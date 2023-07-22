В субботу, 22 июля, в Украине идет 514-й день войны с Россией.

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22 июля

12:13 О взрывах в Краматорском районе сообщают местные паблики.

12:00 Глава Одесской ОВА Олег Кипер публикует фото зернохранилища, куда вчера попали российские ракеты.

11:50 Аксёнов заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму из-за атаки беспилотника. По его словам, пострадавших нет.

Также Аксёнов заявил об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП.

11:49 Пожар после атаки по нефтебазе и аэродрому в Октябрьском в Крыму.

11:22 Появились кадры взрывов из Крыма, где, как сообщается, был прилет по военному аэродрому.

На видео слышны взрывы во время пожара.

"Власти" Крыма заявили, что МВД и ФСБ ищут тех, кто опубликовал ролики.

Напомним, прилет предварительно в поселке Октябрьском, где находится крупный аэродром Черноморского флота РФ.

11:17 Крымские паблики пишут, что несколько беспилотников ударили по аэродрому и нефтебазе в Октябрьском под Симферополем.

Пишут о детонации и пожаре.

11:14 Оккупационный "глава Крыма" Аксенов заявил о попытке удара беспилотника по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

"Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий", - заявил он.

Ранее в украинских телеграм-каналах сообщалось о взрывах к северу от Симферополя.

10:35 В Крыму перекрыли движение на Керченском мосту.

Ранее "власти" полуострова заявляли, что будут каждый раз останавливать мост во время воздушной тревоги.

Такую практику внедрили после нового подрыва Крымского моста.

09:44 После удара авиабомбами по Нью-Йорку Донецкой области погибли четыре и ранено три человека, сообщает Офис генпрокурора.

Предварительно применили авиабомбы ФАБ-250.

Среди погибших - супруги, чьи тела извлечены из-под завалов разрушенного дома.

Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

09:10 Всего за ночь, по данным Воздушных сил Украины, были уничтожены все пять ударных беспилотников, которые летели с юго-востока.

Ранее сообщалось, что их сбивали в Кировоградской области.

08:56 Об атаке дронов этой ночью заявили власти Кировоградской области.

По их данным, пострадавших и разрушений нет.

Другие военные администрации о ракетах или беспилотниках за эту ночь пока не сообщали.

08:50 За минувшие сутки россияне наиболее активно наступали на Лиманском направлении, сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Атаки были в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области, а также Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области.

Напомним, что на этом направлении РФ сейчас ведет общее наступление на позиции ВСУ, о чем заявляли в Минобороны Украины.

На Бахмутском направлении противник атаковал в районе Григоровки.

К западу от Донецка РФ штурмовала Первомайское, Красногоровку и Маринку. Южнее россияне наступали в районах Новомихайловки и Благодатного. Все атаки отражены, заявляет Генштаб.

08:13 Американская разведка подтверждает, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси. "Нет причин сомневаться в этом", - цитирует CNN представителей разведсообщества.

По их словам, нет оснований сомневаться, "что они (россияне) добились определенных успехов" в передаче оружия.

Высокопоставленные чиновники США не верят, что Лукашенко будет иметь какой-либо контроль над арсеналом. ТЯО, скорее всего, будет полностью контролироваться Россией.

Ранее глава ЦРУ Бернс заявлял, что РФ не ведет подготовку к использованию ядерного оружия.

08:00 США готовятся предоставить Украине новый - уже 43-й - военный пакет на 400 млн долларов, пишет Reuters.

Туда войдут:

бронетранспортеры Stryker,

оборудование для разминирования,

боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и Patriot, а также для HIMARS и Stinger

противотанковое оружие, включая комплексы TOW и Javelin.

Содержание пакета еще может измениться. О выделении, как ожидается, будет объявлено 25 июля.

07:50 Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России и Беларуси

Об этом сообщают на правительственном сайте Новой Зеландии.

Новые санкции вводятся против военно-промышленного комплекса России, военизированных формирований и лиц, причастных к незаконной перевозке и депортации украинских детей.

Также санкции вводятся против нескольких белорусских финансовых учреждений в ответ на поддержку, которую Беларусь оказывает военной агрессии россии в Украине, и как реакция на размещение ядерного оружия в Беларуси.

03:30 Сегодня ночью в Кропивницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспільне Кропивницький".