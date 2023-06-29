Анализируем итоги 491-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута, заявил сегодня представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Замминистра обороны Маляр конкретизировала, что в направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м.

Российские паблики пишут о боях севернее Соледара, в районе Сакко и Ванцетти, где ВСУ также атаковали. Также они подтверждают информацию о тяжелых боях в районе Клещеевки.

К южному фронту. Под Великой Новоселкой, на направлении Ровнополь – Володино ВСУ имели "частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", сообщили в Генштабе.

Российские источники заявляют о попытках ВСУ атаковать село Работино под Ореховым, но наступление, как утверждается, было отражено.

Как мы уже сообщали, вероятная цель наступления на данном направлении - выход к Токмаку. В этой связи группа Bellingсat пишет, что россияне построили у этого города дамбу, из-за чего река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила ближайшие поля.

Центр журналистских расследований полагает, что россияне таким образом создали дополнительное водное препятствие для сдерживания ВСУ. Дамба расположена в пределах российской оборонительной линии. Также ее могут использовать как мост.

Но ни под Бахмутом, ни на юге крупных продвижений ВСУ нет. Идут бои местного значения на переднем крае российской обороны.

В Украине это объясняют нехваткой боеприпасов и развитостью российской обороны.

"У нас нехватка снарядов крупного калибра и ракет, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии.

Линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах. У них около 360 тысяч солдат", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Главнокомандующий НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил на прошлой неделе на частной встрече, что контрнаступление еще не достигло значительных успехов, поскольку россияне сильно укрепилась, к тому же "у России все еще есть преимущество в массе". Его цитирует Financial Times.

В мире продолжают обсуждать удар по Краматорску во вторник 27 июня, где ночью под завалами обнаружили 12-ю жертву.

Западные СМИ пишут о том, что разрушенное ракетой кафе активно использовалось военными и иностранцами.

Washington Post сообщила, что разрушенная пиццерия была излюбленным местом иностранных журналистов, волонтеров и украинских солдат. А, по данным CNN, во время удара там был банкет на 45 человек - и впоследствии среди жертв было много военных.

Минобороны РФ сегодня заявило, что в краматорской пиццерии были якобы убиты два украинских генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных добровольцев и военных советников. Украина этого не подтверждает.

Продолжаются заявления украинской власти насчет подготовки Россией к теракту на Запорожской АЭС (Москва такие намерения отрицает). В Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях начались командно-штабные учения по ликвидации возможной ядерной аварии.

В Киеве установили дополнительные датчики радиации, хотя министр здравоохранения Ляшко заявил, что последствий аварии, если она произойдет, столица не ощутит. Он призвал не поднимать ажиотаж, но его поднимают сами же власти: так, в Луцке детям стали выдавать таблетки йода.

Отметим, что на Западе, который активно следит за темой ядерных угроз, пока не подтверждали намерений РФ взорвать Запорожскую атомную станцию.

Военные перспективы

Медленное продвижение ВСУ на юге "развеяло в некоторых столицах надежды на быстрый прорыв на поле боя, который мог бы привести к мирным переговорам". Об этом пишет Financial Times.

"Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат. "Финансирование, поддержка, политическая активность… . . и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет".

Движение к ним может начаться осенью. Европа может перейти к попытке заморозить войну в Украине, если контрнаступление ВСУ не добьется успеха в течение 3-4 месяца, заявил евродепутат Витольд Ян Ващиковский.

"Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году. Это мое пессимистическое мнение. Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть", - сказал Ващиковский.

Отметим, что официально позиция западноевропейских стран иная.

Так, канцлер Германии Шольц заявляет, что Украина очень тщательно подготовилась к контрнаступлению и успех еще должен произойти, а переговоры возможны только после вывода российских войск.

В тоже время, как видим, в западной прессе в последнее время часто появляются статьи о том, что если ВСУ в ближайшие месяцы не добьются перелома на поле боя, то Запад может начать склонять Украину к компромиссам с РФ.

В том же контексте - окончания войны - обсуждаются и западные гарантии Украине.

Они скорее всего будут оформлены как двухсторонние соглашения с Францией, Германией, Великобританией и США о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и передаче разведданных, сообщает Financial Times.

"Несмотря на то, что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада", - пишет газета.

В список этих обязательств могут заложить опцию отправки военных миссий Евросоюза в Украину после войны - "если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами".

Подчеркивается, что пока среди европейцев нет единого мнения по этому вопросу. И, напомним, что пока это - вопрос теоретический, официально НАТО заявляет, что будет поддерживать военные усилия Украины по изгнанию российских войск.

Но сам факт ведения этих дискуссий - и интенсивность их освещения в прессе - говорит о том, что Запад уже активно готовится к послевоенной реальности.

Где Суровикин?

Со вчерашнего вечера идут активные слухи о том, что в России то ли задержан, то ли находится под следствием генерал Суровикин - замкомандующего "спецоперацией", который, по утверждениям Пригожина, был близок к ЧВК "Вагнер".

После начала военного мятежа Сергей Суровикин осудил его, но с тех пор ничего не комментировал и в публичном поле не появлялся. Ряд российских телеграм-каналов сообщали, что генерал мог "попасть на карандаш" после мятежа - за то, что негласно саботировать приказы командования по противодействию бунту.

Вчера в некоторых военных пабликах прошла информация о его задержании - хотя и с оговоркой, что это слухи. Потом данную версию распространила газета Financial Times - уже со ссылкой на собственные источники. Но арест опровергла дочь Суровикина Вероника, которая сказала, что ее отец на рабочем месте.

Российский журналист Алексей Венедиктов также сообщает, что Суровикина под арест не брали.

