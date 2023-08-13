Анализируем итоги 536-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера и сегодня поступали сообщения о продвижении ВСУ в двух точках южного фронта - под Работино (ореховское направление, Запорожская область) и в Урожайном (Времьевский выступ, Донецкая область).

Об активизации боев под Работино российские паблики начали сообщать еще позавчера. А вчера вечером украинское командование заявило, что ВСУ имеют здесь частичный успех.

Украинские военные паблики сообщили о выходе на окраину населенного пункта. Российские официальные источники заявляют об отражении атак и потерях у ВСУ.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что украинские силы заходили на восточные окраины Работино, однако были оттуда выбиты, но сумели закрепиться ближе к Работино с востока и северо-востока.

По Урожайному на Времьевском выступе. О том, что село близко к оставлению заявили вчера российские военные в паблике одного из подразделений, которое там воюет.

Сегодня российские телеграм-каналы пишут о том, что ВС РФ контролируют центральную и южную части Урожайного, а ВСУ находятся на северо-западной. Также сообщают, что россияне контрактуют, чтоб вытеснить украинские силы из села.

Украинские же военные паблики вчера вечером писали, что ВСУ ведут бои уже в южной части Урожайного.

Несмотря на то, что ВСУ продвигаются вперед, пока эти бои не принесли крупных или хотя бы средних территориальных успехов (и Работино, и Урожайное это самая первая линия обороны российских войск).

На происходящее существуют две точки зрения. Пессимистическая рассматривает нынешнюю ситуацию как тупик, из которого выход есть лишь в заморозке конфликта на неопределенное время (например, до тех пор, пока одна из сторон не приготовится к новым атакам, либо же по корейскому сценарию – на бессрочное время).

Оптимистическая – что ВСУ сейчас «размягчают» передний край российской обороны, и когда это произойдет, будет нанесен более мощный удар, который прорвет фронт. Впрочем, ей оппонируют тем, что Россия может за недели и месяцы, которые уходят на «размягчение», построить в тылу новые оборонительные линии, и наступление снова затянется на неопределенно долгое время (детальнее о его перспективах мы поговорим ниже).

К ситуации под Бахмутом.

Украинский военный, который в соцсетях представляется как Kombat Ukraine, рассказывает обстановку здесь на 11 августа. По его словам, к северу от Бахмута украинские войска вынуждены были отступить.

В направлении Орехово-Васильевки (к северо-западу от Бахмута) ВСУ "откатились на несколько метров". Та же ситуация под Берховкой, где украинские войска, по словам военного, отошли на более безопасные позиции, поскольку россияне бросили туда резервы, чтобы удержать трассу на Славянск.

Также подкрепления россиян были введены в сам Бахмут.

На юге, под Курдюмовкой, линия фронта не изменилась, там идут позиционные бои по линии канала Северский Донец - Донбасс.

Продвижение у ВСУ есть под Андреевкой, но в само село, "где всего 25 домов", украинские войска не вошли. Цель на этом участке - перейти железнодорожные пути, которые с юга ведут в Бахмут.

Также есть "небольшой успех" в Клещеевке, где ВСУ смогли зайти еще на одну улицу. Под контролем Украины уже 25% села, говорит военный. Но и там россияне ввели в бой резервы, поэтому сражение идут крайне ожесточенное. Цель в Клещеевке - взять часть уже упомянутой железной дороги, после чего дела, по мнению военного, пойдут быстрее.

По всей линии фронта на этом направлении идут очень жестокие бои, добавляет он.

По состоянию на сегодня ситуация по Бахмуту практически не изменилась, пишут украинские и российские военные телеграм-каналы. В тоже время, часть из них пишут, что россияне контратаковали в Клещеевке и смогли потеснить украинскую армию.

Украина этого не подтверждала.

ВСУ заявляют, что у россиян нет на Купянском направлении даже тактических продвижений. Вчера об этом заявил спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

Напомним, ранее россияне заявляли о захвате Новоселовского южнее Купянска. Украинские телеграм-каналы это подтвердили.

У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки, сообщало украинское командование. Также военные власти эвакуировали уже более двухсот человек из Купянского района, который сильно страдает от обстрелов.

Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

Украинские и российские телеграм-каналы сегодня опубликовали фото и видео с российскими пленными из 1322 батальона во главе с майором Томовым. Они, как утверждается, были взяты спецназом ГУР в плен в ходе рейда на левый берег Днепра в населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области.

Заявляется, что украинские военные имитировали призыв россиян о помощи и заманили Томова. Его БТР попал в засаду, офицера и 10 военных взяли в плен.

Что касается Казачьих Лагерей, то относительно ситуации там поступает противоречивая информация. По одним данным украинские силы совершают туда рейды, но не закрепляются. В тоже время ряд российских телеграмм-каналов заявляют, что ВСУ контролируют западную часть населённого пункта. По этому поводу пригожинская сетка телеграм-каналов уже разгоняет традиционную "зраду".

Украина официально создание плацдарма на левом берегу Днепра в Казачьих лагерях не подтверждала. Замминистра обороны Анна Маляр вчера назвала сообщения об этом "экспертным ажиотажем".

"Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу", - заявила Маляр, не уточнив, какую именно.

Морской фронт

На Черном море ситуация также напряженная. В субботу россияне отбивали две ракетных атаки на Крымский мост - как они заявляли, сбивались ракеты комплекса С-200, переделанные Украиной в ударный вариант.

О повреждениях моста информации нет - ракеты, видимо, были сбиты над морем - но кадры дымовой маскировки моста, которую включили россияне, обошли многие СМИ.

Также идет борьба за зерновые коридоры.

