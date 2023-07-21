В Ровенской судили полицейского, составлявшего протоколы на невинных людей о вымышленных нарушениях. Таким образом он пытался улучшить показатели своей работы. За служебный подлог его оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре Березновского райсуда.

Обвиняемый Тарас М. работает участковым офицером полиции сектора превенции в городе Березно. В январе 2021 года его привлекли к плановой проверке в селе Зирное на предмет соблюдения местными жителями карантинных ограничений. Его коллега составил на местную женщину протокол за то, что она находилась в общественном месте без маски.

На следующий день обвиняемый, получив доступ к персональным данным этой женщины, решил составить на нее еще два постановления. Сделал он это, как сказано в приговоре, чтобы "искусственно нарастить показатели своей служебной деятельности". Он составил протокол по статье о курении в общественном месте и о нахождении в состоянии опьянения.

Подобные протоколы о вымышленных нарушениях он составлял еще несколько раз, "привлекая к ответственности" мужчину, которого якобы неоднократно задерживали за хранение самогона.

Впоследствии правоохранителя разоблачили. В отношении него было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 366 УКУ (служебный подлог). Во время следствия Тарас М. заключил с прокурором соглашение о признании вины, раскаялся в содеянном и согласился на оговоренное сторонами наказание.

На заседании 18 июля судья это соглашение утвердила. Правоохранителя признали виновным в служебном подлоге, оштрафовали на 34 тысяч гривен, а также на год запретили занимать должности, "связанные с выполнением функций государства". Тарас М. также должен оплатить расходы на эксперта в размере около 8 тысяч гривен.

Приговор пока еще не вступил в законную силу, стороны могут подать апелляцию. Но учитывая, что было подписано соглашение о признании виновности, то, вероятно, обжаловать приговор никто не будет.

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