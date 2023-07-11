Анализируем ситуацию на 503-й день войны в Украине.

Что решил саммит НАТО по Украине

Итак, главное событие для Украины - начало саммита НАТО в Вильнюсе.

Еще с утра лидеры Альянса не могли согласовать окончательную формулировку по Украине. И только во второй половине дня президент США Байден заявил, что текст, наконец, утвержден.

"Мы согласовали предложенные формулировки, касающиеся присоединения Украины к НАТО", - заявил он в Вильнюсе.

Ближе к вечеру решения саммита по Украины озвучил генсек Альянса Столтенберг. Приглашения, как и ожидалось, не прозвучало. Также как и конкретных сроков по вступлению в НАТО.

Вместо этого в итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия».

На пресс-конференции у Столтенберга несколько раз пытались уточнить, что за условия должна выполнить Украина, чтоб получить приглашение, но он отвечал общим словами: борьба с коррупцией, реформы госуправления, сектора безопасности и обороны, совместимость ВСУ со стандартами НАТО. Также отдельно он подчеркнул, что пока идет война о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи. "С этим согласны все союзники", - заявил Столтенберг.

При этом, по его словам, на саммите приняли пакет поддержки для Украины, предусматривающий:

- отмена требования по выполнению ПДЧ по членству (хотя значение этого пункта во-многом нивелируются озвученными выше требованиями по условиям, которые должна выполнить Украина, прежде чем вступить в НАТО - то же "ПДЧ", по сути, только называется по другому, а сам процесс реформ и их оценки Западом может продолжаться годами);

- долгосрочная программа военной помощи по 500 миллионов долларов в год для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО;

- запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Первое заседание состоится завтра при участии президента Зеленского.

Решения саммита не давать приглашение Украине и отсутствие конкретных сроков вступления страны в Альянс вызвало возмущение у Зеленского еще до того, как оно было озвучено.

"Хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", - заявил президент Украины.

Он констатировал, что у Запада "нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". И сделал вывод что эту опцию союзники решили оставить для торгов с Россией (к чему мы еще вернемся ниже).

"Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", - написал Зеленский по пути в Вильнюс.

СМИ позже сообщили, что сейчас украинский президент пытался уговорить членов Альянса переписать уже утвержденное коммюнике. Однако, судя по тому, что оно уже официально озвучено, это не удалось (если таковые попытки и были).

Что означают решения Альянса?

Итак, Украина так и не получила на саммите в Вильнюсе официальное приглашение к вступлению в Альянс, вопреки призывам украинских властей.

Фактически НАТО оставило себе максимально широкое поле для маневра по решению о принятии Украины.

Большинство причин этому неоднократно называли на Западе - как руководители государств, так и крупнейшие СМИ. Приведем их тезисно.

1. На Западе нет до конца уверенности в том, что Украину вообще нужно брать в НАТО (даже после окончания войны), так как велик риск нового конфликта с РФ, в который может быть втянут и Альянс, чего ни США, ни ЕС не хочется. Поэтому и возникает тема гарантий безопасности по типу Израиля.

Но даже чисто технически Украине нужно сначала одержать победы на фронте и закончить войну. Когда станет понятно, чем эта война закончилась, Запад сможет принять более конкретное решение по будущим союзническим обязательствам в отношении Киева.

2. В США и ЕС считают, что политическая, экономическая и правоохранительно-судебная система Украины нуждается в глубоких реформах, прежде чем страна будет готова вступить в Альянс. Это также является для части стран-членов НАТО аргументом не торопить события.

3. Официальное заявление о приеме Украины в Альянс, пусть даже и с "открытой датой", будет мотивировать Россию продолжать войну (поскольку официальной целью РФ является нейтралитет Украины). И получится патовая ситуация: Украина не может вступить в НАТО пока идет война, но и война может затянуться на неопределенное время, так как Россия будет отказываться от переговоров из-за перспектив вступления Украины в западный военный блок.

То есть практически исчезнут шансы на дипломатическую развязку.

Из этого, кстати, следует вывод, что именно такую развязку хотят по итогу видеть на Западе. Тогда как Украина выступает против любых переговоров и настаивает на военном решении, если Россия сама не согласится вывести войска на границы 1991 года.

