Анализируем итоги 519-го дня войны в Украине.

Новое контрнаступление ВСУ

Вчерашние сведения о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область) сегодня подтвердила западная пресса.

Украина, возможно, начала главный удар своего контрнаступления, заявили два представителя Пентагона газете New York Times. По их словам, сейчас задействована большая часть оставшихся резервов - тысячи военнослужащих, многие из которых обучены и оснащены на Западе.

О том, что ВСУ ввели в действие свои крупные резервы, написали и другие издания - в частности, Politico. Украина этого не подтверждала, и ранее главным посылом Киева было то, что основные силы она в своем наступлении еще не задействовала (чем в том числе объяснялся и его скромный результат).

"Украинские официальные лица сказали им, что новая операция, в случае успеха, продлится до трех недель", - говорится в статье NYT со ссылкой на американских чиновников.

В то же время, сами эти чиновники пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают еще две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару.

Украина, повторимся, крупных действий официально не подтверждала. В "Военном медиацентре", который курирует Минобороны, сегодня лишь в очередной раз заявили, что ВСУ на Мелитопольском направлении "имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку по направлениям дальнейших действий".

Но сегодня выездное заседание Ставки провел Владимир Зеленский, и сделал он это в Днепре - то есть, ближе к театру военных действий.

Тему активизации наступательных действий сегодня затронул Путин. По его словам, ВСУ "активизировали боевые действия, в основном на Запорожском направлении, но успеха не имели". Он утверждает, что украинская армия потеряла убитыми более 200 человек, а потери РФ "в 10 раз меньше".

Отметим, что аналогичными пропорциями "1 к 10" измеряют соотношение потерь и представители Минобороны Украины. Только в пользу ВСУ.

Что касается информации о ситуации вокруг Работино на вторые сутки после начала новой крупной атаки украинских сил - то пока какой-то конкретики по продвижению вперед нет. Украинские военные паблики хранят молчание, а российские заявляют, что все атаки северо-восточнее Работино отражены с большими потерями техники у ВСУ.

Впрочем, несмотря на то, что продвижение вперед идет крайне тяжело, на Западе официально крест на нем не ставят и говорят, что все развивается по плану.

Этот план Киев и Запад разрабатывали зимой, заявил в интервью Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю", - заявил Хиппи.

Хиппи отметил, что Украина проявляет "должную осторожность", отказываясь направить большое количество людей и переданное оружие на плотные российские минные поля.

По его словам, ВСУ держали наготове достаточную огневую мощь, чтобы совершить прорыв в нужный момент. "Мы все еще ждем, когда украинцы направят второй эшелон против той оси, которую они выберут", — сказал чиновник.

Отметим, что интервью с ним вышло вчера вечером - когда о новом крупном контрнаступлении было уже известно уже чуть менее суток.

Глава Пентагона Ллойд Остин в осторожной манере прокомментировал новое наступление ВСУ на Запорожском фронте. Он заявил, что "у них по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление".

То есть, с одной стороны новая атака ВСУ может быть действительно новой фазой общей наступательной операции - например, с целью преодолеть российские минные поля и приступить к основной линии обороны. На фото, которые публикуют военные телеграм-каналы с поля боя встречается немало танков с устройствами для разминирования.

О том, что ВСУ будут "размягчать" передний край российской обороны, заявляли и украинские офицеры.

Правда, они также сообщали о "стратегии истощения" российской армии, но при столь интенсивных атаках, как в последние два дня в ударном темпе тратятся и ресурсы наступающей стороны. И тут вопрос в том у кого резервов окажется больше.

Проблема 30+ и охота за Storm Shadow

Если по поводу успехов на запорожском направлении у ВСУ конкретных данных пока нет, то по поводу другого участка южного фронта - Времьевскомго выступа, российские военные телеграмм-каналы пишут о продвижении украинских войск в Старомайорском. Одни из них сообщают, что в селе еще идут бои, другие, что россияне его уже покинули, третьи, что армия РФ ведет там контратаки с целью восстановить контроль над населенным пунктом.

Также заявляется, что ВСУ атаковали соседнее Урожайное, которое попадает в уязвимое положение в случае освобождения Старомайорского.

Украинское командование сегодня заявило об освобождении Старомайорского.

Один из российских командующих, глава батальона "Восток" Ходаковский связывает продвижение ВСУ на этом направлении в том числе с работой высокоточной дальнобойной артиллерии. По его словам, она последовательно разрушала российские укрепления на протяжении нескольких дней, после чего ВСУ пошли в атаку.

Он заявляет, что главная причина в том, что дальнобойность у западных артиллерийских систем, которые стоят на вооружении у ВСУ, выше, чем у российских, что позволяет им наносить удары вне досягаемости артиллерии РФ.

