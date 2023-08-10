Анализируем ситуацию на 533-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Видимо, поэтому туда прибыл вчера командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Он провел совещания с командирами.

Как вчера заявлял сам Сырский, целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне на данном участке атаковали севернее Синьковки, а также северо-восточнее Ивановки. Украинские и российские военные паблики подтверждают бои под Синьковкой, которая находится в шести километрах от Купянска. Россияне атакуют село из Лимана 1-го и Ольшаны.

По версии Украины, россияне не продвинулись, в РФ заявляют о захвате ряда опорных пунктов.

Сам Купянск тоже под огнем. В полночь на него сбросили авиабомбу ФАБ-250, повреждено здание горсовета. Из района Купянска после этого объявили обязательную эвакуацию, сообщает ОВА.

Также в Украине фиксируют, что от Купянска и до Бахмута Россия увеличила количество обстрелов.

"За последний месяц суммарное количество обстрелов на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях очень выросло. В июле в течение недели было 6-6,5 тысячи обстрелов, в течение прошлой недели – 9 тысяч обстрелов", – заявил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

По его словам, РФ не испытывает "снарядного голода".

Также активно применяется авиация, в течение последних недель ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, а иногда и более 80.

Под Бахмутом российские паблики сообщают о своей контратаке в районе Клещеевки и продвижении к югу от села - на позиции, которые ранее отбила Украина. Даже пишут о "грядущем переломе" на данном направлении, где ранее активно наступали ВСУ. Киев этого не подтверждает, а Генштаб заявил о продвижении к югу от Бахмута.

Украинские военные с этого участка сообщают о том, что россияне начали обстреливать украинскую технику из ракетных комплексов "Вихрь", устанавленных на вертолеты. Это позволяет бить с расстояния, не входя в зону работы украинской ПВО, сообщил представитель "Азова" Максим Жорин.

"До сих пор они могут позволить себе целые сутки бить из артиллерии по позиции, которую потеряли или не могут вернуть. Тысячи снарядов в сутки – и позиция просто перестает существовать.

Да, мы находим и в таких условиях способы выбивать врага с позиций и наступать. Но очень опасно себя обманывать и успокаивать", - также сообщил Жорин.

Что касается южного фронта, то Генштаб ВСУ сегодня заявил о продвижении ВСУ на Времьевском выступе. А именно в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского.

О продвижении ВСУ под Урожайным вчера сообщали российские паблики. Но сегодня "глава ДНР" Пушилин заявил, что украинские силы отошли на исходные рубежи (но Украина, как видим, это опровергает).

На Ореховском направлении, где ВСУ вчера имели продвижение, россияне контратаковали, сообщил сегодня с утра украинский Генштаб. Они пытались продвинуться на север от Работино (как заявляет командование ВСУ, безуспешно).

К обстрелам. Ночью РФ ударила по Украине десятком "Шахидов", сбить удалось семь из них. Три оставшихся ударили по нефтебазе под Дубно в Ровенской области.

Также ночью была атака 13 беспилотников на Россию и Крым.

По данным российского минобороны, два БПЛА, летящих в направлении Москвы, сбиты над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Закрывались московские аэропорты Домодедово и Внуково. Из-за этого турецкий самолет, летевший из Анкары в Москву, вынужденно посадили в Санкт-Петербурге, сообщают российские паблики.

Вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

Телеграм-каналы сообщили, что эти беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Новофедоровке.

Контрнаступление и позиция Запада

Сложная ситуация с контрнаступлением ВСУ порождает все новые пессимистические публикации в западной прессе.

Не оправдавшиеся ожидания "омрачают настроения" в Украине и вызывают "чувство коллективного разочарования", пишет Washington Post. После небольших успехов украинского контрнаступления, украинский "нарратив о единстве и бесконечной настойчивости начал разрушаться", считает газета.

"Число погибших - неисчислимые тысячи - увеличивается ежедневно. Миллионы перемещенных лиц и не видят возможности вернуться домой. Во всех уголках страны мирные жители истощены серией недавних российских атак... Украинцы, нуждающиеся в хороших новостях, просто не получают их", - говорится в статье.

Издание публикует мнения украинцев, как гражданских, так и военных. Один из солдат, потерявших ногу после того, как наступил на мину, раскритиковал мобилизацию, когда "всех берут и отправляют на передовую без должной подготовки". "Я не хочу быть в компании немотивированных людей", - заявил 52-летний Руслан.

Другой солдат, Виктор, рассказал, как тяжело даются штурмы российских позиций.

"Последний бой был изнурительным. Однажды его подразделению потребовалось семь часов, чтобы продвинуться вперед всего на 400 метров, по его словам, то есть примерно на четверть мили. И это было довольно быстро", - пишет WP со слов военного.

Также приводится рассказ военного медика из Эстонии, который рассказывает, что от многих тел погибших солдат "остается 15%".

Много похоронок приходит в провинцию.

Пекарь Алла из Смелы рассказала, что ежедневно продает сладости для поминок родителям, которые устраивают похороны для своих детей, погибших на фронте.

В начале войны, по ее словам, "люди были едины". "Они вызвались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам. Теперь, по ее словам, возникает чувство коллективного разочарования", - говорится в статье.

Как уже писали американские СМИ на днях, это чувство присутствует и в политической верхушке США, для которой отсутствие значимых результатов на поле боя сулит новые сложности по украинскому вопросу.

И, судя по тому, что происходит, Вашингтон пытается активно противодействовать негативным сценариям.

Сегодня высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США. Состав участников совещания был беспрецедентным по представительству.

С украинской стороны, помимо главы Офиса президента Ермака и главкома Залужного, собралось все военное командование: командующий сухопутных войск Сырский, командующий направления "Таврия" Тарнавский, министр обороны Резников, его первый заместитель Павлюк, командующий Воздушных сил Олещук, глава ГУР Буданов, командующий Нацгвардии Пивненко и глава Госпогранслужбы Дейнеко.

С американской стороны - министр обороны США Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Салливан.

Без деталей сообщалось, что стороны обсуждали ситуацию на фронте, поставки оружия и прикрытие Украины от атак с воздуха. Очевидно, что центральной темой стала ситуация с контрнаступлением. И несложно предположить, что Киев при этом акцентировал внимание на необходимости увеличить поставки вооружений.

При этом в США дают понять, что ждать резкого роста поставок не стоит - Вашингтон дал Украине все, о чем она просила. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

"В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили... Мы продолжаем это делать, мы настроены продолжать готовить украинские силы, но, что важнее, мы даем им инструменты и оружие, которые им нужны для прорыва этих линий (обороны)", - сказал Кирби.

По его словам, Киев понимает, что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее. Он привел слова Зеленского, что пока продвижение дается не так быстро, как хотелось бы.

"Они очень отважно сражаются каждый божий день и добиваются прогресса. Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса", - сказал Кирби.

Из этих слов можно сделать вывод, что США сейчас получили от Украины некий новый "список покупок", но смогут ли они его предоставить - пока об этом сигналов нет. При этом в словах Кирби читается тезис о том, что все необходимое уже предоставлено, и для новых поставок необходим существенный прогресс на фронте.

Причем, судя по всему, он необходим, чтобы как раз политически обосновать новые программы вооружения Украины. В США на этой неделе активно пишут о том, что Байден уже готовится запросить у республиканского Конгресса новые суммы на оружие для Киева.

Politico информирует, что Байден может обратиться к конгрессменам уже сегодня. Как сообщает Bloomberg, речь может идти о 13 миллиардах долларов на оборону, куда будет включена и помощь Украине (пока неизвестно, на какую сумму).

Как пишет агентство, предложение Байдена может вызвать "конфронтацию с республиканцами, менее склонными оказывать дальнейшую финансовую поддержку войне в Украине".

Проблемы фронта

Продолжая тему ситуации на фронте - интересное интервью по этому поводу дал воюющий под Бахмутом украинский снайпер с позывным "Дед". В эфире у политолога Юрия Романенко его представили как Константина Прошинского (это псевдоним).

Боец подробно рассказал о своем видении положения ВСУ и российской армии.

1. Мобилизация. По его мнению, она проводится неправильно. На фронт присылают новобранцев, которых никто не обучал, при этом они часто бывают старше 50 лет и с целым букетом заболеваний.

Причем командиры регулярно отдают приказы отправлять этих необученных людей в бой, не предоставляя даже нескольких дней для обучения уже непосредственно в передовых частях (на чем настаивают младшие командиры, которым с этим пополнением предстоит воевать).

По рассказу Прошинского, среди недавно присланных под Бахмут новобранцев самому "младшему" было 52 года. Среди остальных были больные туберкулезом, гепатитом и сахарным диабетом. Этих людей мобилизовали, дали переночевать в военкомате и на следующее утро отправили под Бахмут.

Многие из таких новобранцев после первого же боя, где они наблюдают "полную задницу", пишут отказ от участия в боевых действиях, причем их не пугает никакая ответственность".

Прошинский говорит, что написание отказа от участия в боевых действиях не влечет уголовной ответственности, поскольку это не дезертирство. Далее заявителя обязаны перевести в роту обеспечения, и скоро такие роты "будут насчитывать тысячи человек".

Также он выступил против запрета на выезд мужчин за границу - как во время, так и после войны. По мнению военного, в целом "жесткая мобилизация" не станет условием победы, потому что "мы войны у России количеством не выиграем никогда".

2. Отсутствие ротации. Военный говорит, что на фронте воюют "одни и те же бригады", и люди не выводятся с передовой по полгода и более. Тогда как по западным стандартам их можно держать в зоне боевых действий не более трех месяцев.

Прошинский удивляется, почему при общей численности ВСУ в один миллион, на передовой воюет около 300 тысяч человек (снайпер заявляет, что это открытые данные).

3. Поведение командиров среднего и высшего звена. По словам Прошинского, многие из них пытаются устроить на позициях "мини-Сталинград", заставляя идти в лобовые штурмы хорошо укрепленных российских позиций.

Он рассказывает о том, как его подразделение пытались отправить в атаку, где до высотки россиян нужно было идти 7 километров по открытой, пристрелянной противником местности. Очень часто такое расстояние бойцы "ползут" несколько дней, причем подчас приходится ни с чем возвращаться назад.

Причина этого, как видит военный, в том, что армия экономит военную технику, и выбить нужное количество танков, БМП, минометов для штурма крайне сложно. Часто в атаку отправляют линейные стрелковые части, вооруженные лишь автоматом, с минимальным приданным тяжелым вооружением.

Такую ситуацию он объясняет установкой на экономию тяжелой техники.

"Если подбили технику - это около двухсот рапортов в четырех экземплярах надо написать и отправить... За погибшего человека - заполнить две бумажки", - говорит Прошинский. По его словам, из-за такой бюрократии штабных военных называют "УПА" - "українська паперова армія".

При этом, по его словам, в армии ощущается дефицит даже патронов к стрелковому оружию.

4. Армия РФ начала воевать качественнее. Сперва они чаще использовали лобовые атаки, неся большие потери. Теперь они атакуют группами 6-12 человек.

"Они учатся. Они стали уже приспосабливаться к нашей методике ведения боев. Наша методика довольно успешна - как минимум была. Но сейчас мы где-то сравнялись. При этом у них больше людей, чем у нас, танчиков, снарядов, пушек и так далее", - говорит он.

Войска противника, кроме прочего, рассредоточили свою логистику. И, например, используют квадроциклы для подвоза своим частям еды и боекомплекта. "Тратить на них снаряды никто не будет. Он подлетает, разгрузился и летит назад. Мы посмотрели - прикольная вещь, и тоже начали закупать квадроциклы", - рассказывает Прошинский.

Также россияне, по его словам, начали использовать тактику вьетнамской войны. Они в "зеленке" делают углубления на 2-3 человека, которые уходят под корни деревьев.

Если к их позициям приближаются штурмовые группы ВСУ, россияне "уходят под корни" и вызывают на себя минометный огонь. Штурмовики несут потери и начинают отход, а укрывшиеся под корнями россияне остаются невредимыми.

Затем военные РФ выходят из укрытия и начинают добивать отходящую группу ВСУ из пулемета.

Также у россиян "гораздо больше дронов, чем у нас", в том числе "Орланов", которые достаточно эффективны. "Его не слышно, не видно - только ночью по огонькам. Он очень хорошо ведет разведку и четко наводит", - говорит "Дед".

У противника стало больше переносных систем радиоэлектронной борьбы.

5. Прошинский считает, что Россия еще не использовала против Украины многого из того, что имеет.

"Если, условно говоря, на Киев летит 30 ракет, и мы их сбиваем. А вдруг на Киев полетит в один день 300 ракет. Или 500 "Шахидов" сразу со всех сторон. Тогда ситуация будет несколько иная, мягко говоря. Поэтому они могли сделать достаточно много всего, но не делают", - говорит военный.

Из этого он делает вывод, что россияне сейчас не склонны воевать далее, чем за удержание нынешней линии фронта. И этим, по мнению "Деда", скорее всего и закончится война (более детально к его позиции об окончании войны мы еще вернемся ниже).

Война до победного или "корейский" вариант?

Касаемо окончания войны - Украина продолжает сигнализировать, что на прямые переговоры с Россией не пойдет. И никакой заморозки по линии фронта не воспримет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил сегодня итальянской газете Corriere della Sera, что переговоры с Путиным возможны лишь через посредника и только после вывода российских войск.

"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - сказал Кулеба.

Правда, в этом же интервью министр допустил, что переговоры могут начаться и до выхода россиян. "Возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти", - сказал Кулеба.

На вопрос журналиста, можно ли сегодня начать переговоры (то есть вывода войск РФ), он ответил, что "это зависит от обстоятельств".

"Перед выводом мы хотели бы быть уверены, что это серьезно, а не обман, чтобы затем вернуться и снова напасть. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать однозначных ответов, потому что их не существует, на карту поставлены жизни миллионов людей", - сказал глава МИД Украины.

То есть в целом Украина не исключает переговоров до вывода российских войск, пусть даже через посредников.

При этом глава фонда "Вернись Живым" Тарас Чмут предполагает затяжную войну, при которой придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин.

Он объясняет, что рано или поздно придется провести ротацию бойцов, которые уже давно находятся на передовой.

"Тот уровень потерь, который есть, он выбивает людей. По ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать. В придачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, потом третьего", - говорит Чмут.

Он считает, что избежать этого позволит только какой-то непредвиденный фактор вроде смерти Путина. "Если все идет так, как сейчас. Уже полтора года. Может еще полтора будет. А это уже три. А до этого уже девять. Так это может перетечь в вялотекущую войну на десятилетия", - говорит Чмут.

В тоже время в среде военных, как уже говорилось выше, звучит мнение, что конфликт может быть заморожен по нынешней линии фронта.

Уже цитированный снайпер ВСУ Прошинский заявил, что "нормально воспримет" перемирие с фиксацией границы по линии разграничения, отвечая на вопрос как армия отнесется к такому варианту событий (ранее именно позиция армии за "войну до победного конца" назвалась одним из главных аргументов против "корейского сценария" и заморозки конфликта).

"Говорю от себя и от парней, с которыми я говорил: мы абсолютно нормально это воспримем. Я все время задаю вопрос, когда приезжаю на ротацию, что для вас победа? Победа должна исходить из целей, которые Путин себе поставил. Разве целью Путина было отобрать территории? Я думаю, нет – разрушить государственность, сделать так, чтобы Украины не существовало. И мы ее уже не потеряем. Мы можем потерять часть какой-то области теоретически, к этому нужно быть готовым, но мы не потеряем нашу государственность как страны. И я не думаю, что армия это не поймет. Не могу говорить за всех, но не думаю, что армия при таком варианте развернется и пойдет на Киев сносить правительство. Я не верю в этот сценарий", – сказал Прошинский.

Военный считает, что у Украины сейчас нет шансов выйти на границы 1991 года.

"Мы встречались с большими погонами, иногда присутствуем на больших совещаниях. Заговорили уже после совещания о перспективах, как надо Родину любить, естественно, опять границы 1991 года, все остальное. Я говорю так: ребята, отцы-командиры, смотрите – я не вижу на сейчас (со своей маленькой позиции на каком-то участке фронта я не знаю, естественно, всего), я не вижу ни одного шанса выйти не то, что на границы 1991 года, но выйти на границы 24 февраля. Где-то будет, возможно, больше, где-то меньше. Да, возможно завтра нам дадут подводные лодки, которые из степей выйдут, авианосцы подойдут, эскадрильи тысячи самолетов полетят и всех бомбить будут. Возможно. Но на сейчас, к сожалению, я этого не вижу. На сейчас наша задача – удержать то, что есть сейчас, по возможности продвинуться. И мы продвинемся по-любому, как глубоко – сложно сказать. Но о каких-то границах 1991 года – я не знаю, о чем речь идет. Нет, трындеть можно, популизм всегда был приятен, особенно у нас, но я пока вариантов не вижу", – сказал он.

Каковы перспективы "корейского" сценария?

О том, что отсутствие значительных успехов в наступлении может привести к усилению в украинском обществе настроений касательно скорейшего прекращения войны хотя бы по "корейскому сценарию", "Страна" уже писала.

Сейчас этот тренд отмечают уже и западные СМИ (выше мы приводили выдержки из статьи "Вашингтон пост").

Однако, чтобы закончить войну хотя бы корейскому сценарию (заморозка через перемирие по нынешней линии фронта) одних лишь изменений настроений в обществе и даже армии недостаточно.

Нужны ещё как минимум три составляющие.

Первое - изменение позиции украинского военно-политического руководства, которое заявляет, что цель Украины - война до выхода на границы 1991 года.

Правда, судя по утечкам в западных СМИ, позиция эта уже не железобетонная. По их данным, на недавней встрече в Джидде Киев тему о выводе российских войск как о главном условии для начала переговоров не педалировал. Украинские власти, впрочем, это опровергли.

Но, не исключено, что дыма без огня не бывает. Может ли позиция Украины относительно неприемлемости "корейского сценария" изменится? Теоретически да. Если наступление ВСУ не принесёт ощутимых результатов и если, тем более, баланс сил на поле боя будет смещаться в пользу РФ, то между затягиванием войны "в долгую" и ее скорым завершением по "корейскому сценарию" украинские власти могут выбрать последний вариант. Вероятность этого не 100%-я, но имеется.

Главным аргументом, в данном случае, для Зеленского может стать угроза дестабилизации и деморализации общества и армии в случае затягивания войны. Тем более, что уже сейчас, как видим, признаки усталости украинцев от войны начинают проявляться все сильнее. Кроме того, власти даже "корейский сценарий" могут представить как победу Украины - государственность сохранена, война прекращена, страна идет к вступлению в ЕС.

Но, естественно, такое решение Зеленский вряд ли будет принимать самостоятельно, без согласования с союзниками.

А потому второй важнейших фактор - позиция Запада.

По распространённому мнению именно западные союзники весной прошлого года отговорили Зеленского идти на подписание быстрого мира с Путиным. И сейчас их позиция солидарна с официальной позицией Киева - никаких перемирий ценой сохранения контроля РФ над частью украинской территории. Может ли она измениться? Да. И об этом прямо пишет западная пресса, которая указывает на то, что в случае успехов украинского наступления давление на Киев с целью заключить перемирие с РФ будет велико.

Один из главных факторов - приближение предвыборной кампании в США.

Продолжение войны с очень туманными перспективами, но зато с угрозой эскалации и втягивания в нее непосредственно Америки наверняка будет использовано Трампом как один из главных аргументов против Байдена. А потому Белый дом может поменять свою позицию и, как минимум, не препятствовать заключению перемирия, если к нему будут готовы обе стороны.

И тут возникает третий ключевой момент - какова позиция России.

В Украине распространено мнение, что задача Кремля и Путина - скорейшее перемирие по корейскому сценарию, с фиксацией уже достигнутых завоеваний, включая сухопутный коридор в Крым.

Но так ли это на самом деле? На этот счет есть разные версии.

По одной из них Путин в реальности прекращать войну не хочет (даже по "корейскому сценарию"), а намерен перевести ее временно в режим низкой интенсивности, с постепенным наращиванием своего военного потенциала для возобновления наступательных действий. Вплоть до достижения тех целей, которые Путин изначально ставил - гарантии не вступления Украины в НАТО как минимум, и, как максимум, получение контроля над внешней и внутренней политикой страны, а также достижение неких глобальных договоренностей по изменению мирового порядка.

Ещё одним возможным мотивом Путина продолжать войну и не идти на "корейский сценарий" называется стремление подыграть на выборах Трампу, дав возможность критиковать Байдена с "антивоенных" позиций.

В тоже время, распространено мнение, что Путин, все ж таки, настроен закончить войну по "корейскому сценарию", если на то будет согласие Киева и Запада.

Во-первых, война идет для России тяжело, военно-промышленный потенциал Запада раскочегаривается и какое будет соотношение сил через год-два неизвестно. Риски для РФ большие.

Во-вторых, непростая и социально-экономическая ситуация. Пока власти удерживают ее под контролем, но что будет через год-два никто точно сказать не может. Понятно, что война здоровья экономике не доставляет. Тем более, что уход в долгую войну подразумевает новые волны мобилизации, чего в Кремле явно хотят избежать, чтоб не увеличивать социальное напряжение внутри страны.

В-третьих, мятеж Пригожина показал и риски во внутренней политике и неоднозначную ситуацию в российских элитах.

В-четвертых, как свидетельствует опыт президентства Трампа, даже если он и выиграет вновь выборы далеко не факт, что это как-то изменит политику США в отношении России. Поэтому вариант того, что Путин будет готов на скорейшее перемирие также не исключён.

Но для того, чтоб оно состоялось, повторимся, нужно согласие всех трех фактических участников процесса - Украины, Запада и России. И прийти к этому будет явно не просто.