Анализируем итоги 538-го дня войны в Украине.

Ракетный удар по Украине

По Украине этой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них сбиты, сообщают Воздушные силы. 12 ракет сбить не удалось.

Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Воздушные силы ничего не говорили об их поражении - то есть, видимо, и эти удары нужно вводить в общий зачет по ночным прилетам.

Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе.

Основной ущерб - в Железнодорожном районе Львова. Там пострадали около 100 домов, сильнейшие разрушения получил дом на улице Каховской и медколледж на Патона.

Дом во Львове, куда был прилет

Также по Львове обвалилась крыша одного из супермаркетов и разрушен детский сад. Всего пострадало 19 человек.

Куда метили россияне - непонятно, однако в километре от наиболее пострадавшего дома на улице Каховской находится Львовский авиаремонтный завод.

В Днепре власти сообщили о попадании в промышленное предприятие и спортивный комплекс. Кадры с комплекса опубликовали - судя по ним, это клуб плавания "Метеор", в полукилометре от которого расположено КБ "Южное".

Российские телеграмм-каналы утверждают, что прилеты были по "Южмашу", но Украина эту информацию не подтверждала.

Власти сообщают о двоих пострадавших.

Спорткомплекс "Метеор" в Днепре

В Луцке также пострадало промышленное предприятие - принадлежащий шведской компании подшипниковый завод. Там погибли три человека, еще трое получили ранения и травмы.

И, наконец, прилет был в городе Смела Черкасской области - там, по информации властей, две ракеты ударили по территории частного предприятия по производству керамики и больнице. Также перебиты линии водоснабжения, и часть города теперь без воды.

Последствия прилета в Смеле Черкасской области

Минобороны РФ утверждает, что этой ночью россияне били по "ключевым предприятиям военной промышленности", "все объекты поражены", а "военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб".

Комментируя этот налет, на Банковой заявили, что РФ атаковала Украину в том числе ракетами, произведенными в этом году. Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, сбитые ракеты Х-101 были выпущены в апреле и содержат около 30 иностранных микросхем.

Воздушные силы заявляют, что россияне изменили тактику своих ударов, и теперь ракеты постоянно меняют направление движения.

"Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну и ракеты постоянно меняют маршрут.

Если видно направление движения, например, на Киевскую область, то пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова", - рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Также он рассказал, что украинской ПВО ещё ни разу не удавалось сбить ракеты X-22 (сегодня ночью таких Россия выпустила четыре).

"Это ракеты, которые можно сбивать средствами, такими как, Patriot. Они уничтожают баллистику, "Кинжалы", потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой. Летит около 4 тысяч км/ч и заходит на цель преимущественно по баллистической траектории. Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО", – объяснил Игнат.

То есть, если исходить из его слов, то россияне били этими ракетами по тем регионам, которые Patriot не прикрыты.

Ситуация на фронте

Зеленский продолжает поездки в подразделения, действующие на фронте. Вчера он был под Бахмутом, а сегодня посетил Ореховское направление в Запорожской области, где идет наступление ВСУ.

Президент сообщает, что посетил передовой пункт управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

На этом направлении минобороны РФ сегодня заявило об отражении трех новых атак украинских сил. А военные телеграмм-каналы РФ пишут о боях с украинскими ДРГ в самом селе Работино, из которого украинские подразделения потом, как утверждают российские паблики, отошли. Также они пишут о том, что ВСУ еще на прошлой неделе заняло ряд позиций к востоку от Работино и теперь пытается их использовать для прорыва фронта, для чего подтягивает резервы. Украина эту информацию не комментировала.

В Генштабе с утра заявили, что Украина имела успехи в направлении Урожайного на Времьевском выступе. При этом ВСУ пока не подтверждали полного контроля над селом.

Россияне пишут, что бои там ещё идут. В паблике батальона "Восток" сообщается, что из Урожайного российские силы отступили, но наносят по украинским подразделениям в селе массированные удары. Впрочем, ряд российских пабликов сообщают, что подразделения РФ все еще находятся в селе.

При этом, многие российские телеграмм-каналы отмечает, что Украина концентрирует на южном фронте крупные силы и готовится в самое ближайшее время начать третий этап массированного наступления (первый был в начале июня, а второй, по оценкам западных СМИ, стартовал в конце июля-начале августа после ввода в бой находившегося в резерве 10-го армейского корпуса ВСУ).

Украина эту информацию не подтверждает.

На Лимано-Купянское направление, где армия РФ ведет свое наступление, Украина перебросила резервы, заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", - сказал Череватый в эфире телемарафона.

Украинский Генштаб в утренней сводке сообщал, что на Купянском направлении обстановка без существенных изменений. Но американский "Институт изучения войны" писал о продвижении армии РФ на этом участке.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки и Николаевки", - говорится в сообщении ISW.

В российском командовании заявляют, что захватили несколько украинских позиций и наблюдательных пунктов вблизи Ольшана. А российские блогеры утверждают, что захвачен рубеж от Синковки до Петропавловки, и войска РФ оказались в 7 км от Купянска, однако "визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдал".

Сегодня в Минобороны Украины заявили, что россияне хотят окружить Авдеевку под Донецком.

"Враг не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками. Но россияне хотят обойти ее, окружить. Однако у противника уже год нет здесь продвижения", - заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Сейчас россияне, по ее словам, ведут борьбу за ключевые высоты и транспортные пути вокруг города, захватив которые планирует двинуться дальше.

Отметим, что "двинуться дальше" - это, надо полагать, на Украинск, Селидово, Покровск и далее до границ Днепропетровской области, заходя в тыл группировке ВСУ, которая сейчас действует на Времьевском выступе.