"Страна" об этой проблеме российской армии ("проблема 30+") уже рассказывала. Она заключается в отсутствие (точнее в очень небольшом количестве) у РФ артсистем, которые могли бы бить на расстояние более 25-30 километров. Не говоря уже о точности этих ударов. В то время как у ВСУ на вооружении стоят "Хаймарсы" (бьют на 80 километров), используются высокоточные снаряды "Эскалибур" (45 километров) и другие артсистемы. Также у ВСУ больше средств контрбатарейной борьбы.

Пока эта проблема не решена (аналогичные дальнобойные системы пока поставляются в войска не массово), на отдельных участках фронта ВСУ из-за этого имеют преимущество в артогне. Правда, оно имеет свои ограничители. Во-первых, количество самих артсистем и снарядов к ним у украинской армии. Оно, как заявляют в ВСУ крайне недостаточно - россияне используют в четыре раза больше снарядов. Поэтому на всей линии фронта украинские войска не могут обеспечит преимущество в дальнобойной артиллерии - только на отдельных участках. Во-вторых, даже на этих участках преимущество в дальнобойности и точности артогня в значительной степени компенсируется превосходством россиян в воздухе, а с недавних пор - и в количестве ударных беспилотников.

Кроме того РФ, как пишут западные медиа, активно применяют системы РЭБ, которые отклоняют от курса ракеты "Хаймарс" и другие средства поражения наводимые через GPS.

Касаемо дальнобойных ударов - еще одну серьезную проблему для россиян, судя по всему, составляют ракеты Storm Shadow. Об этом говорит усиление ракетных ударов по украинским аэродромам.

Как и вчера вечером, россияне этой ночью пытались поразить аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил спикер Воздушных Сил Игнат.

"Не дает оккупантам спокойствия аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну вы видите, какие "хлопки" хорошие проходят на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

По версии Москвы, вчера вечером и сегодня ночью были нанесены удары "по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США".

Заявлено, что все назначенные объекты поражены, а в районе Староконстантинова уничтожены склады авиационного топлива.

Напомним, что последний крупный удар по Староконстантинову был в ночь на 23 июня. Сразу после удара по мосту через Чонгар в Крыму, который, по данным Генштаба Украины, был атакован ракетами Storm Shadow.

После июньской атаки на Староконстантинов украинские военные телеграм-каналы сообщали, что россияне пытались поразить украинские самолёты Су-24, с которых запускают Storm Shadow.

То есть, судя по всему, целью ударов по Староконстантинову (а также по другим военным аэродромам) является уничтожение носителей Storm Shadow, которыми ВСУ в последнее время регулярно бьют по дальним тылам россиян.

Военные перспективы

Единственное, на что Украина и НАТО могут рассчитывать для победы в войне с Россией - это внутреннее недовольство в РФ. А именно - "сценарий вьетнамской войны - когда общество вышло на улицы и заставило политиков прекратить авантюру", заявил российский военный эксперт, обозреватель оппозиционной "Новой газеты" Валерий Ширяев в интервью журналисту Алексею Пивоварову (признан в РФ "иноагентом").

Поэтому российское руководство всеми силами пытается создать видимость "заморской операции" во время войны в Украине - что битвы идут где-то далеко, а в стране продолжается обычная жизнь. "Они всеми силами пытаются показать людям, что ничего особенного не происходит", - говорит эксперт.

По мнению Ширяева, для Кремля военная победа будет заключаться в "отторжении от Украины таких существенных частей, что это приведет к ликвидации украинского государства в границах 1991 года и возникновении некой другой Украины".

Эта Украина, с точки зрения РФ (как ее видит эксперт), должна будет иметь внеблоковый статус и небольшие вооруженные силы. По мнению Ширяева, достичь этой цели Россия не сможет без полного разгрома ВСУ.

При этом, как считает эксперт, практически "невозможно сформулировать", что такое "поражение России и победа Украины".

Он говорит, что даже изгнание россиян за границы Украины 1991 года не будет означать полного проигрыша РФ и окончания войны, если внутри самой России не случится «вьетнамский сценарий».

"Россия может отступать до Ростова-на-Дону, а потом опять вернуться назад. Она ведет войну на своей границе", - говорит Ширяев.

Также эксперт считает, что полного поражения РФ опасаются американцы, поскольку Москва владеет мощным ядерным вооружением, и "неизвестно, что с ним будет в процессе этого коллапса".

Что касается "корейского сценария" (перемирие по линии фронта), то на него могут пойти только если обе стороны понесут настолько существенные людские и материальные потери, что дальше сил воевать у них не будет. Также "корейский сценарий" невозможен без международных гарантий с участием Запада, чтоб война снова не началась.

Эксперт отводит на реализацию любого из этих сценариев два года.

"Это срок, за который ВПК Запада должен развернуться до той мощности, которую они запланировали, на полную катушку. Тогда руководство России увидит, с какой мощью они столкнулись. Вот за эти два года будет окошко, в котором Путин может что-то подвинуть, что-то сделать", - говорит Ширяев.

Еще один фактор, который может скорректировать итоги войны - мобилизационный ресурс Украины. "Он конечен. И что с ним будет, мы тоже не знаем", - заявил эксперт.