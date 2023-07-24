В понедельник, 24 июля, в Украине идет 516-й день войны с Россией.

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24 июля

08:12 Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники. И заявил, что "этого будет больше".

При этом напрямую о том, чьи это дроны, он не уточнил.

07:36 Этой ночью была почти 4-х часовая атака "Шахедами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области

В результате попаданий разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который уже ликвидирован.

Предварительно известно о четырех пострадавших работниках порта.

Как сообщает оперкомандование "Юг", три дрона уничтожены силами ПВО.

07:32 В Крыму снова перекрыли движение по Керченскому мосту.

Так происходит во время воздушной тревоги.

05:48 Москву сегодня рано утром атаковали беспилотники.

Как заявило минобороны РФ, "пресечена попытка Киева осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты Москвы, подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших нет".

Мэр Москвы Собянин заявил, что около 4 часов утра "зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет".

03:00 Ночью во время воздушной тревоги в Одесской области прозвучали взрывы. Об этом пишут местные издания.