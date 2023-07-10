Анализируем ситуацию на 502-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщает спикер Генштаба Андрей Ковалев. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра.

Учитывая, что контрнаступление на юге идет уже пятую неделю, его темпы не растут - в среднем получается примерно 1,72 километра в неделю, если ориентироваться на официальные данные. И если на минувшей неделе было немногим более километра, то скорость наступательных операций замедляется.

Военные паблики пишут о боях в районе Работино и Пятихаток. Российские телеграм-каналы традиционно пишут об "отбитых штурмах ВСУ".

Касаемо темпов и объемов контрнаступления - по их поводу сегодня высказался даже Илон Маск. Он, как известно, не является военным экспертом. И то, что он заинтересовался этой темой, вероятно, отражает интерес к ней на Западе.

Он выдвинул свою версию того, почему ВСУ не используют все свои резервы при контрударе.

"Какая бы сторона ни пошла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия превосходит Украину численностью примерно 4 к 1, поэтому выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были бы равными. Если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому крупного наступления не было", - написал Маск в Твиттере.

При этом власти Украины и США объясняют медленные темпы тем, что ВСУ ищут слабое место в российской обороне, чтобы направить туда основные силы. И говорят о том, что эта оборона является очень плотной.

РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке", заявляет командующий Сухопутными войсками Сырский.

Замминистра обороны Маляр добавляет, что ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем город. "Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - отмечает она.

Российские паблики ждут усиления атак с целью окружения Бахмута. Но взятия города в "огневой мешок" они не подтверждают. И пишут, что атаки на флангах отбиваются.

Теперь к обстрелам. В Николаеве прилет был по объекту инфраструктуры, сообщил с утра начальник ОВА Виталий Ким. Удар наносился ракетой "Искандер-М".

Больше сегодня власти региона об этом ударе ничего не сообщали, отметив только, то ущерба жилым строениям и пострадавших нет. Российские паблики утверждают, что прилет был по военному аэродрому "Кульбакино", но Украина этого не подтверждает.

Примечательная история выходит со вчерашними перехватами ракет в Крыму и на территории России. В генштабе РФ заявили, что были сбиты украинские баллистические ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант.

Украина применения таких ракет не подтверждала.

Но, отметим, эти ракеты, произведенные в 60-х годах прошлого века, способны бить на расстояние до 250 километров. Вопрос - с какой точностью. Также очевидно, что их сравнительно просто перехватывать.

Интересно, что информацию об этих ракетах доложили главе генштаба РФ Герасимову по поводу чего было даже записано отдельное видео. Что выглядело как опровержение вчерашних слухов из западных СМИ о том, что он снят с должности командующего российскими войсками в Украине.

Сегодня был удар авиабомбой по Орехову Запорожской области. Разрушено здание школы, где погибли четыре человека. Орехов находится недалеко от линии фронта, где ведут наступательные действия ВСУ.

Саммит НАТО

Сегодня генсек Альянса Йенс Столтенберг озвучил три позиции, которые официально предложат Украине на саммите в Вильнюсе:

- программа практической поддержки для приближения к НАТО (то есть снабжение и обучение).



- создание Совета Украина-НАТО (где Киев сможет обсуждать все вопросы на высшем уровне со странами Альянса).



- отмена Плана действий по членству - программы предварительных действий страны-кандидата накануне вступления.

По поводу отмены ПДЧ Столтенберг уточнил, что решение еще только обсуждается и окончательно не принято. По данным западных СМИ против выступает Германия (но об этом чуть ниже).

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение отменить План действий уже принято. "После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины", - написал Кулеба.

В тоже время, даже если отмену ПДЧ и согласуют, то это не станет выполнением главного требования Украины к саммиту НАТО - дать официальное приглашение к вступлению в Альянс. На Банковой заявляли, что если такого заявления не будет, то и Зеленский на саммит не поедет.

На данный момент ни Столтенберг, ни какой-либо другой представитель НАТО не говорили, что такое приглашение будет озвучено. Более того, сигналы, которые идут от западных источников говорят о том, что, скорее всего, оно и не прозвучит.

Но, тем не менее, сегодня стало известно, что Зеленский все равно намерен поехать на саммит. Вероятно, в качестве главной "победы" украинская власть представит отмену ПДЧ (если оно состоится). Под это и будет организована поездка. Тем более, что отказ посетить саммит со стороны Зеленского выглядел бы как открытый демарш и демонстрация проблем в отношениях Украины с западными союзниками, что Киеву точно не выгодно.

Сообщается, что совместное выступление Зеленского и Столтенберга уже включено в программу саммита на 12 июля - то есть на второй день, когда запланировано первое заседание новосозданного Совета Украина-НАТО.

Тем временем, СМИ продолжают описывать терзающие власти западных стран сомнения относительно характера отношений НАТО и Украины.

Financial Times пишет, что члены Альянса примут декларацию с индивидуальными обязательствами ряда стран в отношении Украины, а именно: США, Великобритании, Франции и Германии — четыре из пяти крупнейших военных держав НАТО.

Выбор для членов НАТО таков: "либо модель Израиля, которая предполагает, что они [Украина] могут защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются", что дорого с точки зрения ответственности, которую мы берем на себя", - пишет издание со ссылкой на источник.

По итогу, как пишет Financial Times, Украине будут обещаны дальнейшие военные поставки, гарантии по обучению украинских военных, обмен разведданными и помощь в реформах оборонной политики, также будет повышен статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета.

При этом источники издания говорят, что обеспечить военный паритет с РФ "было бы невозможно". А некоторые страны переживают из-за потенциальной стоимости обязательств, которые будут стоить десятки миллиардов долларов их налогоплательщиков.

Также поступает все больше данных о том, что США и Германия - основные противники того, чтобы давать Украине какие-то серьезные обещания по поводу вступления в Альянс.

Как пишет газета "Бильд", эти страны выступили против публичного выступления Зеленского на саммите - президент хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО. "Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", - утверждает издание.

Также Германия, по данным газеты, намерена блокировать вступление Украины и настаивает на выполнении Киевом Плана действий по членству. Также Берлин требует не включать в итоговое заявление Альянса формулировок о приглашении или о "законном месте Украины в НАТО".

А США готовы отказаться от своих требований по ПДЧ, но при условии проведения реформ.

По данным BILD, еще одна встреча и попытка найти компромисс состоится сегодня вечером в Вильнюсе. А завтра уже стартует саммит.

О том, что США и Германия имеют отличное от стран Восточной Европы представление о будущих отношениях Украины и НАТО, а также вообще по поводу итогов войны, пишет и международный обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Польша и ряд других стран хотят полной победы Украины, унизительного поражения РФ и принятия Украины в НАТО.

По данным издания, они также верят в возможность распада РФ, что не входит в интересы Германии.

"Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира. Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. По его словам, это идея, которая не интересует Берлин", - говорится в статье.

А американцы стремятся максимально затянуть вступление Украины в НАТО, опасаясь, что любое обязательство ускорить процесс может продлить войну и создать опасные осложнения для будущего мирного урегулирования.

Некоторые официальные лица США также обеспокоены тем, что ряд союзников на самом деле хотели бы, чтобы НАТО напрямую втянулась в войну с Россией.

"Если они этого хотят, они должны сказать об этом открыто, потому что это не наша политика", - сказал источник издания.

Подробнее о том, чем вызваны сомнения Запада относительно вступления Украины в НАТО мы писали здесь.

Зачем Путин встречался с Пригожиным

Сегодня стало известно, что куратор "Вагнера" Пригожин встретился с президентом Путиным в Кремле - спустя пять дней после мятежа.

Сперва об этом написали западные СМИ, а затем довольно оперативно подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков. По его словам, встреча длилась три часа, в ней также участвовали командиры ЧВК, всего было 35 человек.

Как сказал Песков, наемники изложили Путину свою версию произошедшего и сказали, что "являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться".

Путин в свою очередь оценил действия "Вагнера" на фронте, "дал свою оценку случившегося 24 июня и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства".

