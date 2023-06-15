Анализируем итоги 477-го дня войны в Украине.

Обстрелы и "Бал"

Очередной ночной обстрел был сегодня в Украине - четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахидов".

Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Ранение получил 38-летний мужчина. Имеются существенные разрушения производственных сооружений.

Ночью взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. По сообщению властей и местных телеграм-каналов, там сбивались "Шахиды".

Минобороны РФ утверждает, что ночью в Украине были поражены "места производства ударных беспилотников". Украина этого не подтверждает.

Украинское командование сегодня снова обратило внимание на то, что в Брянскую область россияне перебросили противокорабельные комплексы "Бал", способные запускать ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью в 260 и 500 километров.

Таким образом, завили в Генштабе ВСУ, выросла угроза ракетных ударов по регионам на северо-востоке Украины - Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

При этом такие ракеты - Х-35 - тяжелее выявлять и сбивать, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Они имеют увеличенную дальность поражения, но при этом меньше по размеру, поэтому их сложнее обнаруживать.

"Точно мы не можем знать, какая дальность поражения. Ну, там 260 км, пожалуй, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попадать из Брянской области. Ракета этого комплекса имеет боевую часть до 150 кг. Если сравнивать с Х-101 или Калибр, то там 400-450 кг.

Сама ракета меньше, а это уже более опасно, потому что ее труднее обнаруживать, ведь ее площадь рассеяния (эффективная отражающая поверхность) меньше. К тому же ракета предназначена лететь над водой, а таким образом она прижимается ниже к земле", - рассказал Игнат. Он отметил, что россияне уже использовали такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областям.

"Бал" имеет 4 самоходных пусковых установки, каждая несет 8 ракет, суммарный залп – 32 ракеты Х-35. Ракета летит на высоте менее 15 м на скорости около 1000 км/ч.

Ситуация на фронте

Минобороны Украины и Генштаб ВСУ сегодня заявили, что наступательные действия сегодня продолжались на разных направлениях и есть "постепенное продвижение ВСУ".

При этом продвижение затрудняется сопротивлением РФ, заминированными полями, использованием дронов-камикадзе и интенсивными обстрелами.

Под Великой Новоселкой продолжаются бои в районе села Макаровка, сообщили сегодня утром в Генштабе. Западнее продолжаются бои в районах деревень Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

Отметим, что это те же населенные пункты, которые фигурировали в украинских сводках вчера. То есть существенных изменений на участках фронта, где ВСУ на прошлой неделе пошли в активное наступление, за сутки, судя по всему, не произошло (о снижении интенсивности боев пишут и украинские военные паблики).

Российское минобороны заявляет, что ВСУ атаковали в районе Великой Новоселки у Новополя и Левадного (западная часть Времьевского выступа). Военные паблики РФ пишут, что бои идут также в районе Макаровки и Урожайного на тех же линиях, где и вчера: украинская армия находится на подступах к селу.

То есть в целом ситуация на южном фронте уже несколько дней относительно стабильна без серьезных продвижений одной из сторон.

Замминистра обороны Анна Маляр сегодня показала американскую БМП "Брэдли", поврежденную в ходе наступления на юге. Машина загорелась после прямого попадания ракеты "Града" в башню. Это первое официальное подтверждение со стороны Украины потерь западной техники.

Маляр утверждает, что экипаж этой "Брэдли" из 47-ой бригады (на втором фото) успешно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой технике. Только один военный получил легкую контузию. А механик-водитель (на третьем фото) даже отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил. Поврежденную БМП отправили на ремонт.

Этот пост, вероятно, стал ответом на информацию о больших потерях американских БМП в Украине. Об этом сперва заявляли в России, после в США журналисты подтвердили потерю 16-ти "Брэдли", что составляет 15% от всех переданных.

Украинское командование, видимо, решило показать, что даже поврежденные "Брэдли" возвращаются в строй, и критических потерь в технике нет.

То же самое вчера было по человеческим потерям. Маляр заявила, что ВСУ при наступлении на российские войска несут в 5-9 раз меньше потерь, чем противник. На Бахмутском направлении "у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз". На Запорожском и Бердянском направлениях "погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас".

А заявления РФ о том, что украинские потери выше российских Маляр назвала "фейками", цель которых - "деморализация и создание паники".

