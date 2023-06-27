Анализируем итоги 489-го дня войны в Украине.

Куда уходит "Вагнер"?

Сегодня власти Беларуси сделали ряд заявлений по ЧВК "Вагнер", которая устроила мятеж в России.

Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси (его самолет сел сегодня в Минске) и получил гарантии безопасности. При этом в России сегодня официально подтвердили, что закрыли уголовное дело против куратора ЧВК. То есть, некие договоренности действительно существуют и пока соблюдаются.

Но главный вопрос - чем теперь будет заниматься лично Пригожин и его подопечные наемники. Осядут ли они надолго в Беларуси - большой вопрос.

Президент Беларуси опроверг слухи о строительстве на своей территории лагерей "Вагнера". Но сообщил, что предложил ЧВК разместиться в одной из заброшенных частей - "пока определятся, чем им заниматься".

Кстати, пока примкнувшие к Пригожину "вагнеровцы" еще не появились на территории Беларуси, а остаются на своих базах в "ЛНР", заявил Лукашенко. Хотя, судя по словам президента РБ, у белорусских военных есть планы на пригожинское подразделение.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко.

Также он, сославшись не своего министра обороны Хренина, заявил, что такое подразделение нужно армии РБ.

Впрочем, непонятно, есть ли уже такая договоренность. Это следует из ремарки Лукашенко о том, что "вагнеровцы" будут находиться в Беларуси за свой счет. Отметим, что за год с мая 2022 года "Вагнер" получил из российского бюджета 86 миллиардов рублей и полностью финансировался государством, как сегодня сообщил Путин.

Вероятно, в Беларуси такого заработка у них не будет - если только ЧВК не начнёт вновь финансировать Россия для выполнения каких-то своих задач (например, для атак на украинскую территорию). А это означает, что в Беларуси "вагнеровцы" могут долго не задержаться и оттуда отправятся "на волю в пампасы" - воевать и устраивать госперевороты в странах третьего мира.

Немецкая газета Bild называет три вероятные страны, где могут укрыться наёмники.

Мали. Там уже находятся почти 1000 российских наёмников, а военная хунта страны открыто заявляла, что будет опираться на силы "Вагнера".

Центральноафриканская Республика. "Вагнеровцы" помогли укрепиться у власти местному диктатору и борются с повстанцами, за что получили права на золотые и алмазные рудники.

Ливия. Около 4000 "вагнеровцев" на деньги ОАЭ помогают Халифе Хафтару сражаться с международно признанным правительством.

Но сперва "вагнеровцам" нужно доехать из своих "тыловых лагерей" до самой Беларуси, где пока обосновался только сам Пригожин. Что же до наемников "Вагнера", то технически вопрос перемещения нескольких тысяч вооруженных людей не самый простой.

Во-первых, у членов ЧВК много оружия. В минобороны РФ уже заявили, что началась подготовка к передаче "Вагнером" своей тяжелой военной техники российской армии. Но насколько гладко будет происходить этот процесс, как и в целом процесс фактического расформирования ЧВК - пока непонятно. А это важный вопрос. Потому только после расформирования "Вагнера" можно будет сказать, что мятеж уже закончен. Ведь пока "вагнеровцы" существуют как организованная вооруженная сила они в любой момент могут переиграть договоренности вплоть до начала нового бунта. Хотя вероятность его, после фактического провала предыдущего, не очень высока - он уже вряд ли будет неожиданным для властей, у него не будет вождя (Пригожин из Беларуси вряд ли сможет играть такую роль), а отношение к нему внутри России, скорее всего, будет еще хуже, чем к первому мятежу. Но на 100% исключать такой вариант, пока "Вагнер" не разоружен и не расформирован, нельзя.

Во-вторых, пока неясно, какая часть "вагнеровцев" захочет отправиться в "белорусскую ссылку" - а кто согласится подписать контракт с минобороны РФ или, к примеру, вообще захочет уйти со службы.

Путин и "Вагнер"

В России вчера и сегодня много публичных заявлений о ЧВК "Вагнер" было от Путина - он сделал обращение к народу и провел встречи с военными и силовиками, которые участвовали в подавлении мятежа.

Вчера Путин озвучил два ключевых мессиджа.



Во-первых, подтвердил, что его отношение к мятежу не изменилось. Путин считает его организаторов предателями (это был как бы ответ на вчерашнее заявление Пригожина, который ни в чем не раскаялся). Также он заявил, что "мятеж все равно был бы подавлено и его организаторы это знали".

Во-вторых, Путин дал понять, что ЧВК "Вагнер" в своем прежнем виде существовать не будет. И "вагнеровцы" должны либо подписать контракты с минобороны или с другими силовыми структурами, либо отправиться по домам, либо уехать в Беларусь. Это тоже был своего рода ответ на сообщения, что ЧВК работает в прежнем режиме.

