Анализируем итоги 525-го дня войны в Украине.

"Шахиды" на Киев и порты

Сегодня россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве.

Обломки упали на улицы в Соломенском и Святошинском районах Киева. В Соломенском поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Также осколками от взрыва повыбивало окна в соседних домах и магазинах.

Политолог Юрий Ромененко пишет, что ударами "шахидов" в Киевской области уничтожен дом крупного украинского агроолигарха Юрия Косюка. Причем, по его словам, били по нему целенаправленно.

Официально о прилетах в Киевской области ничего не сообщалось.

Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

В результате повреждено почти 40 тонн зерна. Удар, как пишут мировые информагентства, привел к росту цены на пшеницу на бирже в Чикаго - она подскочила сразу на 4%, а затем опустилась до уровня около +2,5%.

Украинские военные заявляют об уничтожении всех 23-х запущенных беспилотников. Но, судя по разрушениям в Измаиле и по информации о прилете в Киевской области по дому Косюка, какие-то из них нашли свои цели.

Морвокзал Измаила

Отметим, что дунайские порты Украины не в первый раз подвергаются ударам. При этом официально они не блокировались Россией, и добраться туда корабли могут, двигаясь вдоль побережья Турции, Болгарии и Румынии.

Как уже рассказывала "Страна", мощности перевалки через дунайские порты относительно черноморских невелики. Но, видимо, россияне такими ударами хотят уменьшить желание иностранцев заходить в эти порты (особенно после вчерашних сообщений, что туда снова начали заходить суда).

Минобороны РФ при этом заявляет, что ВСУ сегодня ночью снова пытались атаковать корабль российского флота с помощью морского беспилотного катера. Заявлено, что дрон был уничтожен, произошло это в юго-западной части Черного моря.

Аналогичное заявление об атаке дронов на корабли Москва делала и вчера.

Ситуация на фронте

ВСУ сегодня заявили, что выбили россиян с позиций южнее Андреевки под Бахмутом. В соседних Клещеевке и Курдюмовке РФ пытается вернуть утраченные ранее позиции, идут тяжелые бои.

То есть идет постепенное продвижение украинской армии к югу от Бахмута - хотя населенные пункты, за которые уже не первый месяц идут бои, пока в основном под контролем россиян, который, как отмечает украинские военные, оказывают упорное сопротивление. К северу от Бахмута бои не выходят за рамки позиционных, ВСУ там активно наступать прекратили.

На Запорожском направлении ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, а РФ подтягивает резервы, сообщает Генштаб ВСУ. Российские военные телеграм-каналы о крупных боях не сообщают. Но при этом россияне активно бомбят Орехов, откуда идет украинское наступление. Там сегодня ночью было разрушено здание.

РФ возобновила наступление на Купянском направлении и усилила обстрелы, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, штурмы идут волнами. О конкретных продвижениях там военные паблики не сообщали.

Генштаб ВСУ сообщает, что ВСУ выбили россиян с ряда позиций под Авдеевкой.

В приграничных районах России вооружают местное население. Для этого Госдума РФ приняла поправки, позволяющие губернаторам создавать свои "государственные военные предприятия".

В Белгородской области оружие уже раздали, на очереди - Курская.

"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", - заявил курский губернатор Старовойт.

По его словам, такие дружины будут оказывать "дополнительную помощь" армии, Росгвардии, полиции и пограничникам.

В Белгородской области добровольцам уже выдали автоматы и противодроновые ружья. Пресс-секретарь Путина Песков на вопрос о том, на каком основании теробороне раздают оружие, сказал, что это осуществляется "в полном соответствии с законодательством".

То есть, в России пытаются подготовиться на случай новых прорывов формирований вроде РДК на свою территорию.

Также РФ последние два месяца формирует из мобилизованных новую армию для войны в Украине, сообщает британская разведка. Это 25-я общевойсковая армия, говорится в сообщении.

Ранее мобилизованными пополняли уже действующие подразделения. Эксперты считают, что новые формирования будут использованы в качестве резерва в Украине. Однако РФ нужна новая волна мобилизации, чтобы набрать достаточно людей, считают в Лондоне. Тема о новой волне мобилизации переодически поднимается и рядом российских экспертов и политиков (например, к ней призывает экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин). Однако на официальном уровне военно-политическое руководство РФ заявляет, что ее проводить не намерено.

Что пишут на Западе о войне

За последние сутки снова вышло несколько достаточно пессимистических публикаций о ситуации на фронте в Украине и ее перспективах.

Газета Politico в статье под названием "Прорыва в контрнаступлении Украины пока нет", пишет, что новый удар в Запорожской области, который на прошлой неделе нанесли ВСУ, "сильно разочаровал" партнеров.

"Последняя атака, в ходе которой Украина перебросила тысячи обученных на Западе подкреплений, чтобы двигаться на юг от города Орехов, еще не дала значительных результатов, заявили представители Пентагона. Успехи измеряются в сотнях метров", - говорится в материале.

По данным собеседников издания, Украина сейчас задействует 150 000 военнослужащих по трем направлениям наступления, включая несколько бригад, обученных на Западе. Теперь в Пентагоне ожидают, что контрнаступление продлится по крайней мере до осени и, возможно, до зимы.

New York Times в свою очередь пишет о "высоких потерях" украинских войск при наступлении на юге.

"Пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми", - говорится в статье.

Один из раненых солдат 23-й бригады рассказал, что его батальон был уничтожен, когда попал под удар артиллерии и танков. Бригада, по его словам, была брошена в бой без достаточной артиллерийской поддержки.

"В одном бою, в котором участвовало его подразделение, украинские военные атаковали на 10 бронемашинах MaxxPro американского производства, но вернулась только одна", - говорится в статье.

Также солдат описал, как россияне выбивают ВСУ из уже захваченных позиций.

"Когда они укрылись в захваченном российском бункере, его подразделение подверглось обстрелу из минометов и гранатометов. За несколько мгновений до того, как бункер был уничтожен российским танком, его подразделение скрылось. "Если бы мы остались на 10 минут дольше, нас бы уже не было в живых", - сказал военный.

Всего за месяц его батальон потерял столько убитых и раненых, что на передовой осталось всего 10 человек.

Другой солдат по имени Алексей тоже рассказал, что его подразделение понесло большие потери, когда захватило российские окопы. После этого россияне накрыли их позиции артиллерийским огнем и авиабомбами. "Нас расстреляли, как на стрельбище. Дрон летел над нами и корректировал артиллерийский огонь", - говорит он.

Еще одна группа за четыре дня штурмов одной из деревень "понесла такие тяжелые потери, что им пришлось безуспешно отступать". Затем украинцы сменили тактику и наступали силами пехоты, сумев достичь российских траншей.

"Внезапно в траншеях раздались взрывы, а другие удары пришлись по солдатам на опушке леса. Окопы были заминированы, россияне дистанционно подрывали мины", - пишет газета.

Те, кому удалось избежать мин, подверглись атаке дронов. "Казалось, что у них был дрон для каждого человека", - сказал военный с позывным "Воскрес".

В контексте потерь Wall Street Journal пишет, что от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны.

В статье отмечается, что реальное число травмированных может быть ещё выше, так как процесс протезирования занимает много времени.

Издание пишет, что в начале войны основными причинами ампутаций были артиллерийские и ракетные обстрелы. Сейчас же военнослужащие получают травмы, подрываясь на минах, установленных по всей линии фронта.

На этом фоне Украина и Запад переживают период разногласий, сообщает американский телеканал CNBC. "Текущие нужды и требования Украины и военные и политические соображения ее союзников время от времени противоречат друг другу, вызывая неприятные встречи", - говорится в материале.

В частности, вспоминается конфликт с Зеленским во время саммита НАТО. Также отмечается, что Вашингтон был раздражен и другими эпизодами войны, в которых Украина "проигнорировала" советы Запада.

"США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на опасения США. И они обращаются к Соединенным Штатам, или Вашингтону, или администрации Байдена, жалуясь на то, что они не участвуют в переговорах с НАТО", - сказал источник.

Эксперты издания при этом с пониманием относятся к позиции Украины, которая в условиях войны всегда будет хотеть больше, чем может предоставить Запад. Но есть и другие разногласия,

"Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Военная стратегия Украины - и символическое значение, которое она придавала борьбе за каждую часть украинской территории - иногда вступала в противоречие с военной перспективой и прагматизмом ее союзников", - пишет издание.

По его данным, решение Киева бороться за Бахмут "вызвало ужас в США" из-за потерь в живой силе и расхода артиллерийских боеприпасов.

Если продлить логику телеканала, то итоги нынешнего контрнаступления могут лишь подстегнуть эти разногласия. Отсутствие значимых результатов Украина сейчас пытается возложить на Запад, который, по мнению Киева, слишком медленно вел поставки оружия, позволив россиянам укрепиться на юге.

Напомним, что поставки западных танков Украине были согласованы только в конце января 2023 года - то есть, почти через год после российского вторжения. Подобную медлительность украинские спикеры (к примеру, Арестович) объясняют тем, что Запад желает не военной победы Украины, а "укрощения" Путина и его согласия остановить войну на условиях США.

В европейской прессе по этому поводу звучат прогнозы о скорой заморозке конфликта по корейскому сценарию.

"Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Киев не сможет дать отпор российскому агрессору. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен", - пишет обозреватель Die Welt Кристоф Шильц.

По его мнению, "нет никаких оснований предполагать", что Украина сможет отвоевать захваченные территории. Поэтому "зимой Запад будет давить на Украину для прекращения огня" (эта мысль вынесена в заголовке).

Кроме того, значительно сократилось число резервистов, которые способны участвовать в боевых действиях, добавляет Шильц.

Заморозка конфликта, по его мнению, отодвинет перспективы вступления Киева в НАТО и ЕС. Также из-за неопределенности ситуации будет меньше инвестиций и денег на восстановление Украины.

Но реалистичность корейского сценария - то есть, заморозки войны по нынешней линии фронта - во многом зависят и от того, что по этому поводу думают в Москве. На что Кремль делает главную ставку в этой войне, мы подробно анализировали здесь.