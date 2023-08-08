Подводим итоги 531-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. Как заявляется в сводке Генштаба ВСУ - безуспешно. По уточнению спикера ведомства Алексея Ковалева, россияне атаковали юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино.

При этом украинские войска также наступают на данном участке фронта и "закрепляются на достигнутых рубежах". В то же время российские паблики говорят о новой атаке ВСУ по линии Работино-Вербовое. Утверждают, что она отбита.

На Времьевском выступе российские источники сообщают о попытке украинского штурма Урожайного - со стороны освобожденного Старомайорского. По данным военных телеграм-каналов РФ, ВСУ смогли войти на северную окраину села, но потом были контратакованы и, как утверждается, отошли на исходные позиции.

Урожайное, по их данным, становится все труднее оборонять, потому что его, как и Старомайорское накануне, разбивает артиллерия. Украина этих данных пока не комментировала (к оценкам ситуации на Запорожском фронте мы вернемся ниже).

На еще одном, доселе "тихом" фланге южного фронта - в Херсонской области - есть изменения. Украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Он говорит, что был проинформирован о планируемом рейде еще два дня назад. "Пока что это похоже на разведывательную атаку, проведённую при помощи скоростных катеров", — заявил Рёпке.

Ряд российских пабликов также писало, что в районе Казачьих Лагерей был бой и было уничтожено от 2 до 7 украинских катеров. Утверждается, что атака была отбита и украинские военные ушли на правый берег.

Назначенный РФ "губернатор" Сальдо подтвердил, что была украинская атака, но заявил, что она отбита.

Отметим, что вчера ГУР заявляло, что их спецназовцы из батальона "Шаман" проводят "успешные операции" на левобережье Херсонщины и продвигаются вглубь захваченных РФ территорий.

Впрочем, каких-либо подтверждений о том, что идут бои в глубине левобережной части Херсонской области не поступало. Пока с обеих сторон пишут и говорят только о боестолкновениях на побережье Днепра, которые пока носят, судя по сообщения с обоих сторон, диверсионно-разведовательный характер. А также, возможно, информационно-отвлекающий - попытка оттянуть на херсонское направление российские резервы с других участков фронта.

На Купянском направлении армия РФ наступала в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Эти атаки, как пишет Генштаб, также отражены.

Касаемо Новоселовского - в субботу о его захвате заявило российское минобороны. А сегодня о том, что почти все село уже под контролем РФ написал и украинский военный телеграм-канал Deep State.

Новоселовское расположено к северо-западу от Сватово, вдоль трассы в сторону Купянска, где в последнее время резко активизировались бои.

Вчера украинское командование заявило об усилении российских атак в районе Купянска. Deep State это также подтверждает и со ссылкой на военных ВСУ пишет о появлении там свежих российских подкреплений.

"С нашей стороны численность личного состава не позволяет надежно закрыть каждый метр, тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Взводных/ротных опорных пунктов мы фактически не имеем", - рассказывают военные.

Сегодня минобороны РФ заявило, что продвинулось в районе Ольшаны Харьковской области, военные паблики РФ уточняют, что речь о боях южнее этого села, ближе к Синьковке и Петропавловке. Украина этого не подтверждала.

Напомним, украинское командование и военные аналитики называют три цели наступления российских войск по линии Купянск-Сватово-Кременная.

Во-первых, выйти на восточный берег Оскольского водохранилища, где удобно держать линию фронта.

Во-вторых, что касается наступление на линии Кременная-Лиман, это попытка зайти во фланг и создать угрозу украинским войскам, которые действуют на правом берегу Северского Донца в районе Северска и Белогоровки.

В-третьих, оттянуть на эту линию фронта украинские силы с других направлений (прежде всего, с южного фронта).

Вчера Россия нанесла два удара "Искандерами" по Покровску в Донецкой области (бывший Красноармейск). Погибли 7 человек, пострадали - 88. Повреждены 12 многоэтажек, здание гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Почти половина пострадавших и погибших - полицейские и спасатели. Власти это объясняют тем, что второй прилет произошел примерно через 40 минут после первого, когда на месте оказалось много патрулей и работников спасательных служб.

Один из погибших - высокопоставленный руководитель областного управления ГСЧС Андрей Омельченко. Другой - начальник аварийно-диспетчерской службы Роман Даценко.

Ряд украинских пабликов писал, что прилеты были в том числе по гостинице "Дружба" и ресторану "Корлеоне", где часто собирались военные и волонтеры. Украинская власть это официально не подтверждала.

Запад о контрнаступлении

Сегодня в крупнейших американских СМИ снова выходили статьи, где давались скептические оценки украинскому контрнаступлению.

New York Times в новом репортаже с Запорожского фронта большое внимание уделяет потерям и их причинам. По информации издания, потери ВСУ во время контрнаступления высоки, и одну из бригад, подготовленных Западом, уже вывели с линии фронта.

"Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться к мощной обороне русских. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена потерями, что была выведена с поля боя для восстановления", - говорится в статье.

"Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр очень сложен", - сказал Александр, командир батальона. Офицер признал, что его бригада понесла большие потери в июне, когда его войска наткнулись на минные поля и попали под натиск российской артиллерии и авиаударов.

"Я много потерял, а некоторые из новичков психически сломлены", - добавил военный. При этом Александр рассказал, что похожие потери были у него в Херсонской области в прошлом году - они были "настолько велики, что он был вынужден трижды заменить членов своего подразделения".

К слову, мы уже писали о том, что нынешние бои на южном фронте напоминают противостояние на правобережье в Херсонской области после начала контрнаступления в конце августа 2022 года. Там также украинские войска продвигались очень тяжело и с большими потерями (за исключением ситуации начала октября, когда россияне отошли с севера области). И, по итогу, правобережье было освобождено лишь после того как россияне сами отступили, отведя войска на левый берег (по официальной версии - из-за проблем с логистикой через Днепр, которая была постоянно под украинскими ударами). Но сейчас таких проблем с логистикой у РФ нет, а укрепления гораздо мощнее, чем были в Херсонской области.

Вернемся к статье в New York Times.

Как пишет издание, "солдаты на передовой обвиняли командиров в том, что они толкают в бой новобранцев и используют непроверенные подразделения в авангарде контрнаступления".

Кроме того украинские военные в интервью NYT говорили о нехватке нескольких недель подготовки в странах НАТО. Комбат по имени Александр сказал, что часто спорил со своими инструкторами в США: "Они воевали в Афганистане и Ираке, и враг там не такой, как русские".

Также звучат жалобы, что некоторые из западных машин не подходят для войны в Украине. А именно, американские MaxxPro, которые были разработаны для борьбы с повстанцами, а не с огневой мощью российской армии.

Украинские военные при этом рассчитывают что командование все же найдет слабое место, через которое штурмовые бригады смогут прорваться.

Но CNN сообщает, что западные союзники получают все более "отрезвляющие оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию".

"В ближайшие пару недель они увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Думаю вероятность, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятна", — сказал высокопоставленный западный дипломат.

"Сейчас самое тяжелое время войны. Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о проблемах, с которыми они сталкиваются", — сказал демократ-сенатор Майк Куигли после встречи в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы.

Официальные лица говорят, что ожидания от наступления в самом его начале были "нереалистичными" и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

"Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их в дальнейшем? Условия очень тяжелые. У русских есть ряд оборонительных линий, и они (ВСУ) на самом деле не прошли через первую линию", — сказал высокопоставленный западный дипломат.

Источники CNN говорят, что приближение осени и ухудшения погоды ограничивает для Украины время для продвижения вперед.

Американцы продолжают верить в возможность успеха. Но в целом на Западе опасаются, что если его не будет, то Украина возложит ответственность за провал на союзников. Издание напоминает, что Зеленский уже заявил в июле, что из-за задержек с поставками, наступление не началось весной, как планировалось.

Проблема "осень-2023" для Украины и США

Тем не менее, в Штатах, видимо, не опускают руки по этому поводу и готовятся предоставить Украине новый военный пакет на 200 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Он будет включать противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие.

Также в США вчера подтвердили, что ускоряют поставки 31 танка "Абрамс", которые прибудут в начале осени. Напомним, в Украину прибудет старая версия танка M1-A1. Но решение ускорить прибытие этих машин может говорить в том числе и о том, что американцы пытаются все же "вытянуть" украинское контрнаступление и ставят на нем крест.

Кроме того администрация Байдена уже работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины - для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

"Я думаю, что у нас будут очень веские доводы, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", - заявил глава отдела закупок армии США Дуг Буш.

Напомним, что Белый дом сейчас финансирует ВСУ из средств, выделенных еще "демократическим" Конгрессом. Но теперь большинство в нижней палате имеют республиканцы. И то, как они отнесутся к запросу Байдена по Украине, станет весьма показательной историей.

Ранее западные СМИ писали о том, что у Киева есть время до осени, чтобы показать результаты на фронте. После этого у Белого дома закончатся деньги на помощь ВСУ, и придется просить их у законодателей. А они могут либо отказать Байдену, либо выставить ему крупный внутриполитический "счет" за одобрение новых поставок оружия Украине.

При любом из этих вариантов у Байдена, как главного союзника Украины, сужается поле для маневра. Звучали прогнозы, что при пессимистическом сценарии - если Конгресс на фоне военного тупика в Украине отказывает президенту - война может прийти к дипломатической развязке уже этой осенью.

Но в украинской власти, судя по всему, имеют основания рассчитывать, что военная помощь Украине продолжится как минимум до конца текущей каденции Байдена.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться через 17 месяцев - то есть, в январе 2025 года, когда состоится инаугурация нового президента США. Даже если это будет не Байден, а Трамп или кто-то другой, то в Киеве, судя по всему, считают, что нынешняя администрация сможет продолжить оказывать помощь Украине на протяжении всей каденции действующего президента.

И верна ли эта точка зрения - станет понятно по тому, получится ли у Байдена этой осенью получить одобрение Конгресса на новое финансирование для ВСУ.