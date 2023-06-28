Американский актер Кевин Спейси в среду предстал перед коронным судом Саутуарка в Лондоне по обвинениям в сексуальном насилии. Отказавшийся признавать свою вину артист прибыл на заседание в приподнятом настроении и поприветствовал журналистов.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Основные слушания начнутся 30 июня, когда стороны обвинения и защиты изложат свои доводы перед жюри присяжных. Сегодня же 63-летнему Спейси были зачитаны 12 выдвинутых против него обвинений в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении. Кроме того, к присяге было приведено жюри присяжных, составленное из девяти мужчин и трех женщин. Предполагается, что судебный процесс под председательством судьи Марка Уолла займет около четырех недель.

Интересы актера, на время разбирательства отпущенного под залог, защищает адвокат Патрик Гиббс, который в 2013 году представлял Следственный комитет РФ в ходе британского расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и был вовлечен в расследование произошедшего в 2017 году теракта в концертно-спортивном комплексе "Манчестер-арена". Судебный процесс в отношении Спейси касается инцидентов, которые якобы произошли в период с 2001 по 2013 год. Истцами по делу выступают четверо мужчин.

В октябре 2021 года Спейси был полностью оправдан американским судом - спустя пять лет судебных разбирательств после обвинений в сексуальных домогательствах.

Но год назад британская прокуратура заявила, что Спейси предъявлены обвинения по четырем эпизодам совершения сексуального насилия в отношении трех мужчин.