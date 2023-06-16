Анализируем ситуацию на 478-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

По утренним данным Генштаба, ВСУ наступали на юге. А именно - на направлениях Новоданиловка-Работино под Ореховым и Левадное-Старомайорское под Великой Новоселкой.

Также украинские военные заявили о продвижении под Угледаром (как сообщали россияне - в районе Павловки).

Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские силы предприняли атаку на Пятихатки, которая якобы отбита (по другим данным, бои продолжаются на окраинах Пятихаток).

На Времьевском выступе под Великой Новоселкой минобороны РФ заявляет об украинских атаках в районах Ровнополя и Урожайного. Военные паблики пишут об активных атаках ВСУ в лесополосе между Новодонецким и Урожайным.

Сообщают, что бои ожесточенные и, в целом, линия фронта после нескольких дней затишья на юге снова оживает - ВСУ предпринимают новые крупные атаки.

Также украинские власти продолжают говорить о том, что РФ перебрасывает войска с Запорожского на Бахмутское направление. Об этом вчера сообщала замминистра обороны Анна Маляр, а сегодня повторил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Он объяснил это продвижением Украины под Бахмутом.

"Мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - сказал Сырский.

Отметим, что о контрнаступлении в окрестностях Бахмута украинские командование заявляет с начала мая. Сообщается о проникновении в оборону противника на расстояние до трех километров. Основные бои идут в направлении Берховки и Ягодного, а также Клещеевки с целью отбить северный и южный фланги около Бахмута, а затем попытаться взять город в кольцо. При этом пока заявлений об освобождении каких-либо населенных пунктов не было.

Около Днепра россияне вернулись на свои подтопленные позиции на левом берегу Херсонской области, которые они оставили после прорыва дамбы. Об этом сообщило оперкомандование "Юг".

В связи с этим интенсивность обстрелов правого берега, в том числе и Херсона, снова возросла. Этой ночью было зафиксировано около 40 обстрелов по области - преимущественно из тяжелой артиллерии и РСЗО. На позиции возвращаются минометы.

Масштабному обстрелу подвергся Херсон. По данным властей ранено 23 человека, включая детей.

Обстрелы и африканская делегация

Сегодня с визитом в Киев приехал президент ЮАР Сирил Рамафоса и ряд других африканских лидеров. Они прибыли в Украину презентовать свой мирный план, после чего отправятся в Петербург на встречу с Путиным (где данный план покажут ему).

Когда они уже были в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Командование ВСУ заявило, что были уничтожены все шесть "Кинжалов" и шесть "Калибров", которые летели в сторону Киевской области. Работала в том числе и столичная ПВО.

При этом обломки рухнули на Петровскую громаду Киевской области, пострадали семь человек и несколько домов. Три дома разрушены, 15 — нуждаются в капитальном ремонте, еще 15 — имеют незначительные повреждения, сообщают власти.

Кроме этого, взрывной волной перевернуло машину, в результате чего пострадал водитель. Среди пострадавших есть двое детей и 82-летняя женщина.

Украинские паблики, а затем официальные лица, однозначно оценили атаку как "сигнал Путина" африканским лидерам.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Но что примечательно - сами африканские руководители заявляют, что взрывы в Кеве - "дезинформация и неправда". Так цитирует президента ЮАР Сирила Рамафосу южноафриканский портал news24. Пресс-секретарь президента Винсент Магвеня также отрицает сообщения о взрывах в столице и называет сообщения о них "забавными".

Таким образом африканцы настаивают, что не слышали взрывов.

"Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия никогда не будет легкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство, например, обращение, которое вы все получили, а другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв", - заявил Магвеня.

Африканцев удивило, что на фоне ракетной атаки киевляне находились на улицах города.

"Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в отель и мы проезжали улицы, где люди вели обычный день. Это очень странно и в каком-то смысле является преднамеренной дезинформацией", - считает представитель президента ЮАР.

Минобороны России ракетной атаки по Киеву и области сегодня не подтверждало. При этом в области реально взрывы слышали (власти заявляли, что это работа ПВО).

