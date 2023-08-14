В понедельник, 14 августа, в Украине продолжается 537-й день войны с Россией.

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14 августа

09.18 Еще видео последствий ночного обстрела Одессы.

09.15 Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни, пишет турецкая газета Milliyet.

Это будет первый визит президента РФ в страну-члена НАТО после вторжения в Украину.

По данным издания, Анкара в преддверии визита активизировала переговоры с Украиной, США и странами ЕС для перезапуска зерновой сделки.

09.12 В Крыму снова перекрыли движение по Керченскому мосту.

09.10 Еще фото и видео последствий обстрела Одессы.

Военные заявили, что были вынуждены сбивать российские ракеты и дроны над жилыми кварталами.

"Это означает, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете", – заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

08.57 Из-за ЧП с грузовым составом в Киевской области, поезда в Киев и обратно будут идти примерно с полуторачасовой задержкой.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Что случилось с грузовым поездом, не уточняется.

08.50 В Минобороны Украины снова прокомментировали ситуацию на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", - сказала замминистра обороны Анна Маляр.

При этом она дала понять, что пока ВСУ на левом берегу не закрепились.

"Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", - сказала Маляр.

Напомним, что на этой неделе российские телеграм-каналы писали о появлении ВСУ в районе захваченных Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра.

08.35 Украинские военные имеют успех в Урожайном на южном фронте, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи" , - сказала она.

Также, по словам Маляр, ВСУ имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

08.20 Утреннее видео сгоревшего супермаркета "Фоззи" в Одессе.

А также кадры момента ночного взрыва в городе.

Власти сообщают, что сдетонировали обломки российских ракет и дронов.

07.40 Офис президента публикует видео пожара в одесском супермаркете "Фоззи" после ночного обстрела.

07.30 Кадры российской высадки на сухогруз, который шел в порт Измаила.

Напомним, вчера российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух.

На борт коммерческого судна был высажен вертолетный десант. После проверки корабль направился в Измаил.

В Офисе президента Украины назвали это "пиратством" и пообещали "оптимальный ответ".

07.25 Еще фото и видео пожара в Одессе после ночного обстрела.

На кадрах видно, что сгорел супермаркет "Фоззи".

07.05 Одессу ночью атаковали 15 "Шахидов" и 8 ракет "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

Все они, по его словам, сбиты, но обломки упали на общежитие и супермаркет. Там до сих пор продолжается пожар.

Пожар, судя по фото и видео, очень мощный. Также от взрыва у многих повылетали окна, пишут местные паблики.

Есть трое пострадавших.