Во вторник, 8 августа, в Украине продолжается 531-й день войны с Россией.

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8 августа

08.58 США сделали "все возможное" для выполнения требований России по возобновлению зерновой сделки. Об этом в интервью RFI заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены", - сказал госсекретарь.

По его словам, он лично написал письма американским банкам и объяснил, что Вашингтон "абсолютно" поддерживает экспорт российского зерна. "Не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", - сказал Блинкен.

Также он рассказал о предложении от ООН для России, которое "отвечает на все озабоченности Москвы". Однако Кремль, по словам Блинкена, так и не отреагировал на него, поэтому продление сделки - "не вопрос уступок".

08.43 На Запорожском направлении российские войска пошли в атаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. Как говорится в сводке Генштаба ВСУ - безуспешно.

По уточнению спикера ведомства Алексея Ковалева, россияне атаковали юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино.

При этом украинские войска также наступают на данном участке фронта и "закрепляются на достигнутых рубежах".

08.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Работино.

07.44 На это утро известно о 67 раненых после удара по Покровску Донецкой области.

Из них 29 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения), 29 сотрудников полиции, 7 сотрудников ГСЧС и двое военных.

Из семи погибших – пять гражданских, один спасатель и один военный.

Вчера вечером по центру города россияне нанесли два удара "Искандерами".

07.28 Ночью под обстрел в Никополе попали две школы, сообщили власти Днепропетровской области.