Активизация призыва в Украине

В Украине продолжается облавы на военкомов, которые помогают призывникам получать отсрочки и выезжать за границу.

Сегодня, к примеру, СБУ задержала главу военно-врачебной комиссии Житомирской области - за создание канала выезда уклонистов. На днях было еще несколько подобных сообщений.

Одновременно в Украине хотят усилить контроль за выездом мужчин за границу. Для этого планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым реестром военнообязанных - чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет выехать. Ранее это происходило в телефонном режиме.

Госпогранслужба и Минобороны уже работают над этим. Разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей военкоматов в базу данных ГПСУ и наоборот.

То есть резко активизировалась работа, направленная на ликвидацию возможностей уклониться от службы. И то, что это происходит лишь на 17-й месяц войны, весьма показательно с точки зрения ситуации на фронте. Там, напомним, идут тяжелые бои и, по заявлениям западных СМИ, наблюдаются высокие потери.

При этом те же западные СМИ отмечают еще один фактор коррупции в украинских военкоматах. Они пишут, что ее первопричиной является сверхажиотажный спрос на такие "услуги" со стороны самих украинцев.

Материалы об этом вышли за последние дни сразу в нескольких изданиях. К примеру, The Guardian сегодня напомнил, как в первые недели войны сотни тысяч простых украинцев пошли добровольцами на фронт. Но спустя полтора года многие из них уже погибли, ранены или истощены, а новых желающих недостаточно для пополнения армии.

Поэтому военкоматы отправляют людей в армию насильно, а кто не хочет попасть на фронт, платит взятки в размере около $5 тысяч - либо сидит дома и мониторит паблики о раздаче повесток.

В статье приводятся истории мужчин, которые покупали поддельные медицинские заключения и уезжали за границу, не желая воевать. При этом зачастую пограничники на КПП знают "типичные" болезни, которые выписывают за деньги в том или ином медучреждении, но вынуждены пропускать таких уклонистов, которые формально имеют право на выезд.

Накануне похожий материал выпустила Financial Times. По ее данным, число украинских мужчин, которых задержали при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ - а сколько тех, кто смог успешно выехать, вообще неизвестно.

"Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинской повинности", - пишет FT. Эти люди, "несмотря на патриотический пыл", пытаются избежать призыва в армию и готовы платить за это, говорится в статье.

"Видео, на которых призывников запихивают в машины военкоматов, в ночные клубах раздают повестки, а нелегалы прячутся в поездах и грузовиках регулярно появляются в украинских новостях. Во многих городах есть свои группы в Telegram, посвященные местонахождению вербовщиков", - фиксируют журналисты.

По данным украинской погранслужбы, 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 человек были арестованы за использование поддельных документов на кордоне.

"Часть проблемы, похоже, заключается в том, что украинская система набора в армию не была модернизирована, и некоторые офицеры все еще пытаются заполнить квоты, чтобы получить повышение", - говорится в статье.

В Сухопутных войсках Украины изданию описали свой рецепт борьбы с уклонистами. Для сокращения их числа собираются "уделять больше внимания популяризации военной службы и информированию граждан о необходимости и необратимости исполнения своего конституционного долга".

Пока что действия украинских властей очевидно более сосредоточены на вторую часть задачи, связанную с "необратимостью".

При этом у многих украинских военных, которые служат на передовой, такой подход вызывает вопросы. Как рассказывают ветераны в многочисленных интервью, немотивированное к войне пополнение только затрудняет ведение боевых действий, а также несет непропорционально высокие потери.

Тем не менее, украинские власти продолжают давать понять, что подходы к ситуации в тылу будут ужесточаться. Во вчерашнем вечернем обращении президент Зеленский снова поднял тему "расслабленных" украинцев.

"Свободу и независимость обретает не кто-то там… там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы. Все на войне. Украина в войне. И кто не дерется на передовой, тот должен помогать драться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам", – добавил он.

Ранее президент уже заявлял, что украинцы в тылу забыли о войне. Похожие заявления делали и другие чиновники. И активизировались такие заявления после того, как стало понятно, что быстрого прорыва российского фронта в ходе наступлениям ВСУ не будет и необходимо готовится к более затяжной военной кампании, чем, возможно, предполагалось ранее.

НАТО в обмен на территории?

Несмотря на усиление мобилизационных мероприятий, продолжают обсуждаться и перспективы мирного урегулирования.

Украинские власти заявляют, что альтернатив плану Зеленского нет.

Спикер СНБО Алексей Данилов сегодня сказал, что украинский план, в основе которого лежит требование вывести российские войска на границы 1991 года, "безальтернативен", но в нем можно менять последовательность пунктов.

Также Данилов отрицает, что в мире начинают давить на Украину с целью выхода на переговоры с РФ - хотя об этом ранее говорил министр иностранных дел Кулеба.

"Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются. Они существуют только в интернете… Партнеры не указали никаких обязательств по ведению переговоров", – сказал секретарь СНБО.

В то же время на Западе сегодня допустили, что мир может быть достигнут на основании отказа Украины от части своих территорий - что противоречит плану Зеленского.

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", - сказал он в ходе дебатов в Норвегии,.

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он. "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", - добавил он.

Формулу "отказ от территорий в обмен на НАТО" ранее предлагал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Однако пока это прямо противоречит как официальной позиции Киева, так и позиции Москвы, которая главным требованием выдвигает провозглашение нейтрального статуса Украины по итогам войны. В тоже время показательно, что идеи "мир в обмен на территории и НАТО" начали звучать от официальных лиц Альянса. При том, что декларируемая позиция стран Запада до сих пор заключалась в неприемлемости территориальных уступок РФ. Хотя, как неоднократно писали западные СМИ, в реальности в США и в ЕС нет по этому поводу единого мнения и рассматриваются разные варианты.