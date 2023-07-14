Анализируем итоги 506-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают наступать севернее и южнее Бахмута. На направлении Белая Гора – Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, заявляет Генштаб. По его данным, россияне безуспешно атаковали в районе Берховки.

Российские паблики пишут, что войска РФ продолжают контратаковать под Клещеевкой, в направлении канала Северский Донец - Донбасс, с западного берега которого противника недавно выбили ВСУ.

На Лиманском направлении россияне наступали восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Также противник атаковал западнее Дибровы и восточнее Новосадового, сообщил Генштаб.

Военные паблики Украины и России пишут о попытках российского штурма Новоселовского под Сватово (контролирует дорогу из Сватово в Купянск). Бои, как заявляется, уже на территории села, которое перешло в серую зону, и ни одна из сторон не может в нем закрепиться.

В целом информация о переходе россиян в наступление к западу от Сватово и Кременной продолжает поступать в ежедневном режиме.

Под Авдеевкой Украина готовит плацдарм для расширения наступления. Об этом сегодня сообщил замдиректора одного из департаментов Нацгвардии Николай Уршалович.

По его словам, сейчас на этом направлении атакует РФ. Однако ВСУ удерживают позиции и готовят плацдарм для собственных наступательных действий.

Российские паблики пишут, что Украина уже контратакует в направлении Красногоровки и Водяного под Авдеевкой, но атаки якобы отражены. Также они сообщают об успешном контрударе ВСУ к югу-востоку от Марьинки, где россияне потеряли недавно взятый ими укрепрайон на высотах у бывшей зверофермы.

Существенных изменений фронта на юге не зафиксировано. Но сегодня украинское командование заявило, что за неделю там ВСУ продвинулись в сторону Мелитополя на 1,7 километра. О том, что сейчас происходит на южном фронте и какой ценой дается продвижение украинской армии на отдельных участках мы подробно рассказывали здесь.

При этом представитель Нацгвардии Уршалович заявил о подготовке украинского контрнаступления и в Херсонской области.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий ", - заявил он.

Отметим, что это не единственное заявление сегодня от представителей украинского командования о подготовке неких действий в Херсонской области.

Такой анонс выглядит несколько странно, так как обычно о направлении наступления не предупреждают. Поэтому не исключено, что имеет место попытка ввести противника в заблуждение.

Впрочем, российские военные паблики уже давно ожидают здесь каких-то активных действий ВСУ и отмечают, что украинские плацдарм на левом берегу у Антоновского моста до сих пор не ликвидирован.

Дроны и Курская АЭС

Ночью была очередная дрон-атака по Украине, в ходе которой силы ПВО смогли сбить 16 ударных дронов из 17-ти.

Прилет был по предприятию в Кривом Роге. Одно админздание было уничтожено, еще три повреждены. Также повреждена спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие, а также два двухэтажных жилых дома.

Отметим, что это довольно существенный ущерб, учитывая, что Украина не смогла, по официальным данным, сбить всего один "Шахид". То есть, после попадания был, видимо, еще один масштабный взрыв, либо прилетов было больше, чем один.

Еще один эпизод с дронами этой ночью - падение беспилотника в российском городе Курчатове, где находится Курская АЭС.

Станция при этом, по данным российских властей, не пострадала. По словам губернатора Старовойта, "критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были".

СМИ сообщили, что дрон упал в нескольких километрах от атомной станции. Повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.

После этого Путин встретился с членами совбеза РФ и обсудил "дополнительные меры защиты критически важных объектов". Докладывали главы ФСБ Бортников и министр обороны Шойгу. Прямо этого не заявлялось, но совещание было явно связано с атакой дрона в Курчатове.

Отметим, напрямую о том, что беспилотник двигался на Курскую АЭС, российские власти не говорили. Но заметно их явное беспокойство на этот счет - с учетом созыва Путиным совета безопасности, а также заявления представителя МИД РФ Захаровой, которая обвинила Украину в "ядерном терроризме".

Отметим, что Украина не подтверждала, что имела отношение к данной атаке.

Военные перспективы

США вчера снова заявили, что не дадут Украине истребителей для нынешнего контрнаступления. И пояснили, почему.

Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что условия для поставок истребителей сейчас "не идеальные" из-за российских систем ПВО.

"Я имею в виду, что россияне все еще имеют определенный потенциал противовоздушной обороны. У них есть и воздушный потенциал. И то количество F-16, которое будет предоставлено, возможно, не является идеальным для того, что происходит сейчас", - сказал Симс.

То есть, американцы опасаются, что их самолеты станут сбивать. Что, вероятно, могло бы стать ударом по интересам американского ВПК.

