В понедельник, 3 июля, в Украине продолжается 495-й день войны с Россией.
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3 июля
08.35 Самостоятельно в военкоматы приходит 20% от плана по мобилизации, остальных приходится "добирать" на улице.
Об этом рассказал глава Львовского областного ТЦК Александр Тищенко местным СМИ.
По его словам, в настоящее время военкоматы не могут отказаться от практики так называемых "облав" – когда мужчинам вручают повестки на улице и везут их военкоматов.
"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - отметил Тищенко.
08.07 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.
1. Ночью РФ атаковала ракетами и иранскими дронами. Информация о последствиях уточняется.
2. За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных ракет и 8 иранских дронов.
3. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.
4. На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки. На Авдеевском направлении - в районе города Авдеевка. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.
07.47 Сегодня ночью по Украине прошла новая атака "Шахидов".
Из 17 запущенных дронов были сбиты 13. Остальные, как утверждается, не достигли своих целей.
ПВО работала в южных, восточных и центральных областях, сообщают Воздушные силы.
07.41 В пиццерии Краматорска 27 июня погибла украинская писательница Виктория Амелина. Таким образом она стала 13-й жертвой ракетной атаки.
Как сообщает организация PEN Ukraine, она умерла 1 июля в больнице Мечникова в Днепре.
Амелина находилась в Краматорске с колумбийскими журналистами и занималась сбором материала о военных преступлениях РФ.
07.33 Поздним вечером под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь.
В Никополе пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние – удовлетворительное.
В городе повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто. Поврежден газопровод и линия электропередач.
Ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над областью беспилотник. Уничтожили "Шахед-136".