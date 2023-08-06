Анализируем итоги 529-го дня войны в Украине.

Ракетные удары по Украине

Вчера вечером Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине, которые возобновились ночью. Было несколько волн атак, применялись "Калибры", "Кинжалы" и авиационные ракеты, запускаемые со стратегических бомбардировщиков.

ВСУ, по официальным данным, сбили 30 из 43 ракет, а также все 26 беспилотников.

Подтверждены прилеты по Староконстантинову, где ранее россияне уже били по военному аэродрому. Российское минобороны заявляет также, что удар наносился по авиабазе в Дубно Ровенской области, но Украина этого не подтверждала.

Вчера вечером был нанесен массированный удар по Донецку, где был прилет по университету торговли в центре города. По словам россиян - здание обстреляли кассетными снарядами. Украина этого не подтверждала.

Сегодня днем под ракетный удар попал мост через Чонгар и мост под Геническом. Назначенные Россией "власти" заявили о прилете ракет Storm Shadow. Что, видимо, было уже "ответкой" за удары по аэродромам, с которых, по неоднократным заявлениям РФ, взлетали самолеты, которые могут нести эти ракеты.

Впрочем, у этих ударов есть и практический смысл - усложнить снабжение российских войск на юге Украины. С такой же целью наносились удары и по мостам через Днепр в прошлом году после чего россияне были вынуждены уйти с правого берега. Но на юге Украины ситуация другая. Мосты из Крыма не единственный путь снабжения для россиян. Сейчас основная логистика группировки российских войск идет по суше вдоль побережья Азовского моря.

Также сегодня россияне сбивали очередной беспилотник под Москвой, для чего был перекрыт аэропорт "Внуково".

То есть спираль взаимных ударов продолжает раскручиваться. Из них часть имеет чисто военное значение, а такие атаки, как удары дронами по Москве или Новороссийску - в основном психологическое, пишет CNN.

"Украина решила, что общественное мнение и отношение россиян к войне является одной из ключевых областей, на которые им необходимо обратить внимание, чтобы положить конец войне. Пока Россия может делать вид, что война происходит где-то в другом месте, ничто не сможет подорвать эту народную поддержку", - говорится в материале.

Но приведет ли это к снижению российской поддержки войны, далеко не ясно, пишет издание.

С одной стороны, решение Путина начать войну основывалось на том, что Украина представляет угрозу безопасности России. "Недавние нападения могут быть использованы для поддержки этого аргумента", - пишет CNN.

С другой стороны, Киев пытается таким образом убедить рядовых россиян, что Россия уязвима в этой войне, а значит "такие удары останутся характерной чертой конфликта".

Как уже писала "Страна" власти РФ со своей стороны пытаются включить режим "длинной воли" - транслируя обществу мысль, что удары по Крыму и территории РФ - это обычное дело для военного времени, а потому нужно не паниковать, а "продолжать боевую работу и идти к намеченой цели" (подробнее об этом читайте здесь).

Ситуация на фронте

Минобороны РФ вчера заявило о захвате Новоселовского в Луганской области. Это село к северо-западу от Сватово, расположенное вдоль трассы в сторону Купянска.

Украина этого не подтверждает. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал в тот же день, что штурмы РФ у Новоселовского были отражены. А сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что продвижений у россиян не было, "если не считать нескольких десятков метров. Ничего существенного".

Тем не менее, российские военные паблики уже выкладывают видео, как они утверждают, из Новоселовского.

Ранее украинские военные телеграм-каналы сообщали, что еще 3 августа россияне усилили наступление в Новоселовском и заняли там несколько улиц в районе железной дороги. Также они пишут, что от деревни мало что осталось - она превращена в руины.

Чуть южнее украинские паблики пишут об отвоевании у россиян части Новоегоровки. Российские источники писали об украинских контратаках в этом районе.

На соседнем участке фронта Украинский телеграм-канал Deep State сообщал о продвижении РФ на лиманском направлении - в Серебрянском лесничестве - и в промзоне Белогоровки.

То есть, россияне в целом активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление.

При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. "Русские концентрируют свои силы в этом районе, имея там мощные части. Однако мы видим их намерения, знаем, что они хотят сделать и какие направления атаковать", - сказал Череватый.

На южном фронте из заметных событий - россияне заявляли о крупной попытке атаки ВСУ на Урожайное близ недавно освобожденного Старомайорского. Но, как утверждается, наступление было отбито.

Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак". "Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город", - пишет издание.

"Мы отбросили русских примерно на километр, но теперь они возвращаются", - сказал Андрей, командир гаубицы. По словам солдата мотострелковой дивизии, в четверг российские солдаты атаковали позицию к югу от Бахмута и захватили около 200 метров земли, а затем покинули ее после контратак украинских войск.