Напомним, что о высоких потерях наступающих сил заявляют, помимо российских руководителей, и западные СМИ. Вчера "Вашингтон пост" сообщала, что в одном из подразделений под Великой Новоселкой из 50 человек погибло или было ранено 30 (Украина этого не подтверждала). Да и другие СМИ писали о "высокой цене" при штурме российских укреплений.

Отметим, традиционно считается, что потери наступающих выше, чем у обороняющихся.

Исключениями могут стать ситуации, в которых удар наносится внезапно и на слабо укрепленные позиции противника (что было, к примеру, в Харьковской области во время осеннего наступления ВСУ). Либо же при полном техническом превосходстве наступающих.

Оба этих фактора на юге Украины вряд ли действуют. Известно, что россияне построили там протяженные и глубоко эшелонированные оборонительные системы и давно ожидали атаки.

К тому же армия РФ имеет преимущество в артиллерии и авиации, которые, судя по репортажам западных изданий с передовой, наносят сейчас основной урон силам ВСУ.

Перейдем к другим участкам фронта. Украинское командование заявляет, что РФ перебрасывает часть своих подразделений с юга на Бахмутское направление, где украинские силы атакуют противника в районе Краснополевки, Берховки и Ягодного. По данным Минобороны, там у ВСУ есть продвижение.

Также сегодня украинские силы продвинулись под Угледаром на километр, сообщили в пресс-центре Сил обороны. Российская сторона этого не комментировала. Что касается Бахмута, то Пушилин утверждает, что ситуация на флангах для россиян "успешно стабилизируется".

Среди других перспективных направлений украинских ударов - через обмелевший Днепр. Этот вариант сейчас активно обсуждается в военных телеграм-каналах. Каждый день появляются видео, что реку после разрушения Каховской ГЭС кое-где выше по течению можно перейти вброд.

При этом на самом стратегически "интересном" участке для ВСУ - под Энергодаром - ситуация с обмелением Каховского водохранилища двойственная. Воды стало меньше, и форсировать ее теперь проще. Но идти к российским позициям, которые находятся на возвышенности, все равно придется несколько километров по открытой пойменной местности (по сути - дну котлована), что чревато ранним обнаружением и высоким уровнем потерь.

Оценки контрнаступления

В Украине и мире продолжают обсуждать ход контрнаступления и его перспективы.

Россия отчаянно сопротивляется контрнаступлению Украины, заявил в интервью NBC News Владимир Зеленский.

"Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - сказал он, добавив, что обороняться россиянам помогают медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители.

Новости с передовой он оценил как "в целом положительные, но очень тяжелые".

Тем временем, в Офисе президента придерживаются рамки, что "всерьез" ничего еще не началось (как мы уже анализировали - возможно, для подстраховки на случай скромных результатов наступления).

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что проводится не контрнаступление, а "тестирование" вражеских позиций.

Он назвал три цели текущих ударов.

"Первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет.Третья составляющая – это не конкретное направление. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война, – она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому – тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения", – заявил Подоляк, повторив один из популярных в Киеве тезисов о необходимости деморализации армии РФ.

На Западе кто-то с оценками Подоляка согласен, кто-то - нет.

Президент Чехии Петр Павел (генерал армии в отставке) тоже считает текущее наступление ВСУ "формирующими операциями", основные цели и результаты которого - еще впереди.

"Мы увидели начало, которое является, скажем так, умеренным. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", — сказал он.

А вот западные чиновники, опрошенные британским телеканалом Sky News, уверены, что идет полноценное контрнаступление.

"Это гораздо больше, чем прощупывание. Это полномасштабные перемещения бронетехники и тяжелой техники в российскую зону безопасности и продвижение вперед", - сказали чиновники.

Но они признают, что это продвижение идет медленно из-за минных полей и препятствий, а также российских оборонительных действий. Они говорят, что российские силы "в целом хорошо оборонялись" и отступали между тактическими рубежами.

"Этот маневренный подход к обороне оказывается сложным для украинцев, а также дорого обходится атакующим силам, поэтому наступление в данный момент идет медленно", - заявили официальные лица.

Поэтому "еще рано говорить", будет ли контрнаступление успешным или нет.