И озвученный выше Зеленским тезис - членство Украины станет предметом торга с Россией - укладывается в ту же логику: Запад приберегает козыри для потенциального диалога с РФ для окончания войны в Украине, а возможно и по более широкому кругу вопросов.

Тема "Украина и НАТО" может участвовать в этом диалоге по-разному.

Например, по предложенной Киссинджером модели, согласно которой захваченные на момент заключения мира/перемирия территории отходят де-факто России, а остальные вливаются в НАТО, получая гарантии защиты (а заодно и Россия получает гарантии того, что Украина не попытается военным путем вернуть территории).

Второй вариант - официальное обязательство НАТО не принимать Украину. Но это желанный сценарий для России, поэтому он в НАТО на данном этапе отвергается: сегодня Столтенберг в очередной раз повторил, что у "Путина нет права вето на расширение Альянса". То есть, для того, чтоб Запад пошел на такой вариант должны произойти какие-то очень большие перемены в мире или конкретно в Украине (например, вдруг поменяется отношение к этому вопросу у украинской власти, которая в марте 2022 года была готова на объявление нейтрального статуса, что следовало из переговоров в Стамбуле).

Третий вариант - "корейский сценарий", когда прекращается огонь на основании соглашения о перемирии (то есть, без мирного соглашения или же каких-то глобальных договоренностей), линия фронта становится де-факто границей между двумя странами, а вступление в НАТО может быть заменено некими гарантиями безопасности по типу тех, которые давались американцами Израилю или Южной Корее. При этом вступление Украины в Альянс при таком варианте также не исключено, но только в случае, если Запад будет на 100% уверен, что это не вызовет немедленного возобновления войны со стороны России.

Каким бы ни был итог вероятных переговоров - если б сейчас Запад пообещал бы принять Украину к определенной дате, пространство для диалога по прекращению войны резко бы уменьшилось. Единственное исключение - если бы одна из сторон в войне потерпела стратегическое поражение и капитулировала. Чего сейчас пока не наблюдается.

Из этого вытекает ближайшая и насущная задача НАТО - максимально улучшить военные позиции Украины, и на кульминации этого процесса (либо при понимании невозможности добиться этих целей в обозримой перспективе) - начать переговоры.

Когда это может произойти - оценки звучат разные. Президент Чехии Петр Павел сегодня заявил, что окно возможностей для Украины "более или менее закроется к концу этого года".

"Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров. Мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия", — сказал Павел, приехавший на саммит.

Отметим, что это расходится с официальной позицией самого Альянса и большинства его лидеров. Они говорят, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Но дело в том, что они же говорят и о нехватке оружия для Украины (что, по мнению Павла, станет основной причиной перехода Запада к дипломатии).

Объясняя поставку Киеву кассетных боеприпасов, советник Байдена Салливан сегодня заявил, что без них Украине скоро будет нечем даже обороняться, не то что наступать. По его словам, запасы артиллерии, которые Запад предоставил ВСУ, "уже на исходе".

Генсек Столтенберг, открывая Вильнюсский саммит, сказал о том же. По его словам, Украина столкнулась с угрозой истощения боеприпасов в краткосрочной перспективе, и ВСУ нужны поставки снарядов, запчастей и топлива в "огромных масштабах".

Поэтому генсек призвал усилить военную помощь Украине. И многие, чем смогли, откликнулись: Франция, вслед за Британией, объявила о передаче Киеву дальнобойных ракет SCALP - аналогов Storm Shadow. По данным СМИ, речь идет о 50 единицах. Германия объявила о поставке двух новых систем Patriot, а также БМП и других видов вооружений.

Ситуация на фронте

Российские источники сегодня с утра пишут о новой попытке масштабной атаки ВСУ на Запорожском фронте.



Представитель "администрации Запорожской области" Рогов заявил, что новая волна наступления началась под Ореховым, в направлении Работино. Рогов опубликовал фото уничтоженной техники ВСУ. Также видео об этом появляются в российских военных телеграм-каналах.

