Республиканцы заявляют о возможности импичмента президента США Джо Байдена - из-за скандала по делу украинской компании Burisma.

Об этом заявил спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти телеканалу Fox.

Ранее республиканцы опубликовали данные источника ФБР, который утверждал, что глава компании Николай Злочевский предлагал Байденам 10-миллионную взятку, чтобы сын президента Хантер вошел в совет директоров и защищал бизнес "от всякого рода проблем".

Были ли осуществлены выплаты - неизвестно, но в совет директоров Байден-младший попал.

Маккарти заявил, что дело может дойти до импичмента президента, чтобы продолжить расследование.

"Мы бы никогда ничего не узнали, если бы республиканцы не заполучили большинство. Мы только шли туда, куда нас вела информация. Дело идет к расследованию для вынесения импичмента, которое наделит Конгресс сильнейшими полномочиями для получения всех остальных необходимых знаний и информации", - заявил спикер Палаты представителей.

Он утверждает, якобы Байден получал деньги также от Китая.

Следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал Конгресс, что Хантер и его партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона от Burisma.

Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела.

Как писала "Страна", cын Байдена объяснил, что получал $50 тысяч в Burisma ради противостояния Путину.

Также СМИ писали, что заработанные в украинской компании Burisma деньги сын Байдена потратил на алкоголь и наркотики.