Анализируем итоги 508-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ряд российских военных пабликов сегодня с утра сообщили об отходе РФ из Старомайорского на Времьевском выступе.

По данным других российских телеграм-каналов, ВСУ продвинулись не в само село, а в посадках на его подступах. А само село (или, по крайней мере, его часть) остаётся под контролем РФ. Также сообщается, что основные бои идут за высоты возле Старомайорского.

Минобороны России днем заявило, что атаки у Старомайорского отражены. Но к вечеру ВСУ подтвердили занятие северной части села и попытки российских контратак.

"В северной части Старомайорского Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения", - говорится в вечерней сводке украинского Генштаба.

При этом российские паблики пишут, что смогли оттеснить ВСУ с окраин села и населенный пункт находится под контролем армии РФ.

Старомайорское - это продолжение пути на Старомлыновку, которую считают тактической целью наступления ВСУ под Великой Новоселкой.

При этом в районе Сватово и Кременной наступают наоборот российские войска.

О том, что инициатива там перешла на сторону России, заявил руководитель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. По его словам, "особых успехов у противника нет, прорывов каких-либо нет".

Об обострении ситуации на восточном фронте сообщила и заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, россияне два дня подряд активно наступают на Купянском направлении.

"Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки", - написала Маляр. Генштаб вечером сообщил о российских атаках южнее Масютовки, к северу от Купянска.

Южнее украинские военные телеграм-каналы сообщают о частичном успехе РФ в Серебрянском лесничестве.

Напомним, о наступательных действиях российских войск в направлении Купянска и Лимана сообщается ещё с середины июня.

По оценкам экспертов, россияне хотят выйти к восточному берегу Оскольского водохранилища, чтобы занять более удобную линию обороны. А южнее - по линии Кременная-Лиман выйти на левый берег Северского Донца, чтоб создать угрозу с флангов для группировки украинских войск в Белогоровке и Северске.

Атака на Севастополь и Харьков

Сегодня Севастополь был атакован семью воздушными и двумя надводными дронами. Все, по утверждению россиян, были поражены.

Также Украина нанесла удар по Луганску. Сообщается, что в поселке Юбилейный поражен склад ракетного вооружения.

В "ЛНР" заявили, что ракетный удар был по складу на шахте со взрывчатыми веществами, которые используются в горнодобывающей промышленности.

Россияне нанесли ночью удар по предприятию в Краматорске.

Также сегодня российские ракеты попали по инфраструктурному объекту в Запорожье.

Вчера были мощные прилеты в Сумах. Власти Сумской области отказались сообщать, с чем они связаны. "Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают. Потому сохраняем информационную тишину", - заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Ночью российские ракеты попали и по центру Харькова - как заявляется, без разрушений и последствий.

Еще один удар был нанесен сегодня вечером - причем взрыв прогремел без объявления тревоги. Власти подтвердили прилет в Основянском районе, на месте много "скорых" и поднимается дым.

Сегодня украинские военные объяснили, почему во время работы ПВО обломки падают на жилые дома. По их словам, если перебазировать зенитно-ракетные комплексы подальше от городов, россиянам будет проще обнаруживать пробелы в обороне.

"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта – почти 2,5 тысячи километров", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что на окраинах городов размещены разные системы ПВО, а дальше – мобильные огневые группы.

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", - заявил спикер Воздушных сил.

Проблема мин и дронов

Вчера и сегодня западные СМИ много сообщают о проблемах, с которыми сталкивается украинское контрнаступление.

За его первые две недели Украина лишилась 20% вооружения, которое было задействовано в атаках. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. Отмечается, что в основном ликвидированы западные боевые машины.

Один из украинских военных, который представился Игорем, рассказал газете, что беспилотник его подразделения заснял полдюжины западных бронемашин, попавших под артиллерийский обстрел. "Они все сгорели", - сказал военный.

47-я бригада ВСУ, получившая 99 американских БМП Bradley, потеряла уже 28 машин.

В последующие недели уровень потерь снизился примерно до 10%. Газета объясняет это тем, что замедлилось и само наступление - Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на обстрелах российских войск артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия, чем на атаке через минные поля.

"Несмотря на потери, украинцы до сих пор преодолели всего пять из 60 миль, которые они хотят пройти, чтобы добраться до моря на юге и разделить российские войска на две части", - пишет издание.

О проблемах наступления заявил в интервью Wall Street Journal бригадный генерал США в отставке Марк Киммитт. По его словам, на южном фронте в Украине у ВСУ нет значительного прогресса.

Причиной, почему контрнаступление происходит столь медленно, отставной генерал назвал российские укрепления, которые представляют собой "20 километров ада". И Украина пытается найти слабое место в этой обороне.

