковать на бронетехнике и с массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе.

Украинские военные заявляют, что россияне стали чаще использовать в том числе китайские FPV-дроны, которые закупают в промышленных масштабах. Их на фронте используют в качестве дронов-камикадзе, так как ими можно управлять в режиме реального времени.

На эту тему высказался командир подразделения дронов ВСУ с позывным "Мадьяр" (Роберт Броуди).

По его словам, РФ использует дроны китайской компании Iflight, которая, как заявляет Мадьяр, производит их по заказу российской армии.

"Производит сегодня и сейчас. Внимательно: десятками тысяч единиц. Необходимо немедленно инициировать диалог с Соединенными Штатами и странами ЕС о введении широких санкций по данной компании, как ранее уже было сделано с пятью китайскими компаниями, поставлявшими запчасти к шахидам", - заявил Броуди.

Подтверждений от Москвы, Китая и производителя, а также от украинских официальных лиц этому нет. Ранее в Пекине заявляли, что не поставляют оружие в зону конфликта.

В то же время дроны IFlight - коммерческие, которые можно купить на открытом рынке, а затем переоборудовать, подцепив на них взрывчатку. С этой целью FPV-дроны в больших количествах покупаются и для нужд украинской армии.

Но нельзя исключать, что россияне смогли договориться о прямых массовых поставках через правительство Китая.

Отметим, что соотношение сил по дронам (особенно ударным и камикадзе) прямо влияет на ход событий на фронте, так как в современной войне это становится одним из основных видов оружия.

Сегодня Путин на встрече с военкорами заявил, что по наиболее востребованным на фронте типам Дронов их производство в РФ выросло в 10 раз.

А западная пресса пишет о наращивании производства беспилотников-камикадзе для нужд РФ в Иране за счет масштабных поставок китайских комплектующих.

Какие потери на южном фронте?

Разные данные приходят о потерях сторон на южном участке фронта.

Командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника: среди них шесть танков и четыре БМП.

В минобороны РФ сегодня показали видео, где российские военные снимают с близкого расстояния подбитые немецкие танки "Леопард" и американские БМП "Бредли". Утверждается, что россияне их захватили, но факта буксировки техники на российские позиции на видео нет. Ранее военные ВСУ заявляли, что вывели поврежденную технику в тыл.

Украина информации о затрофеенных "Леопардах" не подтверждала.

Сегодня украинское контрнаступление прокомментировал Путин и заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли "уже свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа".

На Западе же пишут, что ВСУ потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley в ходе наступления на юге, что составляет почти 15% от общего числа переданных машин (109 единиц). Об этом сообщило CNN со ссылкой на данные разведки.

По мнению экспертов New York Times, атаки на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки, вероятно, нанесут тяжелый урон украинским силам. "Есть уже подтвержденные потери как в войсках, так и в передовом вооружении, недавно переданном Украине союзниками", - пишут журналисты.

Потери несут и россияне. Сегодня в РФ сообщили о гибели начштаба 35-й армии, генерала-майора Сергей Горячев. Эта армия воюет на южном фронте. Сообщается, что он погиб в результате ракетного удара.

Что будет дальше с контрнаступлением?

Путин сегодня на встрече с военкорами заявил, что ВСУ наступает крупными силами, но утверждает, что ни на одном из направлений крупных успехов украинская армия не достигла.

Российские и западные аналитики предрекают усиление масштаба боев и новые атаки украинских сил на южном фронте после ввода в бой новых резервов.

Другой вопрос - будут ли наноситься крупные удары где-либо еще.

Путин сегодня прокомментировал ситуацию в Белгородской области - и ждут ли там наступления ВСУ. Судя по его ответу - нет. Президент РФ считает, что активность Украины по Белгородской области имеет цель отвлечь российские войска с других, более важных направлений. Но сказал, что перебрасывать войска РФ не будут, хотя границу и укрепят (сегодня Кадыров заявил, что на этот участок будут отправлены чеченские подразделения).

Более того, намекнул, что россияне будут и сами там наступать: по его словам, рассматривается вариант создания некоей "санитарной зоны на территории Украины", чтоб прекратить обстрелы российских территорий. Правда, не совсем понятно какими силами, если дополнительные подразделения российской армии, как сказал Путин, туда перебрасываться не планируется. Хотя, может быть он имел в виду планы на время после украинского контрнаступления (но об этом чуть ниже).

Непонятно, ждать ли украинских ударов под Бахмутом или где-то еще на Донбассе. Пока, судя по разворачивающимся событиям, виден приоритет усилий ВСУ на южном направлении. Которое для обеих сторон является стратегически важным, поскольку касается сухопутного коридора в Крым и возможности начать удары по полуострову.

Интенсивность боев на Бахмутском направлении, как заявило украинское командование, упала.

Еще один вопрос - намереваются ли ВСУ форсировать Днепр и наносить удар в тыл и фланг российской группировке, которая обороняет сухопутный коридор. Ответ на него прямо касается Каховской катастрофы.

Обсуждение вариантов здесь вращается вокруг двух основных моментов.

Первый - разлив Днепра ниже Каховской ГЭС, возможно, сорвал украинскую десантную операцию в Херсонской области. Если бы она состоялась, то заставила бы РФ распылять резервы, снимая их со стратегически важного запорожского участка. А теперь, как заявляет украинское командование, Россия перебрасывают войска из Херсонской области в Запорожскую.