Накануне об этой встрече писала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке. По данным издания, на встрече также присутствовал глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Напомним, что Путин назвал действия Пригожина "мятежом, предательством и ударом в спину". С аналогичными тезисами в последние две недели (то есть, уже после встречи Путина с "вагнеровцами") идет и кампания против Пригожина в эфире ведущих федеральных телеканалов.

То есть, судя по этим признакам, оценка действий Пригожина у Кремля после встречи не поменялась.

В тоже время, как мы уже писали, Путин может быть заинтересован в том, чтоб и дальше использовать "вагнеровцев" в войне против Украины. Собственно, об этом и шла речь в комментарии Пескова, который сказал, что президент предложил им "варианты трудоустройства". Однако, по логике, прежде чем вновь отправить "вагнеровцев" на фронт Кремль должен вернуть над ними свой полный контроль. А это возможно только в случае, если ЧВК в нынешнем виде прекратит существование и вольется в одну из силовых структур РФ, а сами наемники и их командиры не будут вести никакой публичной деятельности, вернувшись в состояние "ихтамнетов", в котором они прибывали до тех пор пока Пригожин не начал на основе "Вагнера" строить свой политический проект.

Однако, судя по заявлениям "вагнеровцев", на такой вариант они идти не желают, хотя и дают понять, что вернуться на фронт готовы (тем более, как мы уже писали, таких денег как в Украине они нигде больше не заработают). Но на своих условиях.

Один из командиров "Вагнера" с позывным "Зомби" сегодня заявил, что наемники хотят остаться в структуре своей ЧВК и под руководством тех же людей - лидеров мятежа Пригожина и Уткина. На любой другой вариант они не согласны и готовы, если их условия не выполнят, просто разойтись по домам.

В тоже время, соглашаться на такие условия Кремлю опасно. Так как даже если "вагнеровцев" оформят в прямое подчинение Путину, то это никак не гарантирует их лояльность. Как уже показали события 24 июня, когда стоит выбор кому подчиняться - Путину или Пригожину с Утиным "вагнеровцы" выбирают Пригожина и Уткина. А значит в любой момент мятеж может повториться. Впрочем, Путин в последнее время уже неоднократно принимал крайне нелогичные с точки зрения рационального подхода решения (например, о вторжении в Украину). Поэтому нельзя исключать, что и "Вагнер" он сохранит в прежнем виде. Хотя пока это и выглядит маловероятным.

Но тут важен еще один момент. То, что Путин захотел после мятежа встретиться с Пригожиным и "вагнеровцами", чтоб обсудить их "трудоустройство", не удивительно. Удивительно то, что об этом довольно неоднозначном с точки зрения имиджа Путина событии (он встречался с теми, кого он сам назвал предателями и мятежниками), решил сообщить Кремль.

При этом из того как информацию подал Песков не следовало, что это была некая "покаянная" встреча "мятежников и предателей" с президентом (публично никто из мятежников в своих действиях не раскаялся, о раскаянии ничего не говорил и Песков). Скорее она, в интерпретации пресс-секретаря Путина, выглядела как "обмен мнениями".

И это создало впечатление, что у Кремля нет единой жестко-негативной линии в отношении Пригожина. Не факт впрочем, что так и есть на самом деле, но ощущение возникло именно такое.

Что само по себе может оказать влияние на ситуацию, размывая однозначный образ Пригожина как мятежника, который ему в последнее время усиленно создают госСМИ. Кроме того, это может стать сигналом для телеграмм-каналов, медиа и блогеров, что у Пригожина и дальше можно не бояться брать деньги за пиар его и "Вагнера".

В целом же, сам факт публичного признания о встрече Путина с "вагнеровцами" еще раз показывает, что в российской элите есть достаточно влиятельные силы, которые пытаются не дать затухнуть военно-политическому проекту "Пригожин" даже после провала мятежа. С какой целью - использовать его в своих внутрикремлевских разборках либо же попытаться организовать новый бунт - пока вопрос открытый.