Так или иначе, но реакция африканской делегации показала, что они не намерены педалировать тему воздушной тревоги и ракетных ударов во время их визита в Киев.

При этом, что касается самих предложений африканских стран по мирному урегулированию, то по ним поступают различные сведения.

По данным одних источников, он подразумевает отвод российских войск в обмен на смягчение санкций. По другим - перемирие без вывода армии РФ.

По поводу последнего варианта сегодня высказался Зеленский. Он заявил, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с украинской территории и что нельзя допустить "заморозку" конфликта.

Оценки контрнаступления

У западных партнеров нет завышенных ожиданий от украинского контрнаступления, считает министр обороны Резников.

"У нас была очень быстрой успешная кампания в Харьковской области в прошлом году, это сразу подняло ожидание того, что любая контратака обязательно будет такой же быстрой. В то же время, Херсон не так быстро давался. Местность и погодные условия разные, и сопротивление тоже разное", — сказал Резников журналистам после заседания "Рамштайна".

"Там, где сегодня происходят наши действия, очень заминирована россиянами территория. Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно. Партнеры это понимают", - говорит министр.

При этом бывший советник Офиса президента Алексей Арестович весьма резко высказался относительно политики западных партнеров.

Он заявил, что украинская пехота "льет кровь литрами" на южном фронте из-за промедления с поставками F-16.

"По вашей же (западной - Ред.) военной доктрине, контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. А у нас пехота льет кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16, не давать. Они говорят - русские там закопались так страшно. А я говорю - а кто им дал девять месяцев закапываться", - говорит экс-советник ОП.

Он считает, что если России после нынешнего наступления ВСУ дадут еще 9 месяцев, то они выкопают "не три, а девять линий обороны", и тогда их не возьмёт штурмом даже армия США.

Прокомментировал сегодня украинское контрнаступление и Путин.

Он утверждает, что "где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос в том, что они используют так называемый стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери у них больше чем 1 к 10. 186 танков потеряно ВСУ и 418 бронемашин различного класса. Скоро Украина перестанет использовать свою технику, все что они используют - все извне, так долго не повоюешь. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, но шансов у Киева нет".

Также он заявил, что "Леопарды горят, и будут гореть F-16", а 30% поставленной техники в Украину "уничтожено". Также он пригрозил ударами по территории стран НАТО, если F-16 будут взлетать с их аэродромов и атаковать российскую армию.

"Если они (самолёты F-16 - Ред.) будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях в Украине, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас", - заявил Путин (детальнее к его заявлениям мы вернемся ниже).

Как видим, в Кремле говорят, что Украина бросила в бой свои основные резервы. На Западе с этим не согласны. На данный момент Украина пока не наносила своего главного удара, считает бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес.

"Мы поймем, что главный удар начался, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две-три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении. На сегодняшний день мы еще не видели, чтобы такие крупные бронетанковые соединения выходили на поле боя", - заявил он в колонке для Washington Post.

При этом, по его мнению, "лето, скорее всего, будет долгим и трудным. Мы не сможем судить, насколько успешным было контрнаступление в течение достаточно долгого времени".

По поводу трудностей - западные СМИ сегодня продолжили писать о потерях ВСУ.

"Украинские и американские официальные лица признали в четверг, что контрнаступление Украины против мощной российской обороны было изнурительным и кровавым", - написала New York Times. А у Washington Post прозвучала гипотеза, что в столь рисковое контрнаступление Украина пошла из внешнеполитических соображений и с учетом приближающегося саммита НАТО.

"Украинские официальные лица предупредили, что контрнаступление повлечет за собой большие человеческие жертвы и потери техники, что, по их словам, усугубляется отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии", - сообщила газета.

Но, по словам собеседников издания, "начало атаки нельзя было откладывать".

"Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, прежде чем наступит суровая зима, и дать западным союзникам доказательства того, что Украина способна победить Россию", - говорится в статье. Также принимался во внимание фактор, что "поддержка Украины в будущем будет в центре внимания саммита лидеров НАТО в следующем месяце".

Заявления Путина

Сегодня российский президент выступил на Питерском экономическом форуме и сделал ряд заявлений по ситуации в Украине и в мире. Выше мы уже приводили его утверждения насчет контрнаступления Украины и поставок F-16. Дадим тезисно его другие ключевые посылы:

1. Атаки на Белгородскую область и на Кремль – "попытка спровоцировать Москву на серьезные мощные действия".

"Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве, но по ряду соображений это не делается... Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, потому что военных успехов у Киева нет", - заявил Путин.

Отметим, Украина не подтверждала уничтожение даже одного "Пэтриота" и заявляет, что все российские удары по Киеву отражаются. Кроме того, по официальным данным, для нужд ВСУ поставлено всего два комплекса Patriot.

При этом сказал, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона на территории Украины".

Какие соображения движут РФ при отказе совершать "серьезные мощные действия" - Путин пообещал уточнить позже. О

Впрочем, на одну причину он все же намекнул - Россию хотят "спровоцировать" на крупный удар, чтобы показать недоговороспособной и отвернуть от нее дружественные или нейтральные страны.

В этом контексте он заявил, что ядерное оружие по Украине применять нет необходимости.

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если будет угроза существованию нашего государства или территориальной целостности. Но у нас нет необходимости его использовать. Кроме того, само рассуждение на эту тему снижает порог применения оружия. У нас больше оружия чем у стран НАТО, и они хотят уменьшить его число. Хотят, чтоб мы его сократили. Хрен им", - заявил он.

Отметим, что это по сути первое с начала войны заявление Путина об отсутствии намерений применять ядерное оружие в Украине.

До этого он либо уходил от прямого ответа, либо делал намеки, которые могли быть истолкованы как допущение возможности ядерного удара.

Отметим, что ранее против применения ядерного оружия высказался и Китай.

Впрочем, стоит напомнить, что и до вторжения в Украину Путин отрицал, что он готовит большую войну.

2. Путин также заявил о готовности к мирным переговорам. И сказал, что сейчас Запад не хочет разговаривать с Россией, предпочитая вооружать Украину. Но это, по мнению Путина, изменится, и РФ еще "посмотрит", будет ли она потом вести диалог.

3. Примечательный момент - в основной своей речи на форуме, которая длилась больше часа, об Украине и о войне Путин не упомянул ни разу.

О ней речь пошла позже, при ответах на вопросы ведущего. А в главной части выступления он говорил исключительно об экономике и об экономических успехах РФ, о преодолении санкций.

Сказал, что российская экономика пошла в рост, уровень безработицы самый низкий за всю историю России, инфляция ниже, чем во многих западных странах, доходы населения растут, с 1 января минимальная зарплата вырастет почти до 20 тысяч рублей (на 18,5%) и вообще "экономика Российской Федерации должна стать экономикой высоких заработных плат".

"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система по сути потеряла свое влияние, а многополярный мировой порядок укрепляется", - заявил Путин.

О том, почему президент РФ старается меньше говорить о войне в Украине, а больше о соц-экономе, "Страна" уже писала.

Во-первых, в экономике (хотя и там далеко не все беспроблемно) дела идут объективно лучше, чем на войне. А потому на экономических примерах гораздо проще на данный момент демонстрировать "победы и успехи", чем на военных.

Во-вторых, Путин стремится поддерживать у россиян ощущение, что война идет где-то далеко и на их жизни практически не сказывается, а принцип "пушки вместо масла" в РФ применять не планируют. А значит, "не нужно сильно переживать, что война затягивается, ничего страшного для России это не означает, и воевать будем, и зарплаты поднимать тоже будем". Тезис примерно такой.

Впрочем, он будет работать, только если российская экономика действительно выдержит нынешние испытания в виде уменьшения доходов от нефтегазового экспорта, да и по другим направлениям. И не нужно будет, например, обваливать курс рубля, разгоняя инфляцию, чтоб компенсировать для бюджета эти потери и, заодно, покрывать огромные расходы на войну в Украине.

