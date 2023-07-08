В субботу, 8 июля, в Украине идет 500-й день войны с Россией.

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8 июля

08:50 Президент Украины Владимир Зеленский на 500 дней войны записал видео с острова Змеиный.

Недавно, 30 июня исполнился год с тех пор, как россияне ушли со Змеиного.

08:34 Сводка Генштаба ВСУ за минувшие сутки.

Под Купянском противник наступал в районах Новоселовского и Стельмаховки.

В районе Северска россияне пытались вытеснить ВСУ с позиций северо-западнее Берестового.

Под Бахмутом РФ провела многочисленные атаки в районе Берховки, к северу от города.

К западу от Донецка были атаки россиян под Авдеевкой, Новокалиновым, Невельским и в Марьинке.

На Времьевском выступе противник атаковал в районе Благодатного.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские силы продолжают вести наступательные действия и "закрепляются на достигнутых рубежах".

07:48 Ночью беспилотники ударили по Кривому Рогу. Есть прилет по сельскохозяйственному предприятию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Произошли сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 кв м. Уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили.