В США приговорили к 22-летнему тюремному заключению иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье за отправку писем с угрозами и ядом в 2020 году действующему на тот момент президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Об этом сообщает Министерство юстиции США на своем официальном сайте.

"Паскаль Сесиль Вероника Феррье приговорена к 262-м месяцам тюрьмы за отправку писем с угрозами, содержащими самодельный рицин (белковый яд - Ред.) в сентябре 2020 года в Белый дом действующему на тот момент президенту Дональду Трампу, а также восьмерым правоохранителям Техаса", - говорится в сообщении ведомства.

Осужденная имела двойное гражданство - Канады и Франции. В одном из отправленных писем Феррье предложила Трампу снять свою кандидатуру с выборов, называла главу государства "уродливым клоуном-тираном" и обещала воспользоваться пистолетом, если идея с ядом не сработает.

Затем женщина отправилась из Канады в США. На границе ее задержали и изъяли огнестрельное оружие и сотни патронов. В Минюсте уточняют, что кроме заключения, Феррье приговорили к пожизненному надзору. После того, как она выйдет из тюрьмы, женщину депортируют из Соединенных Штатов.

Расследованием инцидента занимались ФБР и Секретная служба США.