Но есть, видимо, и опасения эскалации в целом.

Накануне в РФ заявили, что рассматривают будущую передачу Украине F-16 как "угрозу в ядерной сфере", поскольку эти истребители могут нести ядерное оружие. Ранее в США, среди прочих доводов, заявляли, что самолеты не передаются сейчас, чтобы не спровоцировать перерастание войны за пределы Украины.

Продолжается история и с недовольством Запада заявлениями Владимира Зеленского на саммите НАТО - украинский президент, напомним, резко раскритиковал решение Альянса не предоставлять Киеву сроков для вступления.

Washington Post пишет, что гневный твит Зеленского "настолько взволновал Белый дом, что официальные лица США, участвовавшие в этом процессе, рассматривали возможность отказа от "приглашения" для Киева", говорится в статье.

Вероятно, речь шла о том, чтобы не вписывать в коммюнике саммита вообще никаких заявлений о возможном членстве Украины.

Но "в конце концов, Соединенные Штаты и их союзники договорились, что сохранят формулировки декларации", где не указаны сроки присоединения Украины к блоку, но сама такая возможность остается открытой.

"Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины своей вспышкой", - говорится в статье.

Также издание пишет, что переговоры Ермака и Салливана на второй день саммита НАТО прошли в не слишком дружественной атмосфере.

Ермак, по словам одного из очевидцев разговора, "выглядел так, как будто пытался спорить". Салливан же "выглядел решительным". Их разговор длился около 30 минут.

"Напряженные попытки удержать позицию от имени Украины измотали и разозлили некоторых из самых ярых сторонников Киева. "Это было не весело", — сказал высокопоставленный политический деятель НАТО, знакомый с ходом переговоров", - пишет газета.

Еще одно американское издание - Politico - описывает другие проблемы по итогам саммита. А именно - несоответствие риторики Байдена о "проигрыше России" и тем, что будущее войны не определено, а "проблемы в Украине лишь нарастают".

Среди этих проблем выделяются следующие:

1. Долгосрочные обязательства перед Украиной, которые Байден сравнивает с поддержкой Израиля, потребуют от законодателей Конгресса приверженности данному курсу на долгие годы.

"Но контрнаступление Украины захлебнулось, что может заставить союзников и сенаторов пересмотреть свою поддержку", - пишет газета.

Начало украинского контрнаступления издание называет "вялым". "Байден сказал журналистам, что даже Зеленский признался ему, что это было "тяжелое утомление", - пишут журналисты.

Поэтому "среди республиканцев Палаты представителей стали громче сомневаться в том, что они продолжат финансировать Киев на нынешнем уровне".

2. Есть "реальные опасения" по поводу украинского арсенала. "Сокращение его запасов вынуждает США принять спорное решение об отправке кассетных бомб", - говорится в статье (к слову, эти снаряды уже находятся в Украине, как подтвердил вчера Пентагон).

3. Выборы в США в следующем году, "на которых Трамп, лидер республиканцев, вероятно, может разрушить то, что Байден смог построить".

Зерновая сделка

До конца действия зерновой сделки осталось три дня, и страсти вокруг ее продления активно накаляются.

Основной поток "позитивных" заявлений продуцирует Анкара - как один из главных интересантов соглашения. Но Москва пока никаких подвижек не подтверждает.

У Эрдогана ждут в ближайшее время переговоров с Путиным, а также его визита в Турцию в августе. Турецкий президент заявил, что у них с российским коллегой "общие позиции" по поводу зерновой сделки.

Агентство AFP трактовало это заявление как согласие российского президента на продление. Но в Кремле это опровергли. "Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было", - заявил спикер Путина Песков. А ранее он говорил, что в планах у президента РФ пока нету и переговоров с Эрдоганом.

Также Путин вчера дал понять, что Россия может сделку не продлить, поскольку ее требования в части снятия санкций не выполнены.

Конечно, всё это не обязательно означает выхода Москвы из соглашения. Подобная риторика звучала от российских властей каждый раз, когда сделка истекала - но потом они ее все равно продлевали.

Но в этот раз обстоятельства могут быть иными, на что уже указывает ряд факторов. Во-первых, россияне в последнее время практически заблокировали аграрный экспорт Украины на досмотре в турецких портах (об этом заявляла Украина). Во-вторых, начали наноситься удары по острову Змеиный, мимо которого идут сухогрузы в рамках зерновой сделки.

Также в минобороны РФ сегодня заявили, что "неизвестное количество мин" дрейфует в северо-западной части Чёрного моря, "неся угрозу судоходству". Москва заявляет, что причиной тому - "безответственность украинских ВМС".