В то же время официально никаких опровержений слухам не поступало, а спикер Кремля Песков просто отказался комментировать, что происходит с генералом - отослав за комментарием в минобороны.

То есть, по всей вероятности, какие-то движения вокруг Суровикина идут, и связаны они с мятежом "Вагнера".

Российские паблики высказывают гипотезу о том, что сейчас среди российского руководства (особенно военного) ведутся масштабные следственные действия по мятежу "Вагнера". Они связаны не с уголовным делом по мятежу (его, напомним, закрыли в рамках сделки с Пригожиным), а, как утверждается, по поводу связей чиновников с ЧВК - а также их действий во время мятежа.

Версии о начавшемся разбирательстве придерживаются и в западных СМИ. Financial Times пишет, что "Путин начал операцию по зачистке в верхушке силовых структур РФ и спецслужб".

"Путин знал о планах мятежа Пригожина заранее, как мы понимаем, и поэтому мог подготовиться в определенной степени. Он смог увидеть, кто что сделал в тот день. И теперь он прибирает в доме", - сказал изданию западный правительственный чиновник.

New York Times пишет и более глубинной "ревизии" отношений власти с "Вагнером". Издание считает, что Путин занялся экономической составляющей сотрудничества Пригожина и минобороны РФ.

На закрытой встрече с представителями российских СМИ в Кремле он заявил, что изучает деловые контракты Пригожина с минобороны России. Путин дал понять, что власти будут искать, "кто что подписывал, и лоббировал приказы, или обмундирование, или оружие".

Ранее Путин заявил, что "Вагнер" полностью финансировался из бюджета РФ, и за минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов), а компания Пригожина "Конкорд" получила заказов на питание для армии еще на 80 млрд рублей.

Видимо, теперь начнутся вопросы ко всем, кто лоббировал эти контракты. Но выльется ли это в "чистки" и смогут ли они дойти до реальных кураторов "Вагнера" в российской власти, без сомнения входящих в ближний круг Путина - пока вопрос.

На Западе уже публикуются данные о том, что Пригожин мог достаточно давно выйти из-под контроля центральной власти.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке США сегодня заявил, что Пригожин отправил "Вагнер" захватывать Бахмут вопреки стратегии минобороны РФ, которое к тому моменту уже планировало перейти к обороне. Пригожин отказался принимать изменение в стратегии Москвы и продолжил наступление.

Ему не стали мешать и позволили израсходовать свои резервы живой силы и оружия в битве за город, а потом дали "выставить себя дураком", чтобы теперь "с позором исчезнуть - без лишних военных усилий и политического столкновения".

По данным Херша, американское разведка еще в январе осознала неизбежность конфликта Пригожина и минобороны РФ. А по итогу мятежа Путин даже усилил свои позиции, пишет журналист.

Куда пойдут "вагнеровцы"?

Помимо того, как повлияет на российскую власть мятеж (здесь, как видим, мнения разные: одни считают, что он ее ослабит, другие - что позиции Путина сейчас резко укрепятся), для Украины не менее важна другая тема. А именно - вернутся ли наемники "Вагнера" на фронт?

В Украине уверены, что нет.

"ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", — сказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

В тоже время эта точка зрения достаточно спорная.

Довольно распространена версия, что "вагнеровцы" якобы уйдут из внутрироссийской повестки и переключатся на работу в Африке и в других странах третьего мира.

Однако это вряд ли.



Подняв мятеж против своего основного заказчика (а по большому счету – и реального владельца ЧВК) Пригожин и "вагнеровцы" полностью уничтожили свою деловую репутацию на рынке наемничества.



В истории бывало немало случаев, когда наемники бунтовали против своих нанимателей и устраивали государственные перевороты. Поэтому для любого заказчика вопрос безопасности в отношениях с наемниками стоит на самом первом месте. Он должен быть уверен, что ЧВК за заплаченные деньги выполнит ровно ту работу, которая поручена и не будет качать права сверх того.



Поэтому никто в здравом уме ЧВК "Вагнер" (как организацию, а не отдельно взятых наемников) больше привлекать к военной работе за пределами РФ не будет. Кроме тех контрактов, которые уже заключены (да и те, вероятно, постараются свернуть, о чем уже идут сигналы, о которых пишут на Западе).



Отсюда следует, что для Пригожина, скорее всего, Россия останется основным полем деятельности. В какой форме эта деятельность будет протекать – раскается ли он, будет ли прощен и вернется ли в путинскую "обойму", просто удалится в забвение, либо будет пытаться и дальше раскачивать ситуацию в РФ, возможно, при поддержке внутренних и внешних сил, увидим в ближайшее время.

С другой стороны, никто не мешает минобороны РФ использовать "вагнеровцев" в войне против Украины в составе других подразделений.

Очевидно, что Кремль не захочет терять около 10-15 тысяч опытных бойцов и попытается максимальное их число перетянуть к себе. Тем более, что никаких перспектив "карьерного роста" для них в Беларуси, а также новых контрактов в Африке под брендом "Вагнера" не просматриваются.

То есть в идеале задача Кремля - набрать из распускаемого "Вагнера" как можно больше наемников - но без Пригожина и Уткина. И сформировать из "вагнеровцев" новое подразделение, чтобы отправить его на войну с Украиной.

И предпосылки к этому есть - ЧВК сейчас отрезают от госфинансирования, и его бойцам нужно куда-то себя девать. С учетом проблемности других вариантов заработка многие "вагнеровцы" действительно могут выбрать контракт с российской армией.

Но тут главный вопрос в том, смогут ли российские власти договориться с кем-то из командиров "Вагнера", который смог бы "возглавить процесс".