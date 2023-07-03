В понедельник, 3 июля, в Украине продолжается 495-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

3 июля

08.35 Самостоятельно в военкоматы приходит 20% от плана по мобилизации, остальных приходится "добирать" на улице.

Об этом рассказал глава Львовского областного ТЦК Александр Тищенко местным СМИ.

По его словам, в настоящее время военкоматы не могут отказаться от практики так называемых "облав" – когда мужчинам вручают повестки на улице и везут их военкоматов.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - отметил Тищенко.

08.07 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

1. Ночью РФ атаковала ракетами и иранскими дронами. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных ракет и 8 иранских дронов.

3. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

4. На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки. На Авдеевском направлении - в районе города Авдеевка. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.

07.47 Сегодня ночью по Украине прошла новая атака "Шахидов".

Из 17 запущенных дронов были сбиты 13. Остальные, как утверждается, не достигли своих целей.

ПВО работала в южных, восточных и центральных областях, сообщают Воздушные силы.

07.41 В пиццерии Краматорска 27 июня погибла украинская писательница Виктория Амелина. Таким образом она стала 13-й жертвой ракетной атаки.

Как сообщает организация PEN Ukraine, она умерла 1 июля в больнице Мечникова в Днепре.

Амелина находилась в Краматорске с колумбийскими журналистами и занималась сбором материала о военных преступлениях РФ.

07.33 Поздним вечером под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь.

В Никополе пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние – удовлетворительное.

В городе повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто. Поврежден газопровод и линия электропередач.

Ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над областью беспилотник. Уничтожили "Шахед-136".