Солдаты говорят, что россияне сейчас используют намного больше дронов "и, похоже, их больше, чем украинских сил в этом районе".

Украинские военные паблики пишут, что есть продвижение в районе Клещеевки, но армия РФ оказывает упорное сопротивление.

Саммит в Джидде

Обрастает подробностями начавшийся вчера саммит в Саудовской Аравии, где обсуждают, как закончить войну в Украине.

Там, напомним, собрались с одной стороны страны "глобального Юга", не осудившие Россию за вторжение, и Украина с рядом союзных государств.

Основные сигналы, которые транслируют западные СМИ, состоят в следующем.

1. Есть два варианта того, чем окончится саммит.

Первый - никаких общих заявлений не будет (как недавно в Копенгагене). Об этом говорит ряд источников. Они утверждают, что многие страны против украинской формулы мира, предусматривающей вывод российских войск еще до начала переговоров.

Второй - будет некое заявление за рамками украинских предложений. Оно будет выражать поддержку территориальной целостности Украины и призовет придерживаться устава ООН, а также обменяться пленными. Также могут быть созданы рабочие группы для обсуждения формулы мира.

2. Ряд СМИ пишет о том, что Киев не особо настаивал на принятии своей формулы, ключевым пунктом которой является требование вывода российских войск со всей территории Украины в границах 1991 и отрицание любых предложений объявить прекращение огня на нынешней линии фронта.

Прекращение же огня является ключевым пунктом большинства мирных предложений стран "глобального юга". Таким образом, не акцентируя внимание на своей формуле, украинские власти пытаются все ж таки нащупать с ними некие общие позиции.

Более того, по словам двух дипломатов, Украина не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров – ключевой части своего плана.

Это говорит о том, что и Киев, и собравшиеся страны были настроены на поиск общих точек, а не разногласий – видимо, сознательно вынося за скобки те вопросы, по которым изначально не было согласия.

Видимо, иначе саммит бы вообще не имел шансов на успех, что в Киеве и на Западе прекрасно понимали.

3. Две страны - Китай и Бразилия - заявляли о том, что в выработке подходов к миру нужно участие России. Также в КНР напомнили о своей формуле мира, которая не предусматривает вывода российских войск как условие для начала переговоров.

По этому поводу была полемика с западными странами, которые выступили против китайского варианта, заявляя, что это значит заморозку конфликта по нынешней линии фронта (то есть, сохранения контроля РФ над частью украинской территории).

4. Хозяйка саммита - Саудовская Аравия - выдвинула свой план. Среди пунктов - территориальная целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными, пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Отметим, это противоречит формуле Украины, которая требует вывода российских войск до начала переговоров. А постоянные упоминания о "территориальной целостности" могут быть лишь риторикой, через которую Украину будут подводить к необходимости прекращения огня и заморозки конфликта.

5. Идут комментарии и из РФ. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде". А Песков заявил, что цель России - получить контроль над всеми территориями Украины, которые записаны в Конституции РФ как "российские".

Впрочем, пока не очень понятно, что означают эти заявления - реальную позицию Москвы против компромиссов даже по "корейскому сценарию", либо просто игру на повышение ставок.

Ранее, напомним, Путин неоднократно заявлял, что Россия не против переговоров, в том числе и с Украиной, но "Киев против".

Возвращаясь к встрече в Джидде, то, очевидно, что принципиальное противоречие в позициях между Украиной и странами "глобального юга" сохраняется. "Глобальный юг" ставит в приоритет остановку огня и переговоры. Киев же требует вывода войск РФ на границы 1981 года.

Плюс к тому пока за скобки вынесено главное требование РФ - гарантии нейтралитета (не вступления в НАТО) Украины. О том, что их нужно учесть ранее неоднократно давал понять Китай. Украина категорически против этого.

Главный вопрос - к какому варианту будут склоняться западные страны. И возможно ли в принципе выработать некий компромисс между Украиной, Западом и незападными странами.

Если такой компромисс будет нащупан (а шансы на это, как показывает нынешняя встреча в Джидде, не нулевые), то следующим этапом может стать старт переговоров Китая и других стран "глобального юга" с РФ. По итогам чего (возможно пройдя через новый этап компромиссов) и может начаться глобальный переговорный процесс по окончанию войны в Украине.

Но, как и всегда на войне, ключевое значение будет иметь положение на поле боя. Если ситуация на фронте не выйдет из нынешнего фактического состояния тупика, шансы на прекращение войны через некие компромиссные решения, очевидно, возрастут.