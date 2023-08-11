Анализируем итоги 534-го дня войны в Украине.

Удар "Кинжалами" и ситуация на фронте

Утром Россия нанесла по Украине удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Удалось сбить один из четырех, сообщили Воздушные силы.

Ракету сбили в Киевской области. Видимо, именно ее обломки нашли в Днепровском и Оболонском районах столицы - в том числе они упали на территорию детской больницы.

Остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома (какой именно не уточняется), поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной ракеты в жилой сектор. По данным властей Ивано-Франковской области, прилет был у них в Коломыйском районе, где погиб 8-летний мальчик.

Как позже сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, РФ этим ударом пыталась уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Локацию власти не уточняют, но в Коломые, как известно, расположен еще советский военный аэродром, до войны практический не использовавшийся.

Также вчера вечером был ракетный удар по Запорожью. Погибли два человека, ранен 21, в том числе четверо детей.

В ООН сообщили, что прилет был по гостинице, где жили иностранцы и волонтеры. Местные паблики пишут о том, что речь об отеле "Рейкарц", который расположен на берегу Днепра в центральной части города.

Российское минобороны утверждает, что "поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", чего Украина не подтверждала.

Отметим, что в последнее время россияне стали чаще наносить удары по гостиницам и ресторанам, где, по их мнению, собираются люди, связанные с ВСУ. Это и удар по пиццерии с гостиницей в Краматорске, и аналогичный обстрел Покровска.

В России сегодня с утра сбивали дрон в районе Москвы. Минобороны РФ заявляет, что беспилотник подавили средствами РЭБ. Сообщалось, что он упал на территории больницы в районе набережной Москвы-реки.

За минувшие сутки линия фронта осталась без изменений, сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев. На юге РФ пыталась контратаковать на Бердянском направлении западнее Старомайорского и на Мелитопольском - западнее Работино.

Российские паблики заявляют о новой атаке ВСУ под Работино и утверждают, что она отражена. Также пишут о тяжелых боях за село Урожайное на Времьевском выступе, где после нескольких дней атак украинские силы смогли зайти в село и закрепиться на нескольких улицах. Бои в селе продолжаются.

На Купянском и Лиманском направлениях, где РФ ведет крупное наступление, по словам Ковалева, удается удерживать позиции.

Минобороны РФ говорит, что наступление ведется под Ольшаной и Першотравневым рядом с Купянском.

Сегодня украинские власти продолжили говорить об эвакуации Купянского района. Там могут объявить принудительную эвакуацию детей, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. В районе осталось 523 ребенка.

Накануне там объявили обязательную эвакуацию всего населения из-за активных наступательных действий РФ.

Назначенный россиянами "глава администрации Харьковской области" Виталий Ганчев утверждает, что цель действий россиян под Купянском - наступление на Харьков.

По его словам, российским войскам осталось преодолеть "считанные километры" до Купянска.

Украинское командование продвижение противника на этом участке не подтверждает.

Повальная замена военкомов. Что это значит?

В Украине уволят всех областных военкомов, заявил сегодня Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - заявил президент.

Выбирать новых военкомов поручили главкому Валерию Залужному. Перед назначением их будет проверять СБУ.

Как сообщалось ранее, на СНБО решили назначить областными военкомами офицеров, которые участвовали в боевых действиях - по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.

Также Зеленский анонсировал заседание Совбеза через две недели и по вопросу военно-врачебных комиссий.

"Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, как относятся к своим задачам, - просто аморально. Через 2 недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас проверка и подготовка предложений. Решения тоже будут", - заявил президент.

Отметим, что через военно-врачебные комиссии, как правило, и оформляют фиктивную непригодность мужчин к воинской службе, что дает им основание затем покинуть территорию Украины.

Сегодняшнее заседание увенчало кампанию по уголовным делам против военкомов, которая развернулась в последние недели.

"Страна" уже разбирала, как это поможет в борьбе с коррупцией в сфере мобилизации и приводила мнение по этому поводу работников военкоматов.

"Считается, что чужой для данного региона и сферы деятельности человек не будет столь активен в коррупционных схемах. Как минимум ему нужно будет время, чтоб освоиться. И пока будет осваиваться, то он на схемы сесть не сможет. А его подчиненные, пока не найдут путь к сердцу и кошельку начальника, также не станут сильно активничать.

Но это в теории. На практике же чаще всего, если начальник не возглавляет коррупцию, то ее возглавляет кто-то другой. И все идет своим чередом. Все упирается, во-первых, в существование местных коррупционных раскладов, во-вторых - в вертикаль "заноса" денег, которая идет на самый верх командования.

