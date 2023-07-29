В субботу, 29 июля, в Украине идет 521-й день войны с Россией.

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29 июля

09:50 В Украине на временно оккупированных территориях идет принудительная паспортизация населения. Россияне продолжают придумывать разные способы, как ускорить этот процесс.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение, чтобы там предоставили списки работников, не получивших российские паспорта.

Россияне это делают, чтобы морально оказывать давление на жителей города и заставить их получить гражданство России. Конечный срок исполнения "распоряжения" – 1 января 2024 года, отмечает Генштаб.

Также оккупационная администрация Благовещенки Запорожской области нашла способ поощрения местных жителей к получению российского гражданства. Там предлагают пенсионерам денежную выплату в 50 тысяч российских рублей

09:00 За минувшие сутки Россия нанесла 11 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

08:52 Украина использует против России снаряды из Северной Кореи, пишет Financial Times.

Издание ссылается на информацию военнослужащих и руководства ВСУ.

Ракеты для "Града" из КНДР использовали в частности под Бахмутом. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах, пишет FT.

Сообщается, что снаряды в плохом состоянии, и опасны для использования.

Издание считает, что эти боеприпасы - трофейные и не поставлялись напрямую Пхеньяном, который поддерживает РФ.

Украинские военнослужащие заявили журналистам, что снаряды были получены от "дружественной страны".

08:50 В Днепре около трёх часов ночи были завершены поисково-спасательные работы после ракетного удара.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ракетного удара по городу Днепр РФ применила 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

Из-за вчерашнего ракетного удара по Днепру пострадали девять человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. Погибших нет.

Всего повреждено шесть зданий, три административных сооружения (включая здание СБУ) и семь автомобилей.

В наиболее пострадавшем здании - многоэтажке - разрушения с 9 по 13 этаж.

08:36 Под Работино, где украинские войска на днях пошли в крупную атаку, уже второй день ВСУ "не предпринимали никаких подтвержденных действий".

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

Ранее New York Times и другие западные СМИ написали, что Украина бросила под Работино основные силы, подготовленные для контрнаступления на Токмак и Мелитополь. Украина этого не подтверждала.

При этом украинские войска продвигаются к югу от Бахмута, в районе Курдюмовки и Андреевки - пишет "Институт" со ссылкой на российских военных блогеров.

Россияне в свою очередь продвигаются на рубеже Сватово - Кременная.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 28 июля, видно, как российские подразделения 21-го мотострелкового полка (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) переправляются через реку Жеребец юго-западнее н. п. Кармазиновка", - говорится в отчете ISW.

07:50 Из-за ракетного удара по Днепру сейчас 9 пострадавших. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", - написал Лысак.