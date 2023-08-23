23 августа отмечается День Государственного Флага Украины – символа независимости, свободы и суверенитета народа.

Праздник был учрежден 23 августа 2004 года указом Президента Украины Леонида Кучмы о национальных символах страны – Государственного Флага, Герба и Гимна.

Сине-желтые цвета украинского флага символизируют голубое небо над желтыми пшеничными полями, что является ярким отражением природной красоты и богатства украинской земли. Этот флаг стал не только символом государства, но и знаменем независимости и долгожданной свободы.

День Государственного Флага Украины – это день, когда украинцы объединяются в едином стремлении к укреплению государства, защите национальных интересов и восхвалении богатой истории и культуры своей страны. Флаг стал своего рода связующим звеном между разными поколениями украинцев, напоминая о героических подвигах народа в борьбе за независимость и свободу.

Отметить дату можно в том числе публикацией фотографии с флагом, а также отправив близким красивые открытки, которые мы предлагаем вниманию ниже.