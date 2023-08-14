В понедельник, 14 августа, в Украине продолжается 537-й день войны с Россией.
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14 августа
09.18 Еще видео последствий ночного обстрела Одессы.
09.15 Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни, пишет турецкая газета Milliyet.
Это будет первый визит президента РФ в страну-члена НАТО после вторжения в Украину.
По данным издания, Анкара в преддверии визита активизировала переговоры с Украиной, США и странами ЕС для перезапуска зерновой сделки.
09.12 В Крыму снова перекрыли движение по Керченскому мосту.
09.10 Еще фото и видео последствий обстрела Одессы.
Военные заявили, что были вынуждены сбивать российские ракеты и дроны над жилыми кварталами.
"Это означает, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете", – заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
08.57 Из-за ЧП с грузовым составом в Киевской области, поезда в Киев и обратно будут идти примерно с полуторачасовой задержкой.
Об этом сообщает "Укрзализныця". Что случилось с грузовым поездом, не уточняется.
08.50 В Минобороны Украины снова прокомментировали ситуацию на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", - сказала замминистра обороны Анна Маляр.
При этом она дала понять, что пока ВСУ на левом берегу не закрепились.
"Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", - сказала Маляр.
Напомним, что на этой неделе российские телеграм-каналы писали о появлении ВСУ в районе захваченных Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра.
08.35 Украинские военные имеют успех в Урожайном на южном фронте, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи" , - сказала она.
Также, по словам Маляр, ВСУ имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.
08.20 Утреннее видео сгоревшего супермаркета "Фоззи" в Одессе.
А также кадры момента ночного взрыва в городе.
Власти сообщают, что сдетонировали обломки российских ракет и дронов.
07.40 Офис президента публикует видео пожара в одесском супермаркете "Фоззи" после ночного обстрела.
07.30 Кадры российской высадки на сухогруз, который шел в порт Измаила.
Напомним, вчера российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух.
На борт коммерческого судна был высажен вертолетный десант. После проверки корабль направился в Измаил.
В Офисе президента Украины назвали это "пиратством" и пообещали "оптимальный ответ".
07.25 Еще фото и видео пожара в Одессе после ночного обстрела.
На кадрах видно, что сгорел супермаркет "Фоззи".
07.05 Одессу ночью атаковали 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.
Все они, по его словам, сбиты, но обломки упали на общежитие и супермаркет. Там до сих пор продолжается пожар.
Пожар, судя по фото и видео, очень мощный. Также от взрыва у многих повылетали окна, пишут местные паблики.
Есть трое пострадавших.