Военные паблики РФ также пишут о наступлении ВСУ и об ожесточенных боях на стыке между российскими подразделениями. Они сообщают, что украинцы зацепились за окраины Работино, однако были оттуда, по утверждению россиян, были выбиты.

Украинские военные паблики ночью писали, что у ВСУ есть частичный успех севернее Работино.

Украина официально всего этого пока не комментировала.

Напомним, данное направление фронта нацелено на Токмак - важный транспортный узел в российском тылу.

Еще один горячий участок фронта - к западу от Кременной. тут ситуация обратная - наступают россиян.

Российские паблики сообщают, что силы РФ захватили часть поселка Торское в 14 километрах к востоку от Лимана и пытаются прорваться к соседнему Заречному.

Накануне украинские военные паблики писали, что противник усиленно атакует восточнее Торского. А также продвинулся южнее Новоселовского на Купянском направлении.

Генштаб атак на оба населенных пункта в сводках за сегодня не подтверждал.

Сегодня ночью по Украине была атака из 28 "Шахидов". Два из них попали по одному из портов Одесской области и задели зерновой терминал, сообщили украинские власти. Одесские паблики писали о сильном пожаре.

Также сегодня были прилеты по Бердянску. Накануне там, как сообщают в Украине, ударом по гостинице, был убит российский генерал Олег Цоков, заместитель командующего Южным военным округом.

Тайна возвращения "азовцев"

Вчера стало больше ясности по вопросу неожиданного для России демарша Турции - отдать Украине пленных командиров гарнизона "Азовстали", которые должны были оставаться за границей до конца войны.

Хотя внешне события вчерашнего вечера с этим никак не связаны. Дело в том, что Анкара внезапно согласилась пропустить в НАТО Швецию - хотя ранее блокировала это, выдвигая к стране все новые претензии.

Но теперь ни поддержка Швецией курдов, ни публичное сожжение Корана в Стокгольме Эрдогана больше не смущают. Вчера генсек Альянса Столтенберг заявил, что Турция согласилась "как можно быстрее" ратифицировать протокол о приеме Швеции.

СМИ затем сообщили, что заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии, а по другим данным - уже в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, почему вдруг Анкара изменила позицию по шведам, было заявлено, что "Турция получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится".

Что именно получила Анкара, конкретизировал Госдепартамент США. Он заявил, что Вашингтон поддержал предоставление Турции истребителей F-16 и стремление Анкары вступить в Евросоюз.

Всего этого Эрдоган добивался давно, и, видимо, именно такой была его цена за допуск Швеции в НАТО. Причем далеко не факт, что озвучен весь перечень шагов навстречу Турции со стороны американцев. С Вашингтоном у Эрдогана очень большой перечень проблемных вопросов. Часть из которых США, возможно, согласились решить.

И не исключено, что в данный "пакет" бонусом вошло и возвращение в Украину интернированных командиров "Азова", чем оказал очень сильную информационную поддержку Зеленскому на 500-й день войны (особенно с учетом отсутствия перелома в ситуации на фронте и уже тогда ожидавшихся не очень позитивных для Киева новостей с саммита НАТО).

По крайней мере, такая версия в полной мере объясняет почему президент Турции неожиданно пошел на обострение отношений с Москвой.

Насколько далеко зайдет этот процесс и будут ли еще какие-либо действия со стороны Эрдогана против РФ?

Если выдачу "азовцев" и ратификацию вступления Швеции турецкий президент действительно обменял на довольно крупные уступки со стороны американцев, то дело упирается в то, готовы ли они будут и впредь "покупать" лояльность Эрдогана на российском направлении по столь высоким расценкам. А это пока вопрос.

Как и то, захочет ли сам турецкий президент столь уж сильно нарушать свою политику баланса между Западом и РФ - упуская выгоды от торговли российским газом, роли "хаба" по обходу антироссийских санкций, приема туристов и доступа на внутренний рынок России.

До сих пор Эрдоган постоянно пытался этот баланс поддерживать. И поменять концепцию турецкий лидер может разве что в обмен на некое грандиозное предложение от США. Если сами американцы, конечно, готовы его сделать.