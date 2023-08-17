В четверг, 17 августа, в Украине продолжается 540-й день войны с Россией.

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17 августа

12.20 «Азов» восстановился и вернулся на фронт, сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Николай Уршалович.

Сейчас эта эта бригада специального назначения удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, что северо-западнее Лисичанска.

По словам Уршаловича, 15 августа артиллеристы «Азова» уже уничтожили минометный расчет и инженерную машину РФ.

11.55 Зеленский сообщил о вопросах, которые обсуждались на сегодняшнем селекторном совещании:

- снабжение армии техникой и боеприпасами, темпы собственного производства;

- МИДу и Минобороны поручили донести до западных партнеров, что именно Украина хотела бы получить в следующих оборонных пакетах;

- разведка доложила по тактическим и стратегическим планам РФ и состоянию ее ВПК;

- обсуждали подготовку энергосистемы и ПВО к зиме;

- эвакуация из Купянского района, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях;

- следующие шаги по «зерновому коридору», в рамках которого из Одессы накануне вышло первое судно.

11.47 В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях есть угроза применения баллистического вооружения, предупреждают Воздушные силы.

11.35 Россия перебрасывает новые силы на Бахмутское направление, заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады Жорин.

Говорит, в основном это десантники, которые ранее были выведены с других участков фронта и доукомплектованы. Но также есть и подразделения, которые непосредственно участвовали в боевых действиях на юге и севере и были оттуда сняты.

"В свою очередь туда они планируют завести тоже новые свежие силы, которые они недавно собрали. Потому что у них пока достаточно сил и резервов, чтобы формировать новые подразделения и перекидывать сюда. Людям нужно быть в реальном мире касательно того, что у врага там что-то заканчивается. Пока что у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей", - говорит Жорин.

По его словам, под Бахмутом воюет, в том числе, кадыровский батальон "Ахмат".

11.02 Бывший президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста.

«Когда сюда приехали беженцы из Украины, мне сообщили, что 80% из них женщины и дети, и я предполагал, что остальные 20% будут в основном пожилые мужчины и пожилые женщины. Что ж, кажется, я ошибся, или эта информация была неточной. Вчера меня посетил мэр Находа Ян Бирке. И он мне сказал: «В Наход направили тысячу украинцев и значительную часть — я не говорю, что большинство — значительную часть из них составляют молодые люди», — сказал Земан в интервью СNN Prima.

Он упомянул резонансную историю с изнасилованием девушки в Пльзене 18-летним украинцем.

Земан заявил, что «кто может насиловать, тот может и воевать».

Отметим, что чешские СМИ сообщали, что этот подозреваемый - давно живет в Чехии и беженцем не является.

Земан говорит, что молодые парни не обязательно должны участвовать в боевых действий, но могут работать на оружейных заводах, расчищать завалы, помогать в сфере здравоохранения.

10.40 Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

10.15 Через временный украинский морской коридор успешно прошло первое судно, заявил Зеленский.

Он называет это "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море".

Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга находится возле румынского порта Констанца, свидетельствуют данные Marine Traffic.

Он направляется в сторону Босфора.

10.05 За утро ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52, сообщают официальные ресурсы.

В районе Роботино под Запорожьем и под Бахмутом.

09.50 На Арестовича написали заявление в СБУ за фразу про "расчеловечение россиян" как большую ошибку Украины.

"Главное, что мы сделали, это когда позволили себе расчеловечить россиян. Это главная наша ошибка. Мы дали среднему мобилизованному россиянину отличную мотивацию воевать", - сказал Арестович.

Пользователь Твиттера Александр Нотевский увидел в этом высказывании статью 436-2 уголовного кодекса: оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ.

Он опубликовал заявление, которое отправил в СБУ, с просьбой провести расследование и дать правовую квалификацию словам Арестовича, потому что их, по его мнению, можно трактовать таким образом, что у мобилизованных россиян есть оправдание для участия в войне против Украины.

СБУ этого пока не комментировала.

08.37 Украинские войска продвинулись южнее освобожденного накануне Урожайного.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - сказал он.

08.00 Потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года.

07.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

07.35 Утром РФ ударила по Новомосковскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обошлось без жертв. Без света остались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах.

Другие последствия уточняются.