Агентство Reuters опросило западных военных экспертов и представило несколько ключевых выводов:

- обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника

- риск для украинцев заключается в том, что, прежде чем они доберутся до российской линии обороны, они понесут большие потери и будет слишком сложно прорвать ее. Основная линия российской обороны имеет глубину в 10-15 километров

- Украина не может добиться стратегической внезапности, но будет изо всех сил стараться добиться оперативной и тактической внезапности. Это потребует маскировки и дезинформации.

- пока только три из 12 подготовленных для наступления штурмовых бригад участвовали в боевых действиях на юго-востоке (глава генштаба США Милли заявил, что Запад подготовил 60 тысяч военных).

- через 5-6 дней после начала основной фазы контрнаступления прогресс, похоже, остановился. Импульс, который ВСУ накопили за первые пару дней, "по сути исчез".

- Украина могла потерять до 15% своих автомобилей Bradley и несколько процентов своих Leopard, хотя, возможно, украинские силы вернули некоторые из этих машин и отправили на ремонт.

Что же до украинских оценок ситуации, высказанных неофициально, то интересный инсайд публикует Politico. Газета пишет, что Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным и дорогостоящим неудачам, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник.

"Это не похоже на Харьков. Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные линии мощные — у нас нет ни людей, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным", - заявил он.

План Украины состоит, по мнению экспертов, в том, чтобы побудить россиян вводить резервы, перебрасывая войска с третьей линии обороны на первую. Как только эти войска будут выдвинуты вперед, станет легче выявить слабые места в российских позициях.

После того, как эти слабые места появятся — и "если они появятся" — может начаться главный удар. После этого "наступление либо добьется прорыва, либо потерпит неудачу".

В то же время, официальные лица Вашингтона предупредили своих коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя.

"В связи с тем, что США приближаются исключительно жаркому и взрывоопасному сезону президентских выборов. высокий уровень военной и экономической помощи со стороны Конгресса может быть трудно поддерживать", - говорится в статье.

По словам украинских депутатов, которые недавно провели переговоры с представителями Госдепартамента и Совета нацбезопасности США, вопросы о будущих обязательствах перед Киевом остались без ответа, но было сказано: "Посмотрим, как пойдет контрнаступление".

Перспективы войны и мира

Сегодня началось новое заседание группы "Рамштайн". На встрече, в частности, обсуждались поставки новых танков Leopard.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, Украина получит еще 14 танков Leopard 2.

"Эта поддержка, вероятно, станет важным знаком для Украины, поскольку, как сообщается, первые боевые танки немецкого производства были повреждены во время продолжающегося наступления", - пишет издание.

В НАТО заявили, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 уже началось. По словам генсека НАТО, после окончания курса открывается возможность передавать Украине и сами самолёты, но сроки принятия этого решения пока неизвестны.

Обостряется дискуссия о гарантиях безопасности Украине, формат которых, судя по всему, может быть озвучен уже на июльском саммите НАТО.

Пока консенсуса по этому поводу на Западе пока нет. Но одно более-менее ясно - гарантий уровня 5-й статьи устава НАТО о коллективной самозащите Киев вряд ли получит даже после завершения войны.

"Я думаю, что если мы зафиксируем на бумаге то, что мы делаем уже для Украины, а также включим этот долгосрочный план поддержки, для меня это звучит как гарантия. Но, конечно, это зависит от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план", - сказал президент Чехии Петр Павел. То есть - по сути будет формализована нынешняя помощь, без обещаний вмешательства в конфликт напрямую.

А газета Politico ставит под сомнение юридическую силу даже обсуждаемы возможных договоренностей Украины и Запада о гарантиях безопасности. "Ни двусторонняя сделка, ни многостороннее соглашение не будут иметь юридической силы договора", - заявляет издание.

По его данным, США обсуждают программу военной и экономической поддержки Украины после окончания войны с Великобританией, Францией и Германией. Однако "эти переговоры и обсуждения пока не достигли каких-либо конкретных результатов, потому что нет никаких сомнений в том, что это также очень и очень сложный вопрос", говорит европейский чиновник.

Россия же посылает тем временем сигнал, что не намерена вести переговоров о судьбе уже захваченных территорий. Сегодня российский ЦИК официально назначил там "выборы", которые пройдут 10 сентября. О том как РФ готовит проведение этих "выборов" и кто в них будет участвовать мы подробно писали здесь.