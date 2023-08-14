Анализируем итоги 537-го дня войны в Украине.

Удар по Одессе и другие обстрелы

Сегодня ночью был новый удар по Одессе.

Непосредственно прилетов, как заявляет украинское командование, не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy на Молдаванке и повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

Военные власти заявили, что были вынуждены сбивать российские ракеты и дроны над жилыми кварталами.

"В частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете", – заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Ранения получили три работника "Фоззи", которая после обстрела прекратила работу в Одессе - помещение гипермаркета восстановлению теперь не подлежит. Что именно там так мощно взорвалось от обломков ракеты - также не сообщалось.

Минобороны РФ в свою очередь утверждает, что удар наносился "по местам производства и хранения безэкипажных катеров", которые использовались ВСУ для атак на Черном море. Заявляется, что "все цели поражены".

ВСУ сегодня нанесли ракетный удар по Юрьевке - курортному поселку под Мариуполем. Это подтвердили как украинские, так и российские ресурсы, а позже и ВСУ. Заявляется, что удар пришелся по лагерю "Волна", где, как заявляют украинские военные, находился командный пункт россиян.

Россияне заявляют, что было выпущено две дальнобойные ракеты, без уточнения, куда именно.

Также был удар по Бердянску, одновременно с которым россияне остановили движение по Крымскому мосту (вероятно, опасаясь, что ракеты летят к мосту).

Ситуация на фронте

На южном фронте самая "горячая" точка - Времьевский выступ, где продолжаются бои за село Урожайное.

С выходных идут сообщения о том, что в село зашли уже украинские военные. А россияне или сохранили контроль над его южной частью, либо, по другим данным, из села ушли.

Но сегодня с утра российские паблики написали, что армия РФ ведет здесь контратаку и пытается восстановить контроль над населенным пунктом, нанося массированные ракетно-бомбовые удары. О том, что российские войска контратаковали в Урожайном, заявил и немецкий военный эксперт Bild Юлиан Рёпке. "В Урожайном продолжаются ожесточённые бои, поэтому я не менял свою карту и пока не сообщал, что оно "освобождено". В данный момент происходит российская контратака", - сообщил журналист.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные в Урожайном имеют "определенные успехи". По ее словам, ВСУ "продолжают освобождение Урожайного".

То есть Анна Маляр подтверждает информацию о том, что бои за село продолжаются.

Особых изменений на других участках южного фронта нет.

На соседнем, Херсонском направлении, продолжают обсуждать ситуацию на левом берегу Днепра, где, по ряду данных, украинские военные смогли организовать плацдарм в районе села Казачьи Лагеря. Минобороны Украины снова прокомментировало эти слухи.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", - сказала замминистра обороны Маляр.

При этом она дала понять, что пока ВСУ на левом берегу не закрепились. "Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", - сказала Маляр.

Напомним, что на прошлой неделе российские телеграм-каналы писали о появлении ВСУ в районе захваченных Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра. Сообщалось, что там была захвачена в плен группа российского комбата Томова (позже это подтвердилось).

В то же время на данный момент неизвестно, создан ли плацдарм ВСУ на левом берегу и сколько там украинских военных. Украина это комментирует весьма обтекаемо - то есть пока ситуация на участке как минимум нестабильна. И до сих пор нет четких подтверждений, что у ВСУ есть около Казачьих Лагерей постоянный плацдарм (об этом говорит лишь часть российских военных телеграмм-каналов и отдельные украинские паблики). Либо пока речь идет лишь о рейда отдельных групп украинских военных в этот населенный пункт.

Также пока непонятно задачи действий украинской армии на левом берегу - действительно ли есть цель создать там плацдарм и оттуда развернуть наступление вглубь левобережья Херсонской области. Либо основная задача информационно-психологическая - побудить российское командование перебросить на это направление резервы с запорожского фронта, где ВСУ сейчас наносят основной удар.

На последний момент намекают и западные аналитики считают.

"Стороны продолжают бороться за контроль над малыми островами в устье Днепра. Перед российским командованием стоит дилемма: усиливать оборону в этом районе или оставлять силы на главном направлении украинских контрнаступательных действий", - пишет в своем отчете британская разведка.

Под Бахмут, где ВСУ наступают, но особых подвижен в последнее время нет, сегодня приехал Владимир Зеленский. Он провел встречи с представителями штурмовых бригад. Президент заявил, что пообщался с военными о проблемах, с которыми они сталкиваются и выслушал предложения по их решению.

Отметим, что в последнюю неделю украинские военные заявляли, что на северном фланге Бахмута их наступление застопорилось из-за вступивших в бой российских резервов. Что касается южного фланга (Клещеевка и Курдюмовка), то в последние дни российские военные телеграмм-каналы писали о контратаках армии РФ на этом направлении, утверждая, что россияне вернули позиции в Клещеевке. Украина этого не подтверждала.

Военные перспективы

Сегодня США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $200 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Напомним, эти деньги пока тратятся из выделенного еще "демократическим" Конгрессом ассигнований, которых, при экономном использовании, хватит, предположительно, до конца года. Там осталось около шести миллиардов долларов.

Но Байден, как мы уже рассказывали, запросил у Конгресса - теперь "республиканского" - еще 23 миллиарда для Украины. И пока судьба этих денег непонятна.

К моменту, когда закончится предыдущий пакет, США уже глубоко войдут в предвыборную кампанию. И политический антагонизм будет лишь нарастать. В том числе - по украинскому вопросу (и опасениями об этом уже делятся и украинские чиновники).

Многое будет зависеть от того, что сумеет показать на фронте Украина.

Пока ситуация с контрнаступлением выглядит двояко - с одной стороны, ВСУ постепенно продвигаются вперед. С другой - темп, с которым наступление идет не предполагает достижения каких-либо крупных целей (вроде прорыва к границам Крыма и к Азовскому морю) в ближайшие несколько месяцев. Если только у РФ резко не закончатся резервы, но что надеются украинские военные аналитики. Но пока, судя по упорному сопротивлению россиян, резервы у них имеются.

Поэтому, как уже писала западная пресса, в США начинают задумываться над тем, чтобы обеспечить к следующей весне возможности нового наступления ВСУ.

Но сумеет ли Белый дом убедить своих политических оппонентов продлить еще на год военную поддержку для Украины - вопрос, которым задается сейчас весь западный мир, а в особенности - украинские власти.