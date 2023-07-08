В субботу, 8 июля, в Украине идет 500-й день войны с Россией.
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8 июля
08:50 Президент Украины Владимир Зеленский на 500 дней войны записал видео с острова Змеиный.
Недавно, 30 июня исполнился год с тех пор, как россияне ушли со Змеиного.
08:34 Сводка Генштаба ВСУ за минувшие сутки.
Под Купянском противник наступал в районах Новоселовского и Стельмаховки.
В районе Северска россияне пытались вытеснить ВСУ с позиций северо-западнее Берестового.
Под Бахмутом РФ провела многочисленные атаки в районе Берховки, к северу от города.
К западу от Донецка были атаки россиян под Авдеевкой, Новокалиновым, Невельским и в Марьинке.
На Времьевском выступе противник атаковал в районе Благодатного.
На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские силы продолжают вести наступательные действия и "закрепляются на достигнутых рубежах".
07:48 Ночью беспилотники ударили по Кривому Рогу. Есть прилет по сельскохозяйственному предприятию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Произошли сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 кв м. Уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили.