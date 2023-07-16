В Финляндии, в городе Коувола, во время авиашоу произошло крушение самолета. Пилот погиб.

Последние мгновения жизни пилота сняли зрители, видео катастрофы появилось на YouTube.

Очевидцы сообщили, что пилот выполнял в воздухе различные фигуры высшего пилотажа, затем начал снижение, после чего раздался хлопок. Через некоторое время самолет врезался в лесной массив неподалеку от места проведения авиашоу.

По данным финской прессы, мероприятие проходило в районе аэропорта Селянпяя.

Никто из зрителей не пострадал. Полиция начала расследование по факту происшествия.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году во время авиашоу в американском Далласе столкнулись два самолета времен Второй мировой войны: ретробомбардировщик B-17 и истребитель "Кингкобра". В результате аварии они рухнули на землю и взорвались. Мероприятие проходило в аэропорту Dallas Executive, который находится примерно в 9 км к юго-западу от центра Далласа.

А несколько лет назад в США во время авиашоу разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk, пилот погиб. О причинах ЧП не сообщалось.