Накануне выступления Путина был запущен фейк о том, что там будет произнесено нечто, что окажется "судьбоносным для России". Также активно курсировали слухи, что Путин якобы должен будет объявить об отставке министра обороны Шойгу и о назначении на его место тульского губернатора Алексея Дюмина, который до мятежа считался покровителем Пригожина.

Но, по итогу, ни о каких отставках и назначениях Путин не сказал, а сам Шойгу присутствовал вчера и сегодня на всех заседаниях с его участием.

Сегодня Путин снова выступал перед силовиками, которые участвовали в подавлении мятежа. Он заявил им, кроме прочего, что костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто "должным образом проявляет себя в боевой работе" в зоне проведения "спецоперации". А это явно не Дюмин, который в войне в Украине непосредственного участия не принимает.

Параллельно с заявлениями Путина сегодня много говорил и Лукашенко. Он очень подробно рассказал свою версию того, как проходили переговоры.

Путин, по словам Лукашенко, был настроен "мочить" мятежников. Но после уговоров со стороны белорусского президента согласился, чтобы тот позвонил Пригожину и предложил ему свернуть мятеж в обмен на гарантии безопасности. Кроме того, Лукашенко сказал, что предупредил Пригожина: если тот пойдет дальше на Москву, то белорусская армия придет на защиту столицы РФ.

Пригожин же, по словам Лукашенко, по итогам переговоров, отказался от требований по увольнению Шойгу и Герасимова и свернул мятеж, получив заверения в гарантиях безопасности для себя и участников мятежа (детально рассказ Лукашенко о переговорах с ЧВК "Вагнер" мы публиковали здесь и здесь).

Также Лукашенко заявил, что Путин был готов защищать Москву как во Вторую Мировую войну.

"У Москвы заняли рубежи обороны. Было собрано все, что можно. Путин мне сказал даже курсантов, как в годы войны вооружили. Всех вооружили. И милицию тоже. Собрали и в Кремле, и около Кремля тысячи военных. Тысяч 10 - приличное количество", - заявил Лукашенко.

К слову, сегодня глава Росгвардии Золотов также заявил, что правительственные войска готовились встретить мятежников под Москвой. Золотов считает, что в мятеж "был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".

Ситуация на фронте и "корейский сценарий"

Украинские военные наступают на нескольких направлениях на юге и востоке, сообщил сегодня спикер Генштаба Андрей Ковалев.

На направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино, по его заявлению, украинские военные имели успех (отметим, российские паблики утверждают, что Приютное на Времьевском выступе под контролем РФ).

Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные сегодня публиковали видео боя под Курдюмовкой.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что наступление под Бахмутом продолжается четвертый день (началось в день мятежа Пригожина). Но продвигаться на данном направлении сложно, потому что ВСУ его надежно укрепили для обороны, а теперь эти укрепления заняла РФ.

При этом украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, заявили в Генштабе.

На Западе же продолжают отмечать, что контрнаступление продвигается медленно.

Спикер Совбеза США Джон Кирби заявил, что российская оборона "немного замедлила" украинские силы.

"Россияне много инвестировали за последние шесть, восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях они имеют по три линии обороны в глубину. Когда я говорю три линии, я имею в виду мили, и мили, и мили в глубину, и три большие линии обороны.

Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, и они работали над подготовкой к этому", - сказал Кирби.

Со страниц американской прессы уже звучат прогнозы о том, что если Украина в ближайшее время не разрушит застой на фронтах, то придется идти на переговоры с Россией. Об этом в колонке для Washington Post рассуждает профессор Гарварда Грэм Эллисон.

Он подсчитывает, что нынешними темпами Украина будет возвращать территории в течение 16 лет - при условии, что сейчас Киев освобождает менее 50 квадратных миль в неделю.

"Если в течение лета украинские силы останутся в трясине, следует ожидать, что политические аспекты этой войны будут определять ход событий. Многие сторонники Украины в Европе и даже в США присоединятся к хору глобального Юга, призывающего обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня", - пишет Эллисон.

Если соглашение будет достигнуто, "все стороны объявят "победу" на том, чего они достигли на данный момент, и сделают все возможное, чтобы продать эту историю своим избирателям".

После чего "мир отпразднует окончание войны", но это будет лишь длительная пауза до следующего конфликта, считает профессор.

"Какие бы переговоры ни происходили или не были достигнуты соглашения по отдельным вопросам, таким как обмен пленными, Путин не откажется от своих амбиций владеть Украиной, а украинцы никогда не откажутся от своих требований вернуть себе всю свою территорию", - пишет автор.