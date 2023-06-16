В пятницу 16 июня, в Украине продолжается 478-й день войны с Россией.

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16 июня

10.15 Во Львове арестован глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. В СИЗО на 60 дней его отправил Шевченковский райсуд по ходатайству прокуратуры.

Павелко подозревался в финансовых махинациях, в прошлом году был взят под стражу, но вышел под залог.

Источники "Страны" сообщали, что президент Зеленский и его Офис прилагает активные усилия для увольнения Павелко с поста президента УАФ с целью заменить его на Андрея Шевченко.

10.03 Россияне вернулись на свои подтопленные позиции на левом берегу Херсонской области, которые они оставили после прорыва дамбы.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг".

В связи с этим интенсивность обстрелов правого берега, в том числе и Херсона, снова возросла.

Этой ночью было зафиксировано около 40 обстрелов по области - преимущественно из тяжелой артиллерии и РСЗО. На позиции возвращаются минометы.

Из реактивной и ствольной артиллерии ночью обстреляли Новоберислав, сообщает губернатор.

Били по жилым домам, в одном из разрушенных домовладений погибли супруги. Женщина скончалась на месте, а мужчина - по дороге в больницу.

Еще два человека в области получили ранение.

09.57 РФ продолжает перебрасывать войска с Запорожского на Бахмутское направление.

Об этом вчера сообщала Анна Маляр, а сегодня подтверждает командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, перебрасывают наиболее боеспособные части под прикрытием артиллерии и авиации.

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населённых пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - сообщил Сырский.

Продвижение ВСУ под Бахмутом продолжается.

"Мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - говорит генерал.

По его словам, действия РФ вынуждают Украину периодически корректировать свои планы.

09.34 В Курской области продолжают ликвидировать последствия прилета на предприятии по производству текстиля «Бел-Поль».

Российские спецслужбы проверяют версию возможной атаки беспилотника, сообщает губернатор.

По его словам, пожар уже ликвидировали, ведется разбор конструкций.

По данным пабликов, сгорело не само производство, а его склад для хранения пуха. Предприятие производит одеяла и подушки с разными наполнителями.

09.23 Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы, заявил в интервью BBC министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

"В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям. Поэтому запрещено купание, отлов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", - заявил Ляшко.

Конкретизировать опасные болезни министр не стал.

09.12 Несмотря на высокие потери, контрнаступление ВСУ нельзя было откладывать, поскольку поддержка Украины будет в центре внимания июльского саммита НАТО.

Об этом говорится в статье Washington Post "Украина добилась небольших успехов по мере контрнаступления".

"Украинские официальные лица предупредили, что контрнаступление повлечет за собой большие человеческие жертвы и потери техники, что, по их словам, усугубляется отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии", - пишут авторы.

Тем не менее, по словам собеседников издания, "начало атаки нельзя было откладывать".

"Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, прежде чем наступит суровая зима, и дать западным покровителям доказательства того, что Украина способна победить Россию", - говорится в статье.



Также принимался во внимание фактор, что "поддержка Украины в будущем будет в центре внимания саммита лидеров НАТО в следующем месяце".

Официальные лица США говорят, что они понимают, что прогресс Киева на востоке и юге Украины будет медленным и что это "не спринт, а марафон".

08.57 Испания передаст Украине четыре танка "Леопард", которые сейчас на ремонте, и 20 бронемашин. Об этом заявляет минобороны страны.

Бронемашины прибудут в Польшу 19 июня. Сроки поставок танков не указаны. Отметим, что ранее Испания прислала Украине 40 бронемашин.

08.09 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине - задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены ПВО.

2. За прошедшие сутки, силы РФ нанесли 5 ракетных ударов, более 60 авиационных ударов, более 80 обстрелов из РСЗО.

3. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

4. На Лиманском направлении россияне пытаются наступать в районах Стельмаховки и Выемки, Веселого и Раздолевки. На Бахмутском направлении - районе Орехово-Василовки.

На Марьинском направлении - в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

08.00 На данный момент Украина пока не наносила своего главного удара, считает бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес.

"Мы поймем, что главный удар начался, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две-три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении", - заявил он в колонке для Washington Post.

Ходжес пишет, что украинские танковые батальоны обычно состоят из 31 танка, то же количество бронетехники имеют и мотопехотные батальоны.

"Бронетанковая бригада будет состоять из четырех или пяти танковых и бронепехотных батальонов. Таким образом, типичная украинская бригада, вероятно, будет иметь не менее 250 единиц бронетехники различных типов", - заявил отставной генерал.

"На сегодняшний день мы еще не видели, чтобы такие крупные бронетанковые соединения выходили на поле боя", - добавил он.

По его мнению, "лето, скорее всего, будет долгим и трудным. Мы не сможем судить, насколько успешным было контрнаступление в течение достаточно долгого времени".

07.15 В Курске пишут, что беспилотник атаковал завод по производству текстиля "Бел-поль". На предприятии сильный пожар, пишут местные паблики. Говорится, что перед возгоранием слышали хлопок.

07.07 Карта тревог сейчас.