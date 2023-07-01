Анализируем ситуацию на 493-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский Генштаб сообщал сегодня, что на Времьевском выступе россияне пытались отбить Ровнополь, но были отброшены. Российские паблики пишут, что ВСУ прощупывают оборону россиян у Старомайорского и пытаются подойти к Приютному.

Западнее, под Ореховым, продолжаются бои к северу от Работино - что, впрочем, происходит уже несколько недель.

При этом южнее на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. О том, что сил противника стало больше в Мелитополе и Геническе, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Причем, по его словам, этот процесс лишь усилился после удара по мосту через Чонгар.

"Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Мы, наоборот, фиксируем, что прибывают новые подразделения и к временно оккупированному Мелитополю, и в Геническ. После подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке и местные жители отмечают, что колонны техники идут в сторону Запорожской области", - сообщил Федоров.

На линии фронта в Херсонской области российские "власти" заявляют о зачистке плацдарма ВСУ под остатками Антоновского моста. Вчера они публиковали видео прилета "Искандера" по перекрытиям моста, где укрывались украинские военные.

Украина ни существования, ни последующей "зачистки" плацдарма официально не подтверждала.

Теперь к событиям на востоке. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца, что ставит под угрозу Белогоровку и Северск.

Данные об этом приходят из украинских и российских военных пабликов. Для этого, как сообщается, армия РФ продолжает наступать в Серебрянском лесничестве.

"Удержание Белогоровского выступа становится очень сложной задачей , ведь в сети уже много кадров удара по нашей технике и потенциальным опорным пунктам, как у самого села, так и в промке. Если произойдет потеря позиций в Серебрянском лесничестве, может превратить наши позиции в Белогоровке в тир", - пишет украинский паблик Deep State.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что бои идут юго-западнее Дибровы.

По утренним данным Генштаба ВСУ, "на Лиманском направлении противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел". Вечером появилась конкретизация - атаки россиян были отражены в районе Невского и южнее Дибровы.

Вопросы контрнаступления

Владимир Зеленский сегодня снова объяснил медленный ход контрнаступления. По его словам, "если поля заминированы, мы не можем посылать наших солдат умирать".

"У нас были проливные дожди, которые замедлили прогресс". "Партнеры поставляли оружие медленнее, чем ожидалось". Сравнил ситуацию с осенью: тогда "нам пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия пришла слишком поздно".

Также Зеленский дал намек, сколько может продлиться контрнаступление: "Лучше, чтобы это длилось два месяца и тысячи людей умирали, или четыре месяца, и умирало меньше людей? "

Эти заявления были сделаны испанским журналистам, которые собрались в Киеве по случаю визита в Украину премьера Петро Санчеса. Но и они услышали мессиджи, которые Банковая в последнее время транслирует на Запад: контрнаступление сталкивается с проблемами из-за российской обороны и отсутствия авиации.

Вчера о необходимости самолетов заявил главком Валерий Залужный. А сегодня и Зеленский обвинил иностранных партнеров в отсутствии графиков подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

"У меня вопросы к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16? Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно", – сказал президент.

Отметим, что аргументы, которые высказываются Украиной, звучали еще накануне контрнаступления. И, как предполагали многие, и были причиной задержки его начала. Более того, именно на Западе еще тогда много писали о российской "линии Путина" с многоуровневой обороной и обширными минными полями.

То есть нынешние события на фронте, когда каждый метр продвижения дается большой кровью, причем без крупных успехов - не могли стать большим сюрпризом для военных планировщиков Украины и США.

Зачем тогда пошли в наступление - версии могут быть разные. Но, судя по риторике и действиям украинской власти в апреле-мае, огромная ставка делалась на деморализацию российской армии, которая позволит совершить один-два крупных прорыва и далее ввести в них основной массив западной техники. Перерезав таким образом сухопутный коридор в Крым - или поставив его под плотный огневой контроль.

Но эта ставка очевидно не сработала. По крайней мере пока. Но ближайшие прогнозы по ситуации оптимизма не внушают. Так, глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление продолжится еще несколько недель и будет "очень кровавым".

"Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от 6 до 10 недель, будет очень сложным и очень долгим, и очень и очень кровавым. Ни у кого здесь иллюзий быть не должно", — сказал он.

Когда начнутся переговоры?

В контексте вероятных украинских планов сегодня появился интересный инсайд от Washington Post.

Газета пишет, что в Киеве в июне, еще до мятежа Пригожина, побывал глава ЦРУ Уильям Бернс. Украинские власти сообщили ему о планах своего контрнаступления. План, по данным трех источников газеты, был следующий:

- вернуть "значительную территорию" к осени

- переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе Крыма

- продвигаться дальше на восток Украины

- начать открытые переговоры с Москвой.

"Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу (Крыму - Ред.)", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

В сценарии, одобренном Киевом, "украинские вооруженные силы получат рычаги воздействия на Россию, выдвинув войска и мощное вооружение к краю границы Украины с Крымом, взяв в заложники полуостров, на котором базируется ценный российский Черноморский флот".

По словам украинских официальных лиц, на гипотетических переговорах Киев согласится не захватывать Крым силой, но потребует, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада.

Но "сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, еще неизвестно", - пишет издание.

Из-за того, что контрнаступление продвигается медленно, Зеленский и генералы ВСУ "находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые перед контрнаступлением предоставили Киеву современное вооружение и подготовку на миллиарды долларов".

В Киеве озвученные газетой планы опровергли. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал их "конспирологическими".

"Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания – они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария", – сказал Подоляк.

Также сегодня и Зеленский заявил о том, что переговоров до вывода российских войск на границы 1991 года не будет.

Но, видимо, даже если планы, озвученные "Вашингтон пост" имели место (а визит Бернса в Киев подтвердили и другие американские СМИ), то вряд ли их станут подтверждать в Киеве, пока не достигнут минимально приемлемого для себя военного результата кампании.

Будет ли это выход на границы Крыма или же атака на нам полуостров - вопрос открытый. Он зависит в том числе от позиции США и готовности Запада повышать ставки в противостоянии с Москвой, которая не раз намекала, что при атаке на полуостров может применить ядерное оружие (об этом, в частности, заявлял Медведев).

Но пока о Крыме речи вообще не идет, поскольку контрнаступление пока не продвинулось дальше переднего края российской обороны в Запорожской области.

Беларусь и "Вагнер"

Обрастает двусмысленностью вопрос по поводу переброски поддержавших мятеж Пригожина "вагнеровцев" на территорию Беларуси. Напомним, такая договоренность была достигнута с куратором ЧВК при сворачивании мятежа.

С одной стороны сам Пригожин регулярно летает между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом, похоже, действительно готовясь к переезду в Беларусь.

Также западные СМИ продолжают писать о подготовке заброшенной военной базы для размещения "вагнеровцев". И публикуют оттуда спутниковые снимки, где видны недавно установленные палатки.

С другой стороны - Лукашенко, говоря о "Вагнере", дает понять, что лишь "хотел бы" заполучить таких военных для обучения своей армии. Но уточняет, что только "за их счет". Звучит это так, будто вопрос передислокации ЧВК в Беларусь пока не решен окончательно.

"Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди", - заявил белорусский президент.

В любом случае "вагнеровцы" в Беларусь еще не приехали, заявляет и Лукашенко, и российские, и украинские источники.

Причина, возможно, в том, что пока так и не решены вопросы - чем "Вагнер" вообще будет заниматься в Беларуси.

Разговоры о том, что армия Пригожина пойдет оттуда в атаку на Киев не выдерживают критики - она более 200 дней захватывала маленький город Бахмут. То есть, ресурсов на более глобальные операции у ЧВК в любом случае нет.

Второй вопрос - откуда "вагнеровцы" будут брать деньги на свою деятельность.

Как уже анализировала "Страна", после мятежа Пригожина оказываются под вопросом все доходы ЧВК "Вагнер" - как из российского бюджета (по данным российских СМИ они уже полностью обрезаны), что было основным доходом, так и от зарубежных заказчиков, которые теперь будут опасаться, что армия Пригожина-Уткина при любой конфликтной ситуации сможет повернуть оружие и против них.

Лукашенко, как видим, заявляет, что тратить денег на "вагнеровцев" не станет. Российские же власти в теории могут возобновить финансирование только при условии, что структура "Вагнера" перейдет под полный и прямой контроль Кремля, а Пригожин, Уткин и прочие вожаки мятежа более не будут иметь влияние на деятельность "Вагнера".

Вероятно, сейчас и делаются попытки привести оставшуюся на перепутье часть ЧВК к последнему варианту. То есть, к продолжению участия в войне против Украины. Но уже под другим командованием.