Пока существует и то, и другое, одними кадровыми переменами коррупцию не победить. Нужны системные решения по разрушению коррупционной вертикали. Хотя даже и они не гарантируют, что коррупция исчезнет. Потому что всегда будет очень сильный спрос – сотни тысяч мужчин готовы платить, чтоб не идти воевать. Они это воспринимают для себя как вопрос жизни или смерти. А потому если есть такой спрос, то будет и предложение. И чем масштабнее мобилизация – тем сильнее спрос на подобные услуги", - говорили "Стране" источники среди военкомов.

Коррупционная составляющая - это один аспект повальной замены военкомов. Но существуют наверняка и военные задачи, связанные с необходимостью восполнять потери на фронте и обеспечивать приток новобранцев в ВСУ.

О потерях в последнее время много пишет западная пресса. А недавно украинские волонтеры и военные стали чаще говорить о том, что через войну пройдут все пригодные к службе украинские мужчины - если война затянется еще на год или два. Объясняется это необходимостью проводить ротацию личного состава, который воюет сейчас и нуждается в срочном восстановлении.

Видимо, ожидается, что фронтовики, которые возглавят военкоматы, смогут повысить показатели призыва - хотя бы за счет снижения доли "отмазанных" от армии.

Но как будет на самом деле, и удастся ли искоренить коррупцию там, где на нее существует сверхвысокий спрос - вопрос открытый. В самих военкоматах, как видно по приведённому выше мнению, в это не верят.

Западная помощь и ее перспективы

Вчера Байден подал в Конгресс запрос о выделении новых денег для Украины - более 13 млрд долларов военной помощи и 7,3 миллиарда экономической и гуманитарной помощи Украины.

Как пишет CNN, "запрос… создает потенциальную битву с республиканцами в Конгрессе, некоторые из которых скептически относятся к предоставлению Украине дополнительных денег".

Мы уже анализировали, что реакция подконтрольной республиканцам Палаты представителей Конгресса США на этот запрос будет показательной с точки зрения дальнейшей военной помощи Украине. С другой стороны, если Белый дом решился подать такой запрос, то, не исключено, что предварительную работу демократы уже провели и теперь имеют основание рассчитывать на прохождение своего законопроекта.

Тем не менее вопрос о том, смогут ли США оказывать Украине помощь на прежнем уровне и в дальнейшем, тревожно витает на страницах американских СМИ. По данным Washington Post, за предыдущие 17 месяцев Украине было выделено 60 миллиардов долларов - то есть, по 3,5 миллиарда в месяц. Уже сейчас их выделяется зримо меньше.

В неопределенном статусе пока и вопрос о поставках Украине новых типов оружия.

Первая группа украинских пилотов, вероятно, не завершит обучение на F-16 до лета следующего года, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Они объясняют это задержками со стороны Запада в реализации программы обучения.

Было решено, что первый этап обучение пройдут всего шесть пилотов, то есть примерно половина эскадрильи. Еще два пилота были определены как резервные кандидаты. Официальные лица говорят, что процесс обучения пилотов только начинает постепенно набирать обороты, хотя обучение обещали начать уже в августе.

По словам источников издания, хотя отобранные пилоты уже свободно говорят на английском языке, они все равно должны будут сначала посетить четырехмесячные уроки английского в Великобритании, чтобы выучить авиационную терминологию. В этом обучении примет участие и наземный технический персонал.

По словам украинских официальных лиц, это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, займет шесть месяцев, до января. Вторая группа примерно такого же размера будет готова через полгода или примерно к концу следующего года. "Это называется затягивать", — сказал анонимно украинский чиновник.

При этом оба украинских источника WP заявили, что не хотят слишком сильно критиковать своих западных партнеров, опасаясь показаться неблагодарными.

"В Украине есть лишь несколько пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно две дюжины, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут двигаться дальше", — сказал американский чиновник.

Эти "небольшие цифры" вызвали в Вашингтоне вопросы о том, "насколько Киев готов запустить такую амбициозную программу в разгар экзистенциальной борьбы", пишет издание.

Также пока непонятно, даст ли Германия Украине дальнобойные ракеты Taurus. С одной стороны в Бундестаге от представителей разных фракций все громче звучат призывы передать ракеты. В тоже время, в правительстве Германии заявили, что пока решение на этот чет не принято.

"Положение дел относительно крылатой ракеты Taurus не изменилось", - заявила официальная представительница правительства Германии в комментарии Tagesschau.

По ее словам, сейчас у Германии другие приоритеты военной помощи Украине: тяжелая артиллерия, бронетехника и системы ПВО.

Такую позицию подтверждают и источники BILD. А Der Spiegel пишет, что вопрос обсуждается, но Минобороны ФРГ просит производителя технически ограничить дальности полета этой дальнобойной ракеты, чтобы Украина не могла бить ею по российской территории.