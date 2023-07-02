Анализируем итоги 494-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Запорожском участке фронта - где почти месяц назад началось украинское контрнаступление - видимых подвижек нет. Российские паблики сообщают о новых попытках штурмов под Ореховым (в районе Работино). Но главным образом работает артиллерия, а при наземных боях - мелкие штурмовые группы.

При этом в российских военных телеграм-каналах предполагают, что в ближайшее время готовятся новые - более масштабные, чем сейчас - украинские атаки на этом участке фронта с целью ее прорыва и выхода к Токмаку, откуда открывается дорога к Мелитополю и к Азовскому морю.

Сегодня это предположение озвучил и президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, ВСУ попытаются развить контрнаступление и прорвать оборону россиян, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"Сейчас ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях – одно у Бахмута, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, что они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части. Не "болею" ни за кого, но думаю, что это произойдет, конечно, с огромными жертвами", - заявил президент Сербии.

По его словам, Украине это важно перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

"Они ожидают, что получат "открытый билет" для членства в НАТО, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать", - сказал Вучич.

Впрочем, объективных подтверждений тому, что готовится, к примеру, наступление ВСУ на Энергодар, на данный момент нет (хотя многие и связывают с такими намерениями заявления Украины о теракте на Запорожской АЭС, к чему мы еще вернемся ниже).

Но Зеленский на днях подтвердил, что накануне саммита НАТО Украина попытается показать результат на поле боя.

"До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни", - заявил Зеленский.

Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют. Сейчас, по данным российских пабликов, бои подошли вплотную к селу Клещеевка, где ВСУ продвигается к юго-западу от населенного пункта. Украина подтверждает продвижение на флангах, но пока информацию не конкретизирует.

Сегодня в Украине официально прокомментировали бои у Антоновского моста под Херсоном, о которых уже несколько дней пишут российские паблики.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала к "информационной тишине" и заявила, что идет "мощная боевая работа" с акцентом на контрбатарейной борьбе через Днепр.

"В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате в результате катастрофы, которую создали рашисты, подорвав Каховскую дамбу. И очень осложнена эта боевая работа", – сказала Гуменюк.

Напомним, о боях за мини-плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области уже несколько дней пишут российские паблики.

Минобороны РФ сегодня заявило, что "завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста".

Но часть военных пабликов пишут, что плацдарм еще существует и бои у моста продолжаются

К обстрелам. Ночью по Украине была атака восьми беспилотников "Шахид" и трех ракет "Калибр". Украина заявляет, что все они сбиты.

Проблема Запорожской АЭС

На Западе продолжают со скепсисом комментировать заявления Украины о намерениях России взорвать Запорожскую атомную станцию.

Россия вряд ли спровоцирует радиационный инцидент на Запорожской АЭС, считает "Институт изучения войны" (США). "Россия не сможет контролировать последствия этого инцидента, что снизит способность России действовать и управлять на оккупированном юге Украины", - считают эксперты "Института".

ISW полагает, что последствия радиологического инцидента в настоящее время "перевешивают любые выгоды для российских сил". При этом Россия, вероятно, будет использовать такую угрозу "для сдерживания украинских контрнаступательных действий и ослабления поддержки западной военной помощи Украине".

Напомним, Украина заявляет, что Россия готовит на АЭС теракт. Россия это отрицает, утверждая, что теракт готовит Украина. МАГАТЭ и Запад говорят, что признаков подготовки теракта на станции не наблюдают.



Что происходит в реальности?



Прежде всего, стоит задаться вопросом, если россияне готовят теракт, то какой в нем смысл для них?



В Украине, как правило, называют три аргумента.



Первый – угрозой теракта Путин шантажирует Украину и западных союзников, побуждая их принять российские условия прекращения огня. Однако, сейчас о подготовке теракта россиянами говорит только Киев, а не Москва. Теоретически, Кремль мог осуществить шантаж по непубличным каналам. Но, судя по относительно спокойной реакции Запада на заявления о теракте, это маловероятно. Кроме того, если у Путина и есть намерения шантажировать угрозой теракта (чего исключать нельзя), то он (теракт) должен оставаться в статусе угрозы, а не свершившегося действия. Если же станция взорвется, то это вряд ли побудит Украину и Запад идти на условия РФ. Скорее будет ровно наоборот.



Второй аргумент – россияне таким образом хотят «оправдать» свое отступление из Херсонской и Запорожской областей. Но пока нет никаких признаков того, что РФ готовится по своей воле уходить с юга Украины. Для Кремля сухопутный коридор в Крым имеет стратегическое значение.



Третий, самый распространенный, аргумент – теракт россиянам нужен для того, чтобы остановить наступление ВСУ. Но пока наступления на Энергодар не наблюдается (хотя слухи о том, что ВСУ могут пойти на город через обмелевшее Каховское водохранилище периодически возникают). Но даже если оно начнется, то взрывать в тот же момент ЗАЭС для россиян смысла не будет – потому что главный ущерб это нанесет их же армии в районе Энергодара.



Теоретически есть только одна ситуация, при которой для россиян (если допустить, что они готовы закрыть глаза на экологический ущерб доя территории РФ и Крыма и на потенциально очень серьезные внешнеполитические последствия) просматривается хоть какой-то резон в подрыве станции. Это прорыв российской обороны около Энергодара, который вызовет необходимость вывести войска РФ с города. В таким случае россияне, выведя войска, могут взорвать станцию (если роза ветров будет строго на север или северо-запад), чтоб затормозить дальнейшее продвижение ВСУ.

Но, в любом случае, пока не началось наступление ВСУ на Энергодар, у россиян отсутствуют какие-либо резоны взрывать находящуюся на подконтрольной им территории АЭС. Вариант «подорвать станцию и переложить вину на Украину» вряд ли реален. Как в силу того, что в мире в него почти никто не поверит, так и в силу огромного урона, который нанесет теракт российской армии и ее линии обороны.

Также отсутствуют резоны взрывать ЗАЭС и у Украины. Она находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ и дальнобойных ракет, однако массированный удар по станции, который приведет к масштабной аварии и утечки радиации, будет невозможно скрыть, заявляя, что ее обстреляли россияне. Внешнеполитические последствия для Украины будут огромными. И, в отличие от России, Киев, в силу зависимости от внешней помощи, не сможет их игнорировать. И это не говоря уже о грандиозном экологическом ущербе для украинских территорий. Да, основной урон будет нанесен российским войскам в Энергодаре, но пострадают от утечки радиации и подразделения ВСУ, находящиеся на подконтрольном Украине северном береге Каховского водохранилища.

В то же время нельзя исключать, что АЭС будет повреждена не в результате теракта, а если в самом городе начнутся бои.

Об этой угрозе говорят и в МАГАТЭ.

"Станция невероятно хрупка и может быть повреждена в случае перестрелки", - заявил Рафаэль Гросси.



Так или иначе, но угроза катастрофы на Запорожской АЭС (в результате боев или подрыва россиянами) является одним из главных сдерживающих факторов для наступления ВСУ на Энергодар. И эта же угроза является одним из аргументов тех сил в мире, которые выступают за прекращение огня. Потому что после подрыва Каховской дамбы, катастрофа на ЗАЭС уже не воспринимается как нечто невероятное.

Пригожину перекрывают потоки

В России продолжают рассказывать об огромных доходах Пригожина и ЧВК «Вагнер» от контрактов с госструктурами РФ.

"Группа "Вагнер", в рамках заключённых с государством контрактов, получила более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей", - заявил в эфире "Россия 1" телеведущий Дмитрий Киселёв.

Он также сказал, что "у Пригожина снесло крышу от больших денег и от ощущения вседозволенности, которое возникло уже давно - еще со времен Африки и Сирии, а укрепилось после взятия Соледара и Артёмовск (так в РФ называют Бахмут - Ред.). Ему показалось, что он может противопоставить себя и министерству обороны, и всему государству и лично президенту".

Ранее Путин заявил, что "Вагнер" масштабно финансировался из бюджета РФ, и за минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов по среднему курсу за последний год), а компания Пригожина Конкорд получила заказов на питание для армии еще на 80 млрд рублей.

То есть, судя по всему, цифры, которые сейчас назвал Киселев, это общая сумма контрактов компании Пригожина и ЧВК за все время их работы с госструктурами РФ.

Отметим, что по российским телеграм-каналам прошла информация, что компания Конкорд уже после «отлучена» от госконтрактов и сейчас находится, по одним данным, в стадии ликвидации, по другим - в стадии перехода к новым собственникам.

И, судя по этой информационной волне, в целом становится понятно, что все каналы финансирования российская власть Пригожину перекрывает. И, возможно, будут и уголовные дела по тому, как расходовались деньги его компаниями.

Также, напомним, что в пятницу Пригожин закрыл свой медиа-холдинг "Патриот", что многие расценили как то, что он вообще сворачивает всю свою деятельность в РФ. В тоже время, это решение могло быть продиктовано и другими резонами - отсутствием денег на содержание проекта и тем, что почти все сайты и так заблокированы Роскомнадзором, а потому поддерживать их работу больше смысла. В тоже время сетка "пригожинских" телеграмм-каналов продолжает функционировать и продвигать тезисы с оправданием мятежа и с критикой российского командования. Да и сам Пригожин, как известно, в своем первом и, пока последнем, публичном выступлении после путча своей вины не признал и считает, что делал все правильно. Да и сам ЧВК "Вагнер", по информации, которую вчера озвучил Лукашенко, до сих пор не расформирован, не переехал в Беларусь и находится в "тыловых лагерях" в Луганской области.

Так что пока трудно сказать, расстался ли Пригожин уже окончательно со своими политическими амбициями в российской политике после провала мятежа. С другой стороны, власти РФ дают вполне однозначные сигналы, что места Пригожину в РФ больше нет - ни в политике, ни в бизнесе, ни в военной сфере. В официальных заявлениях и в СМИ его рисуют как мятежника, которого "великодушно простил" Путин и с намеками, что если Пригожин не будет соблюдать условия сделки (то есть будет пытаться еще как-то активничать в РФ) прощения больше не будет. Смирится ли с такой постановкой вопроса сам Пригожин и какие у него планы на будущее - увидим в ближайшее время.