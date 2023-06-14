В США умер Кормак Маккарти, написавший роман "Старикам тут не место"
Американский писатель Кормак Маккарти, лауреат Пулитцеровской премии, умер.
Об этом сообщает издание Hollywoodreporter.
"Ему было 89. Маккарти умер во вторник естественной смертью в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, об этом сообщил его издатель", - говориться в сообщении.
"Этот писатель, известный своей прозой, предчувствующим взглядом на человечество, бескомпромиссным отношением к смерти и насилию, а также восстанием против кавычек и точек с запятой, прославился как один из ведущих американских авторов своего времени", - так характеризуют Кормака в статье.
"Его пронзительный роман "Старикам тут не место" послужил основой для фильма братьев Коэнов 2007 года, получившего "Оскар" за лучший фильм, актёра второго плана, режиссуру и адаптированный сценарий", — отмечает издание.
"Он великий пессимист американской литературы, использующий свои дервишские конструкции, чтобы осветить мир, в котором почти всё (включая пунктуацию) уже обратилось в прах", — писал о Маккарти Тим Адамс в профиле The Guardian в 2009 году.
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