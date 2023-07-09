Анализируем итоги 501-го дня войны в Украине.

Освобождение "азовцев"

Главная сенсация этих выходных - возвращение в Украину интернированных в Турцию командиров Мариупольского гарнизона.

Это руководители "Азова" и 36-й бригады морской пехоты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Они вылетели из Турции на одном самолете с Зеленским, а затем выступили с ним на митинге во Львове. Они уже заявили, что намерены отправиться на фронт.

Этих военных взяли в плен россияне после сдачи "Азовстали" в мае 2022 года. А уже в сентябре интернировали в Турцию - на условии, что они пробудут там до конца войны. Тогда же Украина передала России Медведчука.

Но теперь эта сделка оказалась разрушенной. В Москве уже отреагировали негативно.

Спикер Кремля Песков заявил, что Турция "нарушила договорённости", по которым украинские военные должны были находиться там до конца войны. По его мнению, это решение Турции "связано с провалами в контрнаступлении Украины".

"В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как члена альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает. Однако нарушение договоренностей никого не красит", - заявил Песков.

То есть, по версии Кремля, Эрдоган по тем или иным причинам решил помочь Зеленскому, чтобы дать ему одержать локальную информационную победу.

По еще одной версии, которая вчера активно обсуждалась в российских телеграм-каналах, Турция узнала, что Россия готовится на этот раз окончательно отказаться от "зерновой сделки". И Эрдоган решил таким образом показать зубы и продемонстрировать, что готов идти если не на разрыв, то на серьезное снижение уровня отношений с Кремлем, если сделка не будет перезаключена.

Отметим, что позавчера, когда решение о передаче пленных домой было уже явно принято, президент Турции заявлял, что хочет в августе встретиться с Путиным в Анкаре и продлить сделку еще минимум на три месяца, а лучше на пару лет.

Но очевидно, что после отправки в Украину командиров "Азова" шансов на продление сделки стало еще меньше - как и на визит Путина.

Главный вопрос: может ли такой шаг повлечь за собой разрыв довольно тесных партнерских отношений между Москвой и Анкарой?

Судя по действиям Эрдогана, в Турции уверены, что РФ на это не пойдет, будучи заинтересованной в сотрудничестве по обходу санкций и многим совместным проектам.

Но как будет в реальности, увидим в ближайшее время. Все помнят ситуацию после сбития Турцией российского самолета в 2015 году: страны были на грани разрыва отношений, а Москва ввела против Анкары экономические санкции.

Правда, уже появилась конспирологическая версия, что передача "азовцев" Украине была согласована Эрдоганом с Москвой. Но никаких подтверждений эта версия не имеет, кроме того, что россияне не попытались нанести удар по Львову, когда там выступал Зеленский с возвращенными из Турции командирами. Впрочем, РФ и ранее не пыталась убить президента Украины ракетно-артиллерийским ударом по местам его выступлений. По крайней мере о таких попытках достоверно неизвестно.

Так или иначе, но в однозначном выигрыше в данной ситуации находится Зеленский. На пятисотый дней войны он, благодаря возвращению "азовцев", смог создать ощущение крупного триумфа. И тем самым отодвинуть на второй план и вопросы по поводу темпов и перспектив контрнаступления, и возможный негатив от саммита НАТО, если там не прозвучит приглашение Украины к вступлению в Альянс.

Что за такой подарок получил Эрдоган? На это пока ответа нет. Хотя можно предположить, что за "азовцев" Эрдогана просил не только и столько Зеленский, сколько США. И они же его могут и отблагодарить. Тем более, что с Вашингтоном у Эрдогана список проблемных вопросов, как известно, весьма большой.

Украина и членство в НАТО

Во вторник 11 июля начнется саммит Северо-Атлантического Альянса, где одним из центральных вопросов станет Украина.

Киев настаивает, чтобы на саммите было озвучено приглашение вступить в Альянс и указаны сроки, когда это может произойти. Такие требования Украина крайне активно высказывает еще с весны.

В Альянсе так или иначе давали понять, что этого скорее всего не произойдет. Однозначно "за" выступали только прибалтийские страны и Польша. Руководство НАТО в лице генсека Столтенберга предлагало сперва закончить войну, а потом обсудить этот вопрос.

Владимир Зеленский недавно в своем обращении обратился лично к Байдену и попросил его высказаться за принятие Украины в НАТО. Но выступивший вчера президент США расставил свои точки над "i".

В интервью CNN он заявил о том, что членство в Альянсе для Украины преждевременно. И даже после войны Киев скорее всего сможет рассчитывать лишь на военную помощь по типу Израиля.

"Я не уверен, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать Украину в альянс или нет сейчас, в разгар конфликта. Но, если бы мы это сделали, то мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы бы находились в состоянии войны с Россией, если бы это было так", – пояснил Байден.

Вместо НАТО, продолжил Байден, Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели.

"США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя", - сказал президент США.

Отметим, что это первое официальное заявление Байдена об израильской модели, ранее об этом в основном писали СМИ.

И оно означает, что нынешняя американская администрация даже после окончания нынешней войны не видит Украину в Альянсе. Раз предлагает гарантии безопасности, которые и так уже предоставляются в форме поставок вооружений.

