В среду, 14 июня, в Украине продолжается 476-й день войны с Россией.

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14 июня

11.10 В Сумской области шесть человек погибли, попав под обстрел на автомобиле, сообщает прокуратура.

Люди ехали на УАЗе по территории Середино-Будской территориальной общины, которая граничит с РФ.

Погибли двое гражданских и четыре работника лесного хозяйства.

10.42 В Херсонской области за ночь уровень воды спал еще на 32 см, сообщает штаб ликвидаации последствий прорыва дамбы.

На утро средний уровень подтопления составляет 2,13 метра.

Подтопленными остаются 28 населенных пунктов на правобережье. Вода полностью отошла от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка.

Под водой остаются 3103 жилых дома. За сутки вода отошла от около полутысячи домов.

10.40 Глава ОП Ермак, комментируя ночную атаку Одессы, заявил, что в каждом из российских "Калибров", есть не менее 40 иностранных комплектующих.

"Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", - заявил глава Офиса президента.

09.50 За последние трое суток ВСУ в ходе наступления продвинулись на некоторых направлениях на 200-1400 метров и освободили около 3 кв. км, сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка (юг Донецкой области).

Также идут бои в районе деревень Новоданиловка и Новопокровка (север Запорожской области).

09.39 Этой ночью "шахедами" была массировано атакована Кировоградская область, сообщает губернатор.

Есть прилет по объекту инфраструктуры в Светловодске.

Пожар был оперативно локализован. Обошлось без погибших и раненных.

09.30 В Германию прибывает все меньше беженцев из Украины, свидетельствуют данные Центрального реестра иностранцев.

В апреле въехало 19 300 украинцев, а в мае порядка 15 600, передает DW.

За первые три месяца 2023 года года в Германию въехало около 81 600 украинцев - то есть в среднем 27 200 человек в месяц.

Статистика выезда беженцев не ведется.

09.20 По частному сектору Краматорска и Константиновки на рассвете ударили ракетами. Три человека погибли, столько же ранено, сообщает губернатор Павел Кириленко.

В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов.

В Константиновке - два разрушены и повреждены 55.

Пострадали газопровод и электросети.

08.35 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

2. За прошедшие сутки силы РФ нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Было уничтожено 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

3. Кроме того, россияне нанесли 39 авиаударов, 62 обстрела из РСЗО.

4. За минувшие сутки на передовой в Луганской и Донецкой области произошло 28 боевых столкновений. На Лиманском направлении россияне безуспешно атаковали в районах Веселого и Раздолевки. На Бахмутском направлении - по направлению Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.

5. В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.

6. В порту Бердянска происходит наполнение сухогрузов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами. В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России.

08.20 Ночью россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Он наносился крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе, сообщает Воздушное командование.

Из акватории Черного моря противник нанес удар четырьмя "Калибрами" в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.

С восточного побережья Азовского моря россияне атаковали 10 "Шахидам", 9 из них сбито.

Из Ростовской области нанесли удар по Донбассу шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22. ПВО Украины их не сбивали. Последствия уточняются

07.55 Уровень воды в Олешках и Голой Пристани на левом берегу Днепра в Херсонской области упал почти до нуля.

Об этом сообщил назначенный РФ т.н "губернатор" Сальдо.

По его словам, под Новой Каховкой он остается на уровне пяти метров.

07.45 В Кривом Роге уже 12 жертв удара по пятиэтажному дому - ночью от ожогов скончался 67-летний мужчина.

Об этом сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

07.20 По Одессе ночью был удар четырех "Калибров", сообщает оперативное командование Юг.

Вследствие воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, "Макдональдс" и магазины.

Шесть человек получили ранения.

Также ракета попала в склад одной из торговых сетей, где погибли три человека, семь получили ранения. Идет разбор завалов.