Россия, по словам Киммитта, выстроила укрепления так, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в их самое слабое место - в днище.

Также эксперт выделяет три главных направления украинских атак. Первое - под Бахмутом, где Украина, в случае успеха, попытается прорваться далее на юго-восток до российской границы.

Второе направление - под Запорожьем со стороны Орехова. Киммитт уверен, что ВСУ попытаются оттуда выйти на Бердянск.

Третье направление - участок Угледара и Великой Новоселки. Эксперт полагает, что целью этого удара является Мариуполь.

Но, чтобы достичь этих целей, нужно преодолеть те самые "20 километров ада". На переднем крае которых - минные поля. Этой проблеме посвятили свои публикации сразу три крупных издания.

Washington Post пишет, что минные поля на Запорожском фронте выявили уязвимые места у американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard, которые расценивались как ключевые для Украины.

При этом "даже после того, как они подорвались на минах, большинство людей внутри выжили, отделавшись лишь незначительными травмами, однако они не смогли в одиночку прорвать оборону России". Тем не менее, эта оборона "успешно остановила наступление".

В итоге Украина изменила стратегию. Вместо того, чтобы пытаться прорваться с техникой, которую предоставили западные союзники, "подразделения продвигаются вперед медленно, пешим порядком".

Издание приводит комментарий украинского чиновника, который сообщил, что Киев получил менее 15% от обещанного количества средств разминирования и инженерной техники. Часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе, добавил источник.

О густо засеянных минных полях, которые построила Россия на пути наступления ВСУ, пишет и New York Times. Судя по этой статье, через мины Украина стала пускать пехоту.

Журналисты со ссылкой на украинских врачей сообщают, что мины превзошли артиллерию как основную причину ранений. На прошлой неделе врач по имени Владимир ампутировал обе руки специалисту по разминированию, который был ранен при попытке обезвредить мину-ловушку.

Российские противотанковые мины также останавливают БМП "Брэдли", хотя личный состав при подрыве и выживает. Но сама машина далее ехать не может.

Сержант, чья БПМ таким образом подорвалась, получил новую машину - а поврежденную отправили на ремонт в Польшу.

Но мины - это лишь первая проблема. "По мере продвижения украинские солдаты выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО и становятся уязвимыми для российских ударных вертолетов", - говорится в статье. Поэтому пока ВСУ "не прорвали основные линии обороны русских".

В сюжете Die Welt украинские танкисты спрашивают у немецких инструкторов, как поступить в случае, если на пути находится минное поле. Немцы предлагают его просто объехать. У них на картах указаны минные поля размером 100 на 200 метров.

"А у нас гектары этих минных полей, понимаете?", - отвечает украинский танкист.

Еще одна проблема для контрнаступления ВСУ - российские дроны. Украинская волонтёр Мария Берлинская заявила даже об угрозе поражения Украины в войне из-за преимущества России в FPV-дронах.

По ее словам, сначала Украина начала эффективно использовать беспилотники, но затем РФ сконцентрировала на этом направлении ресурсы и вырвалась вперёд. Если Украина сейчас производит по 10 тысяч FPV-беспилотников ежемесячно, то Россия - по 45-50 тысяч.

По ее мнению, та сторона, у которой будет преимущество по дронам, одержит победу в войне, поскольку наличие БПЛА экономит жизни солдат.

"Если не делать это технологично, мы заходим в поражение, которое будет называться перемирием. Хочу ошибаться, но такими темпами не далее как через год нам придется садиться за стол переговоров", - считает Берлинская, которая возглавляет "Центр поддержки аэроразведки".

Волонтер Любовь Шипович подтверждает, что Россия вкладывает в производство БПЛА "действительно огромные средства".

"Завозят комплектующие из Китая, просто фурами отдают инженерам, говорят: "Собирайте!" Россия достаточно быстро запустила стандартизированный боеприпас под БПЛА. Не надо российским военным руками собирать боеприпас: они достали из ящика, прицепили, улетели", – рассказала Шипович.

По ее словам, украинское Минобороны "не закупает FPV-дроны вообще", этим занимается только Минцифры.

"Оно помогает производителям получить допуск к эксплуатации (что позволяет официально покупать у компании конкретный тип БпЛА). Но даже чтобы получить этот допуск, некоторые изготовители по три месяца проходят комиссию", - говорит волонтер.

Российское правительство ранее заявляло, что госзаказ на производство беспилотников до 2026 составит около 92 миллиардов рублей (1 миллиард долларов), а к 2030 году - вдвое больше. Путин весной заявлял, что на дроны направят триллион рублей.

