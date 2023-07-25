Анализируем ситуацию на 517-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня украинский Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - заявил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Российские паблики подтверждают это и говорят, что ВСУ приблизились к западным окраинам села либо же зацепились за них - но сам населенный пункт под контролем противника.

Предполагаемая цель этой атаки - перерезать сообщение Андреевки с Клещеевкой и блокировать ее с юга. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои - ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на высотах западнее Клещеевки, также поступает информация, что Украина контролирует юго-западную часть поселка, за который продолжаются бои.

Российские военные паблики подтверждают, что ситуация в Клещеевке для армии РФ тяжелая. Хотя и опровергают появившуюся сегодня информацию об отходе оттуда армии РФ.

Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

Спикер Восточной группировки Сергей Череватый добавил, что все это - часть операции по окружению Бахмута.

При этом пока говорить о том, что город близок к окружению, преждевременно.

Судя по карте украинских военных телеграм-каналов, южнее Бахмута глубоко вклиниться в оборону противника для обходного маневра пока не получилось, а севернее российские позиции образуют уходящий на запад выступ в районе Орехово-Василевки (Череватый подтвердил, что там продвижение идет труднее, чем на южном фланге).

Хотя, безусловно, если Клещеевка с ее господствующими высотами будет взята, то это облегчит для украинских войск задачу продолжения наступления на юг от Бахмута, где россиянам придется выстраивать новую линию обороны. Хотя, возможно, они выстраивают ее уже сейчас, если приняли решение из Клещеевки уйти, а не контратаковать.

На Запорожском участке фронта - Времьевском выступе - украинские войска имели успех в направлении Старомайорского, сообщил представитель Генштаба Ковалев.

По его словам, сейчас ВСУ закрепляются там на достигнутых рубежах, но "противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы".

Российские паблики подтверждают, что вчера вечером украинские силы снова атаковали Старомайорское. По заявлениям РФ, атаки отражены.

О начале боев за это село сообщалось еще 16 июля. Тогда была информация, что ВСУ сумели зацепиться за окраину Старомайорского. Само это село прикрывает путь на Старомлыновку, которую считают тактической целью наступления ВСУ под Великой Новоселкой.

О продвижении сегодня отчитывались и в РФ. Минобороны России заявило о захвате села Сергеевка западнее Сватово. Село находится недалеко от Кармазиновки, где на днях РФ пошла в наступление, скопив большую группировку в данном районе, стремясь, по оценкам украинского командования, выйти к Оскольскому водохранилищу - судя по направлению, в районе Боровой.

Также россияне утверждают, что продвинулись на полтора километра в Серебрянском лесничестве (это направление на Лиман).

Украина информацию пока не комментирует и не подтверждает.

Сегодня минобороны РФ заявило об атаке морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Атака была совершена в 370 км юго-западнее Севастополя, где корабль выполнял "задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря".

Заявлено, что беспилотные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.

Западные СМИ обсуждают вчерашний удар дронами по порту Рени.

Как пишет New York Times, Россия еще никогда не наносила ударов по украинским объектам так близко к границе НАТО.

Это ставит под вопрос дальнейший экспорт украинского зерна.

Через дунайские порты Украина вывозит около двух миллионов тонн в месяц. Но удары по Рени "могут помешать коммерческим судам использовать порт в краткосрочной перспективе и повысить стоимость страховки".

Дельта реки Дунай до вторжения редко использовалась для экспорта украинского зерна, "но за последний год она стала незаменимой", поскольку порты работали вне рамок зерновой сделки и остались работать после ее расторжения.

Поэтому мировые цены на пшеницу продолжают расти.

Что происходит с контрнаступлением

Идут разные сигналы об эффективности наступления ВСУ на юге, откуда каких-то определенных новостей по поводу прорывов в последнее время почти не поступает.

Западные СМИ пишут об этом в тревожном тоне.

Немецкие военные впервые раскритиковали украинскую армию, утверждает газета BILD со ссылкой на внутренний документ бундесвера. В нем содержится критическая оценка того, как украинцы используют западную технику и полученные навыки.

В частности, критикуется тактика ударов малыми группами (об этой тактике мы подробно писали здесь), без задействования основных обученных и вооруженных Западом сил. "Воинские части порой дробятся так мелко, что, хотя каждая воинская часть что-то делает, но общее боевое руководство не просматривается", — говорится в документе.

