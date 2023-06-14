Американский писатель Кормак Маккарти, лауреат Пулитцеровской премии, умер.

Об этом сообщает издание Hollywoodreporter.

"Ему было 89. Маккарти умер во вторник естественной смертью в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, об этом сообщил его издатель", - говориться в сообщении.

"Этот писатель, известный своей прозой, предчувствующим взглядом на человечество, бескомпромиссным отношением к смерти и насилию, а также восстанием против кавычек и точек с запятой, прославился как один из ведущих американских авторов своего времени", - так характеризуют Кормака в статье.

"Его пронзительный роман "Старикам тут не место" послужил основой для фильма братьев Коэнов 2007 года, получившего "Оскар" за лучший фильм, актёра второго плана, режиссуру и адаптированный сценарий", — отмечает издание.

"Он великий пессимист американской литературы, использующий свои дервишские конструкции, чтобы осветить мир, в котором почти всё (включая пунктуацию) уже обратилось в прах", — писал о Маккарти Тим Адамс в профиле The Guardian в 2009 году.

Незадолго до этого в Америке умер легендарный телеведущий, чьё шоу было популярней программы Опры Уинфри.

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