В субботу Украина открыла регистрацию торговых судов для прохода по временным коридорам. Заявлялось, что судовладельцы и капитаны судов предупреждены о существующей опасности.

При этом отдельные суда по этим коридорам, видимо, пошли.

Минобороны РФ сегодня сообщило об открытии "предупредительного огня" по иностранному сухогрузу, который следовал в украинский порт Измаил.

По сообщению МО РФ, сегодня около 6:40 мск юго-западную часть Черного моря патрулировал корабль российского Черноморского флота "Василий Быков". Им был обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

"На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - заявило МО РФ.

В целях досмотра сухогруза с борта корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военных. "По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз", — говорится в сообщении.

После завершения досмотра на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил.

То есть Москва впервые исполнила свою угрозу проверять суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматривая их как возможные перевозчики оружия.

Военные перспективы и помощь Запада

Украину ждет тяжелая осень, потому что в мире ширятся голоса о необходимости переговоров для окончания войны. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", - сказал Кулеба. По его словам, усиливаются голоса в разных странах мира "о том, что "проблемы", что нужно переговоры".

"Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - заявил Кулеба.

Также он считает, что предстоит большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Очевидно, что "голоса" в пользу переговоров звучат по причине медленного продвижения Украины в начатом два месяца назад контрнаступлении.

Нотки тревоги звучат и от посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Она заявила Huffington Post, что не все в Киеве уверены в поддержке Штатов и в том, что она будет предоставляться всегда. По словам дипломата, сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине "более остро, чем когда-либо".

Напомним, президент Байден на этой неделе запросил у Конгресса дополнительные 23 миллиарда долларов на вооружение и помощь Украине. Но предоставит ли эти деньги контролируемый республиканцами парламент - одна из главных интриг.

Возвращаясь к заявлениям о подталкивании Киева к переговорам, о чем говорят украинские политики - западные СМИ, обсуждая сценарии будущего, не видят переговорных форматов. Скорее идут заявления о том, что надо готовиться к более затяжной войне.

Война Украины с Россией не закончится до конца года, говорится в статье британской Times.

Контрнаступление, которое сейчас затягивается, начиналось с надеждой на "чудо", пишет издание со ссылкой на офицера армии США, который участвовал в подготовке украинских военных. "НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", - заявил офицер.

Автор статьи Марк Галеотти считает, что война затягивается. И сейчас нужно разрабатывать долгосрочные планы поддержки Украины, "которые, возможно, наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира".

Wall Street Journal в этом контексте пишет что военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении ВСУ следующего года.

Хотя прорыв украинской армии в ходе нынешней кампании пока не исключен, но военные планировщики уже размышляют над подходами к более долгосрочной войне и "попытке №2" следующей весной.

Основных ограничения два.

Первое - общественное мнение на Западе, которые в случае затяжной войны может начать выражать недовольство поддержкой Украины.

Поэтому "цель Киева сейчас состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными успехами" - чтобы показать в том числе западным союзником, что их поддержка должна продолжаться.

Второе ограничение - "даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, часы тикают, поскольку украинские силы сжигают боеприпасы, выносливость и живую силу на поле боя".

В то же время одна из основных надежд на весеннюю кампанию - к тому времени больше украинских военных удастся подготовить в странах НАТО. Также к весне следующего года в Киеве будет больше западной техники и более квалифицированных ее операторов. То есть расчет на то, что в следующем году ВСУ начнут воевать кратно лучше, чем россияне.

При этом самолеты F-16 ожидаются на поле боя в Украине только к середине 2024 года, пишет издание (то есть, смогут принять участие в войне следующим летом).

"Запад также может в конечном итоге предоставить более совершенное оборудование, такое как сложные беспилотники, способные атаковать с воздуха", - говорится в статье. Как пример приводится беспилотник Reaper MQ-9, который может бить ракетами, но передача этого дрона уже блокировалась Белым домом.

Замена военкомов и мобилизация

Со стороны западной прессы, а также украинских антикоррупционных структур идет осторожный скепсис в отношении массового увольнение военкомов, которое анонсировал Зеленский.

New York Times с одной стороны пишет, что это решение скорее всего вызвано потерями и "кровавым утомлением" в ходе контрнаступления. Кадровая перетряска военкоматов отражает "масштаб вызовов, стоящих перед Украиной после 18 месяцев жестоких боев".

"Хотя Киев не раскрывает данные о потерях, по оценкам западных официальных лиц и аналитиков, более 150 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены", - пишет издание. Также "двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление".

Одновременно наблюдается другой процесс: чем сильнее становится мобилизация, тем больше число людей, пытающихся ее избежать. Как заявили украинские официальные лица, в среднем 20 человек в день арестовывают за попытку покинуть страну. И, видимо, власти Украины пытаются кадровой перетряской эту проблему решить.

Но военные, с которыми поговорило издание, не верят, что замена военкомов повлияет на мобилизацию.

"Те, кто хотел бы избежать службы, все равно это сделают", - считает офицер по имени Андрей. Также он считает, что коррупционной является вся структура призыва, и один военком мало что сможет изменить (отметим, то же самое заявляли "Стране" источники в украинских ТЦК).

Комментируя заявление Зеленского об увольнении все военкомов, директор НАПК Александр Новиков заявил, что большинство из них являются добропорядочными, а массовое увольнение военкомов не решит проблем бегства призывников за границу.

По его словам, факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что лишь отдельные работники ТЦК злоупотребляют своим служебным положением.

"Если мы не будем менять систему и просто станем назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию. Поэтому сначала надо изменить правила, по которым функционируют ТЦК и правила пересечения границы", — заявил Новиков.