Впрочем, как мы уже писали, нежелание говорить о натовской перспективе Украины может быть вызвано вполне практической причиной. После такого обещания Россия будет заинтересована в том, чтобы война не заканчивалась еще долго и стала затяжной (российские руководители неоднократно заявляли, что "не допустят" вступления Киев в Альянс). Поэтому, по данной версии, Запад и не хочет, официально пригласив Украину в НАТО, окончательно закрыть дверь для переговоров с Россией, без которых война не закончится.

Но, если войну удастся закончить, то и концепция у Запада может поменяться в сторону готовности принять Украину в Альянс.

Правда, и этот путь, судя по всему, обещает быть тернистым. Если боевые действия окончатся "корейским сценарием" с замороженными территориальными претензиями, то НАТО в таком случае может также воздержаться от интеграции Украины, опасаясь быть втянутым в войну, если эти претензии будут в какой-то момент разморожены.

Последнего варианта особенно опасается Германия. Как пишет газета Telegraph, Берлин во время вильнюсского саммита призовет сосредоточиться на гарантиях безопасности.

Эти гарантии "по существу заблокируют членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5 (о коллективной безопасности - Ред.)", - говорится в статье.

При этом другие СМИ пишут о том, что на некие уступки во время саммита Вашингтон и Берлин согласились пойти, и в целом заявление Вильнюса-2023 по натовской перспективе Украины будет более четким, чем у Бухареста-2008.

Как сообщает Politico, это связано с тем, что союзники "не хотят давать Путину сигнал о том, что ничего не произойдет, если война продолжится".

Но какие уступки будут сделаны - непонятно. Тем более, по данным Politico, сомнений по-прежнему много даже у некоторых публично поддерживающих Украину правительств.

В частном порядке они разделяют опасения США, что приглашение Киева присоединиться к Альянсу может подтолкнуть Путина к эскалации. Другие считают, что приглашение Украины в НАТО должно быть частью потенциальных мирных переговоров.

Кроме того, существует постоянная неопределенность в том, чем закончится война. "Согласится ли Украина на прекращение огня, если, например, Россия сохранит за собой Крым? И если да, то может ли она вступить в НАТО?", - задаются вопросом собеседники издания.

Они считают запутанной задачу определения перспектив членства Украины, в то время как линии фронта все еще меняются. "Я не могу представить реалистичные дебаты о членстве для страны, которая частично оккупирована, поэтому все будет зависеть от состояния дел, когда закончатся боевые действия", - заявил изданию один из западных дипломатов.

Детальнее в том, чего ждать от саммита, "Страна" разбиралась здесь.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого.

Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного (в июле село было освобождено).

Украинские военные телеграм-каналы пишут о давлении россиян в районе Новоселовского и Куземовки на Купянском направлении. На Лиманском направлении, по их данным, противник продвинулся восточнее Торского, закрепившись по трассе на Терны.

Под Бахмутом ВСУ имеют продвижение в районе Берховки (к северу от города), но, по данным канала Deep State, россияне контролируют там все ключевые высоты и ведут шквальный огонь по наступающим. Ситуация там тяжелая, как и в районе Клещеевки южнее Бахмута, где также наступают ВСУ и где командование также сообщает о продвижении.

Российские телеграм-каналы пишут о наступлении ВСУ на Запорожском фронте - в районе Работино под Ореховым, где украинским силам удалось занять одну из посадок.

В то же время в РФ утверждают, что ВСУ якобы вышли из Пятихаток, которые находились под постоянными обстрелами. Украина этого не подтверждает.

В контексте южного фронта обсуждается передача Украине американских кассетных боеприпасов. Как уже заявляли в Пентагоне, это будут снаряды для 155-миллиметровых гаубиц, которые бьют на 30 километров. Что может достигать главной линии российских укреплений на запорожском направлении.

При этом на Западе продолжается поток заявлений с осуждением передачи таких снарядов Украине - вчера к Германии и Австрии присоединились Испания и Британия. А New York Times написала, что у переданных Киеву "кассет" будет очень высокий процент несрабатывания - 14%, хотя Пентагон обещал, что он не превысит 2,4%.

Это значит, что после войны такие территории будут хаотично "засеяны" неразорвавшимися мини-бомбами (почему, собственно, кассетные бомбы и запрещены в большинстве стран Европы).

При этом, как видим, решение предоставить кассетные снаряды воспринимается на самом Западе негативно даже теми, кто ранее шел в авангарде военной помощи Украине. Да и американские СМИ, в целом лояльные к администрации США, нередко пишут о ее решении в критическом тоне.

И, конечно, у Байдена не могли не понимать этого, когда принимали решение - ведь его очень долго откладывали. И раз его приняли, то на фронте у ВСУ действительно складывается сложная ситуация с боеприпасами. А также с преодолением российских оборонительных линий на Запорожском фронте.

Южнее, на херсонском направлении, войска РФ частично вернулись на позиции, которые они занимали до разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", - заявила она.

Сегодня были попытки нанести удар по российским тылам - в районе Керченского моста, в Ростовской области и в Мелитополе.

Что касается Керчи, то официально "власти" Крыма заявляют о сбитии ракеты. О прилетах и о повреждениях моста пока не сообщалось, но движение по нему на время останавливали. Правда, потом возобновили.