В то же время есть мнение, что для россиян это смысла не имеет, так как дает лишь краткосрочный выигрыш времени, поскольку Днепр возвращается в свое русло, а российские минные поля и укрепления на левом берегу были смыты наводнением. И успеют ли их восстановить в ближайшее время - пока вопрос. И по факту по итогам катастрофы оборонительные позиции РФ в Херсонской области могут на время ослабнуть. Кроме того, есть много свидетельств, что часть российских военных не была заблаговременно предупреждена о разливе Днепра и спасалась вплавь. А некоторые потонули.

К слову, Путин сегодня сказал, что подрыв дамбы Каховской ГЭС "к сожалению" сорвал планы наступательных операций ВСУ через Днепр.

"К сожалению, потому что это наступление для украинских войск закончилось бы очень плохо", - заявил Путин, в очередной раз обвинил Украину в подрыве дамбы.

Второй момент - Днепр выше по течению значительно потеряет в ширине и, возможно, вернется до уровня до строительства дамбы Каховской ГЭС (как это может быть - хорошо заметно по видео, где приводится карта 1952 года).

И это резко уменьшает значение водной преграды для обороны РФ по левому берегу Каховского водохранилища. В перспективе открывая ВСУ путь к наступлению на тот же Энергодар для выхода в тыл российской группировке на Запорожье.

Специалисты прогнозируют, что глубина Днепра на этом участке при худших раскладах все равно будет составлять около трех метров. То есть водная преграда у российских войск останется - но для ВСУ здесь явно откроется больше возможностей для форсирования реки. Плавающая бронетехника в Украине имеется (ее фото уже публиковали военные), вопрос - в каких количествах ее смогут применять.

Хотя в конечном счете вопрос десанта через Днепр - что под Херсоном, что в Каховском водохранилище - упирается в качество российской обороны и наличие резервов у Киева.

Путин и ЧВК

Продолжается развитие истории с отказом куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина подписывать контракт с минобороны, что ведомство Шойгу требует сделать от всех "добровольческих формирований", воюющих на фронте, до 1 июля.

Пригожин пока дает разноречивые комментарии относительно того, как он и его ЧВК будут действовать после 1 июля.

Так, на одной из встреч он дал понять, что этот приказ не остановит его от участия в войне в Украине.

"До 5 августа мы отдыхаем, а потом сможем выполнять поставленные задачи. И никакой приказ Минобороны не может остановить русского человека, который хочет защищать Родину. Поэтому Родину мы продолжим защищать", - заверил Пригожин, не уточнив при этом, кто ему эти задачи будет ставить.

Из его слов можно сделать предположение о его надеждах на то, что президент РФ Владимир Путин вновь даст добро на его участие в войне без подчинения Минобороны.

В то же время, возможно, Пригожин не исключает и другие варианты. Так, в комментарии датскому телеканалу TV2 он допустил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет "работать" на территории Украины.

"По поводу дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в Украине. Не уверен, что мы будем работать именно в Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", - заявил Пригожин.

Тем временем, сам Путин сегодня по сути поддержал позицию минобороны.

Он сказал, что ЧВК, которые воюют на фронте, должны заключить контракты с МО РФ.

"И это будет сделано", - сказал Путин.

Военные перспективы

Запад обсуждает военную помощь Украине в ходе контрнаступления.

Германия сегодня заявила, что не сможет заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе наступления. Но запланированные поставки будут продолжены.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который теряется сейчас, но то, что мы делаем, это продолжаем поставлять восстановленные танки Leopard 1A5 с июля. И до конца года их будет более 100", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

США же, по данным СМИ, обсуждают возможную поставку Украине танковых снарядов с обеднённым ураном. Как сообщает The Wall Street Journal, ими могут вооружить предназначенные для Киева американские танки "Абрамс".

Но консенсуса по вопросу среди властей пока нет. Бронебойные боеприпасы вызвали опасения по поводу воздействия на здоровье и окружающую среду. Ранее первой снаряды с обедненным ураном Украине передала Британия.

Применялись ли они на фронте - неизвестно. Россияне при этом распространяли информацию, что якобы поразили склад с такими боеприпасами на западной Украине. Но подтверждений это не имело.

К слову, российские аналитики говорят, что ожидают основных проблем для своих войск, когда в контрнаступление пойдет бронетанковый кулак, сформированный из танков и БМП советского образца - которыми ВСУ привыкли управлять и ремонтировать (чего может не быть с западной техникой, да еще и с таким ее разнообразием).

На Западе свои ожидания от контрнаступления. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что его успех вынудит Путина пойти на переговоры. Блинкен в этом контексте пообещал Украине новый "внушительный" пакет политической и практической помощи.

"Успех в контрнаступлении принесет два результата: он укрепит позиции Украины за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал. В этом смысле контрнаступление действительно может приблизить мир, а не отдалить его", - сказал госсекретарь США.

Путин сегодня также говорил о перспективах. Он заявил, что "цели СВО носят для нас фундаментальный характер, они меняются в соответствии с ситуацией, но в целом остаются те же".

При этом он заявил, что готов к переговорам по окончанию войны, но утверждает, что в прошлом году от них отказалась сама Украина и сейчас Киев "делает ставку на контрнаступление".

При этом он ушел от ответа на вопрос о дальнейших планах РФ после контрнаступления Украины.

"Пойдем ли мы дальше?", - спросили у Путина.

Президент РФ сказал, что не будет разглашать планы. И сказал, что они зависят от "соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ".

"У нас есть несколько планов", - заявил Путин.

При этом, из его слов следовало, что планов идти на Киев и каким-то образом резко увеличивать масштаб военных действий у России пока нет (ну или он не хочет их озвучивать даже намеками).

Отвечая на вопрос о том будет ли в РФ новая волна мобилизации, он сказал, что это зависит от того какие цели ставятся в войне в Украине.

"Нужно ли нам идти снова на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет", - сказал Путин.