Также на днях он дал поручение до 1 сентября утвердить нацпроект по производству беспилотников и учесть его как приоритет в федеральном бюджете.

"Вагнер" в Беларуси и казус Дюмина

Несколько дней подряд идут видеоролики с передвижением колонн "Вагнера" по территории России - и, видимо, в Беларусь. Уже появляются и ролики с машинами "вагнеровцев", которые едут по дорогам Гомельской области.

Вчера появление ЧВК в Беларуси подтвердила и Украина - по данным ГПСУ, туда зашли пока только нескольких сотен наемников.

В Украине с одной стороны заявляют, что угрозы для границ на данный момент нет в виду малой численности "вагнеровцев", которые заходят в РБ. С другой - Зеленский недавно отдал приказ укрепить северные кордоны.

В Госпогранслужбе сегодня заявили, что "Вагнер" могут задействовать для провокаций на кордоне.

"Это количество не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку, однако Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей - например, дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь", - сказал спикер пограничников Андрей Демченко.

В России говорят о других перспективах. Глава военного комитета Госдумы Андрей Картаполов предположил, что "Вагнер" в Беларуси может быть использован для захвата наземного коридора между Беларусью и Калининградской областью РФ.

"Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен. Речь идёт о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмёт за считанные часы", - сказал депутат.

Сувалкский коридор - это сухопутная граница между Польшей и Литвой длиной в 70 километров. Он отделяет Беларусь от Калининградской области России. В случае его захвата Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от других стран НАТО.

Насколько реалистична данная перспектива - большой вопрос. Тем более, что речи о войне России со странами НАТО пока не стоит.

Но уже сейчас видно, что присутствие "Вагнера" вблизи от северных границ Украины может вынудить ВСУ перебрасывать туда дополнительные силы.

Западные СМИ тем временем уже обсуждают личность одного из командиров "Вагнера" Андрея Трошева, которому Путин предложил возглавить "вагнеровцев" вместо Пригожина и Уткина.

Согласны ли сами "вагнеровцы" служить под его началом - пока неясно (Путин сказал, что на встрече многие давали понять, что согласны, но против был Пригожин). CNN предполагает, что внесением кандидатуры Трошева Путин пытается создать раскол между командованием "Вагнера" и Пригожиным.

Далее телеканал анализирует биографию Трошева.

"Седой" - это позывной Трошева - 60-летний полковник в отставке, исполнительный директор "Вагнера". В число его соратников входит основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также командиры ЧВК Александр Кузнецов и Андрей Богатов.

Евросоюз и Британия наложили на Трошева санкции за руководство штабом "Вагнера" в Сирии. Там "Седой" принимал участие в боях за Дейр-эз-Зор в 2017 году.

Трошев был среди тех, кого пригласили на прием в Кремле в декабре 2016 года. Есть известное фото оттуда, где он стоит рядом с Путиным и Уткиным.

До работы в "Вагнере" Трошев служил в СОБРе Северо-Западного округа МВД России, сообщало российское издание "Фонтанка". Также он является ветераном войн в Чечне и Афганистане.

За службу в Афганистане Трошев был награжден двумя орденами Красной Звезды. За Чечню - двумя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Украина ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 года.

В России же после мятежа "Вагнера" и недавнего демарша генерала Ивана Попова, которого отстранили от командования на Запорожском направлении, идут кадровые перемены в армии.

Военные паблики сообщают об увольнении ещё одного генерала - Владимира Селиверстова. Как утверждается, он был отстранён от должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии, которая сейчас воюет под Бахмутом.

Причиной отстранения, также как и в случае другой недавней громкой отставки - 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, называется конфликт с высшим армейским руководством. То есть - с начальником генштаба Герасимовым и министром обороны Шойгу.

В тоже время, примечательно, что российские военные паблики иллюстрируют сообщения об отстранении Селиверстова его совместным фото с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Само по себе это фото не удивительно, так как штаб 106-й дивизии находится в Туле, а само подразделение часто называют "тульской воздушно-десантной дивизией".

Однако в контексте происходящих в РФ событий оно достаточно показательное.

Напомним, Дюмина ранее (ещё до мятежа) называли куратором ЧВК "Вагнер" и Пригожина. По распространённой версии, целью наездов Пригожина на Шойгу и Герасимова была их отставка и замена на Дюмина и Суровикина соответственно. Примечательно, что даже после провала мятежа "пригожинская" сетка телеграмм-каналов продолжала писать, о том, что Дюмина якобы назначат на пост министра обороны, а Суровикина - на должность начальника генштаба.

Однако, как видим, пока события разворачиваются ровно в обратном направлении. Суровикин пропал со связи, а близких к нему и к Дюмину военоначальников отстраняют с должностей.