По мнению бундесвера, это увеличивает "риск огня по своим", а "на направлении главного удара не хватает манёвренных подразделений, чтобы перейти в движение или установить огневое превосходство".

Также заявлено, что украинские солдаты с боевым опытом хуже усваивают западную тактику "применения в бою огня и движения", чем новобранцы, но последним применять полученные навыки мешают командиры на местах. Военный аналитик Юлиан Рёпке считает, что ВСУ таким образом "упускают преимущество", которое дает западная военная доктрина.

Отметим, что по западной военной доктрине, атака на укрепленные позиции противника проводится в том числе при достижении господства в воздухе, о чем не раз заявляли представители Украины, отвечая на заявления по поводу медленного контрнаступления. В то же время боевой авиации страны НАТО Украине для наступления не предоставили.

Американская The Wall Street Journal оценивает политические последствия пробуксовки ВСУ на юге. "Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение", - гласит заголовок новой статьи журнала.

По оценке журналистов, это станет испытанием для стратегии Запада и президента США по оказанию Украине многомиллиардной военной помощи, чтобы дать ей возможность "начать переговоры с Москвой, находясь в сильной позиции".

"Очевидно, что легче оказывать поддержку, когда дела идут хорошо", - говорит бывший посол США в Украине Джон Хербст, работающий в аналитическом центре Atlantic Council.

Он считает, у Белого дома нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие, ведь сворачивание помощи Украине и допущение даже частичной победы России "станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана".

Поэтому США остается надеятся на прорыв обороны РФ украинскими войсками или на внутрироссийские конфликты.

Главный же вопрос состоит в том, хватит ли у США и их союзников решимости продолжить поддержку Украины или тем более расширить ее, если наступление ВСУ не достигнет прогресса, которого от него ожидают.

Подводя итог, WSJ цитирует заместителя премьер-министра Канады Христю Фриланд, сказавшую: "Мое главное опасение по поводу Украины – это мы сами".

В то же время украинские военные говорят, что с наступлением все не так плохо. На Запорожском фронте сейчас идет фаза войны на истощение российской армии, заявил офицер ВСУ Арти Грин.

"Это не тупик, а интенсивная фаза боев. На моем направлении уже второе пополнение - противник ввел в бой на участке, который я хорошо вижу, резервы, численностью превышающие первоначальный состав. Когда мы этих перемелем, затыкать будет уже нечем", - считает офицер.

На "размягчение" переднего края российской обороны он отводит еще две-три недели. За этот срок, по его мнению, все российские резервы будут "перемолоты".

Отметим, что тот же тезис о "перемалывании" сил противника в расчете на их полное истощение как о стратегии ВСУ в наступлении ранее высказывали в той или иной форме и другие украинские спикеры.

В тоже время, эффективность этой стратегии напрямую зависит от того, сколько резервов на самом деле есть у России. И действительно ли они близки к истощению. Если нет - то стратегия может и не привести к прорыву. Тем более, что потери в ходе наступления несут и украинские войска, о чем в последнее время пишет и западная пресса. Кроме того, РФ может провести, в случае необходимости, и новую волну мобилизации.

Из России, к слову, идут разноречивые оценки ситуации с резервами.

По одним оценкам, в ходе осенней мобилизации призвали гораздо больше официально заявленных 300 тысяч человек и потому резервов у России ещё немало. По другим данным – резервы не такие значительные, многие подразделения давно без ротации, а потому без новой волны мобилизации ситуация для армии РФ на фронте может стать проблемной.

Что касается российского командования, то оно демонстрирует уверенность, что сил у него достаточно. Так, командующий группы "Центр" генерал Мордвичев считает, что "наступательного запала" у украинской армии хватит до конца августа, а "весной все закончится".

В тоже время в РФ сейчас активно принимают законы по обеспечению призыва в армию. Сегодня Госдума проголосовала за следующие нормы:

- о повышении верхней планки призывного возраста на срочную службу с 27 до 30 лет (начнёт действовать со следующего года);

- о запрете выезда из РФ призывникам со дня направления повестки и с момента ее размещения в реестре;

- о повышении штрафов за неявку по повестке до 30 тыс. рублей;

- о повышении штрафов для юрлиц за несодействие призыву - до 500 тыс. руб.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что это "закон под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает".

То есть, судя по всему, вариант новой мобилизации, если командование придет к выводу, что нынешнего численного состава действующей российской армии недостаточно для решения ее задач.