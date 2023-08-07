В Москве нашли тело известного режиссера-постановщика спектаклей в театре имени Евгения Вахтангова Светланы Джимбиновой. Оно пролежало в квартире больше года после смерти и мумифицировалось.

Об этом пишут российские издания.

Сообщается, что на днях соседи Джимбиновой вспомнили, что давно ее не видели, и попытались выйти с ней на связь: звонили и стучали в дверь, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью в полицию.

Правоохранители вскрыли дверь в квартиру и нашли мумифицированный труп именитого театроведа и театрального режиссёра на полу одной из комнат. Эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года.

Светлана Джимбинова родилась в 1940 году. Она приходится дочерью народному поэту Калмыкии Бему Джимбинову, сестрой литературоведу, кандидату филологических наук, американисту Станиславу Джимбинову. Также она была вдовой режиссера Рубена Симонова. За свою жизнь Джимбинова написала десятки работ и поставила шесть спектаклей в театре Вахтангова.

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