Сообщается, что одну такую мину уже обнаружили в море. Она якобы была выставлена украинскими военными в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории.

Не исключено, россияне намекают, что корабли будут подрываться на минах, если РФ выйдет из зерновой сделки, а Украина все равно попытается запустить судоходство без согласия Москвы.

На Западе уже активно обсуждают сценарии того, как Москва сможет заблокировать поставки зерна из одесских портов. Как считает британский военно-морской эксперт Х. И. Саттон, для этого у РФ есть несколько возможностей:

- Корабли Черноморского флота РФ могут прямо атаковать торговые суда, которые выходят из Одессы.

- высадка в порту Одессы спецназа.

- заминирование путей следования зерновозов, обвинив при этом Украину в их подрыве.

- атака зерновозов подлодками и также обвинение Украины.

- обстрел зерновозов с самолётов.

По прогнозу Саттона, в ответ Украина может атаковать российские корабли ракетами "Гарпун" и "Нептун", а также авиацией и беспилотниками. После этого может произойти урегулирование, ключевую роль в котором будет играть Турция.

Впрочем, не исключено, что сценарий будет не столь драматическим. Очевидно, что большинство судовладельцев сами не захотят отправлять свои корабли в море, если РФ выйдет из сделки и пригрозит открывать огонь по кораблям.

В то же время Москва, судя по ее комментариям, не закрывает дверь для продления сделки, но пытается выторговать для этого больше, чем имеет на данный момент. И основной торг идет, судя по всему, вокруг снятия финансовых санкций с российского агроэкспорта, а также - по линии Эрдогана, на которого у РФ завязан целый спектр вопросов экономики и геополитики.

Но в Украине пока царят пессимистические ожидания - как рассказал "Стране" источник в правительстве, власти допускают, что после 17 июля зерновой коридор работать не будет.

"В прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в Турции, поскольку блокировка сделки могла быть использована оппонентами Эрдогана, и снизить его шансы на переизбрание. Сейчас же выборы в Турции позади. Хотя и есть вероятность, что сделку продлят, но мы готовимся и к работе в случае, если Россия выйдет из соглашения", — говорит наш источник.

По его словам, в случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.

Детальнее о том, как Украина будет перевозить зерно, если возобновится морская блокада, мы писали здесь.

Путин и "Вагнер"

Сегодня власти Беларуси подтвердили, что "вагнеровцы" уже в их стране и начали обучение сил территориальной обороны на полигоне под Осиповичами.

Накануне в сети появилось фото самого Пригожина в некой палатке.

Ранее публиковалось видео с колонной "вагнеровцев", которые ехали предположительно в Беларусь из своих тыловых лагерей. В тоже время непонятно сколько их переехало в реальности и чем там они будут заниматься (все они вряд ли станут инструкторами). С учетом того, что Лукашенко заявил, что платить им ничего не будет.

Также в ряде телеграмм-каналов сообщается, что часть "вагнеровцев" собирается выехать на ротацию в Африку.

Неопределенность дальнейшей судьбы ЧВК прослеживается и по вчерашнему рассказу Путина о том, как он встречался с "вагнеровцами" и Пригожиным в Кремле 29 июня.

Этот рассказ фактически подтверждает версию "Страны" о том, что главным поводом для встречи было намерение Путина продолжать использовать "Вагнер" в войне против Украины, но уже под своим непосредственным контролем, выведя подразделение из под командования Пригожина и Уткина-"Вагнера".

Путин заявил, что предложил "вагнеровцам" продолжить службу в том же составе, но под руководством командира с позывным "Седой".

Ранее СМИ писали, что такой позывной у исполнительного директора ЧВК "Вагнер" Андрея Трошева. По словам Путина, многие "вагнеровцы" были настроены принять такое предложение и начали кивать головами в ответ, но Пригожин заявил, что "ребята не согласны".

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время... Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: Нет, ребята не согласны с таким решением", - рассказал президент РФ.

То есть на данный момент Кремль не смог убедить костяк "Вагнера" перейти под контроль российского государства и отказаться от сотрудничества с руководителями мятежа - Пригожиным и Уткиным. После чего наемники сдали тяжелое вооружение и удалились (по крайней мере какая-то часть из них) в Беларусь. Но, не исключено, что Кремль продолжит работу по перевербовке "вагнеровцев". Тем более учитывая, что, судя по рассказу Путина, один из руководителей "Вагнера" - Трошев, уже готов уйти от Пригожина и Уткина.

Да и сам Путин в интервью вчера заявил, что ЧВК "Вагнер" как организации не существует, потому что никакие ЧВК российским законодательством не предусмотрены.