Поэтому реальная устойчивость в отношении этих проблем у экономики РФ (если активные боевые действия продолжатся) будет понятна позже - к концу этого или в начале следующего года.

Но пока Путин явно не собирается переводить экономику России на военные рельсы, превращая ее во "вторую Северную Корею", к чему призывает, например, Пригожин.

Ситуация с Будановым

Вчера в российских СМИ распространили информацию о якобы ранении главы ГУР Украины - Кирилла Буданова.

Согласно этим утверждениям он был ранен во время ракетного удара по Киеву 29 мая, когда, по словам Путина, была атакована штаб-квартира украинской военной разведки. И сейчас, как утверждается, Буданов "лечится в Берлине".

При этом слухи о ранении или даже гибели Буданова в российских СМИ после 29 мая появляются уже не первый раз.

В ГУР это опровергают и заявили, что Буданов на рабочем месте и с ним все в порядке.

Как и в случае с Залужным, слухи о "ранении" или "гибели" начальника военной разведки в России запустили на фоне довольно длительного отсутствия Буданова на публике, хотя до того он являлся одним из самых медийных представителей украинского командования и давал интервью гораздо чаще, чем, например, Залужный.

Многие, например, обратили внимание, что глава ГУР не присутствовал на заседании СНБО по Каховской катастрофе 6 июня.

Естественно, все это не является доказательством того, что Буданов ранен.

Тем более, что есть факты, которые этому противоречат.

Во-первых, видео, которое Буданов опубликовал в день ракетного удара в районе ГУР - 29 мая - вышло уже после обстрела и содержало угрозы в адрес России за состоявшуюся атаку. На этом видео глава разведки раненым не выглядел.

Во-вторых, 11 июня вышло видео с молчащим Будановым, который таким образом призывал к "тишине" вокруг контрнаступления.

В РФ, впрочем, заявляют, что и то, и другое видео были якобы записаны ранее, но доказательств этому никаких нет. Да и сомнительно, что в архиве у ГУР где-то лежало видео с обещанием Буданова нанести ответный удар и его 29 мая срочно извлекли и показали.

Кроме того, из сообщений СМИ известно, что с начала войны руководители Украины редко появляются в своих офисах, а используют для повседневной работы построенные еще при СССР на случай ядерной войны убежища-бункеры.

А что касается отсутствия Буданова в публичной сфере, то этому могут быть и другие объяснения.

1. Загруженность по работе. В том числе и в связи с наступательными действиями ВСУ.

2. В последнее время Буданова критиковали за избыточную медиактивность и пиар.

Намекали, что он "присваивает" себе заслуги других спецслужб - в частности, СБУ. А недавно многие вспоминали его несбывшийся прогноз о заходе ВСУ в Крым до конца войны. Кроме того, возник скандал с письмом от ГУР, при помощи которого выехал за границу обвиняемый в коррупций депутат Киевсовета от "Слуги народа" Трубицин.

Не исключено, что поэтому Буданова могли попросить "прикрутить" публичную активность либо он сам решил взять паузу, заметив нарастающее вокруг себя напряжение.

3. После акций "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" (как считается, обе структуры курирует ГУР) в Белгородской области обеспокоенность ими, судя по публикациям в западных СМИ, выразили США. В Штатах заявили, что имели "разговор" с Украиной по поводу этих действий, а также использования американской военной техники во время рейдов на территории России.

Что также может быть, теоретически, причиной "ухода в тень" (возможно, временного) Буданова.

Кроме того, примечательно, что уже больше недели нет почти никакой информации об активности "русских добровольцев" на границе с Россией.

То есть, либо эти акции были приурочены к началу контрнаступления ВСУ на юге - как отвлекающий и деморализующий маневр. Либо эта активность после сигналов с Запада была свернута.

Хотя, не исключено, что пауза временная и рейды возобновятся.