Анализируем ситуацию на 545-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ с утра заявил о продвижении в районе Работино Запорожской области. "В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении ведомства.

Российские военные паблики сообщают, что ВСУ закрепились в северной части Работино. Утверждается, что центр Работино - серая зона, за которую идут бои, а юг контролируют россияне.

ВСУ сегодня показали видео захода в Работино. На кадрах - эвакуация оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Люди рассказывают, что у них не было воды и света, были проблемы с продуктами. Говорят, сидели в подвалах.

Судя по всему, ролик снят на окраинах Работино.

Западные СМИ обратили внимание на северо-восточный участок фронта - под Купянском, где Россия ведет наступление. Wall Street Journal публикует ряд наблюдений оттуда:

- Синьковка, о захвате которой вчера сообщали некоторые телеграм-каналы, находится в серой зоне (при этом российские телеграм-каналы продолжают утверждать, что захвачено несколько украинских опорников под Синьковкой). Территории севернее этого села заминированы ВСУ - на данный момент это основная помеха, чтобы подойти к Купянску с севера.

- россияне ведут штурмы небольшими группами пехоты (как утверждается, силами бывших заключенных). Но также здесь присутствуют их отряды воздушного десанта.

- в последние недели количество обстрелов со стороны российской артиллерии заметно увеличилось.

- российские войска также продвигаются к югу от Купянска с целью занять весь восточный берег реки Оскол и захватить стратегические высоты, окружающие Купянск с востока.

- тактика России на севере мешает Киеву мобилизовать силы, необходимые для прорыва основных рубежей России на юге - до того, как погодные условия значительно затруднят наступление осенью.

Также, по мнению издания, Москва рассчитывает, что контрнаступление Украины потерпит неудачу и война превратится в затяжной конфликт на истощение, в котором "Россия с ее огромным военно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество".

Кстати, о западных СМИ. Сегодня швейцарское издание Le Temps сообщило, что иностранным журналистам резко усложнили попадание на передовую и почти полностью запретили поездки на линию фронта. Корреспондентов пускают только по письменному разрешению главкома Залужного.

Издание связывает это с тем, что Украина может резко активизировать наступление в ближайшие недели - из-за опасений, что приход холодов и осадки осложнят ситуацию на фронте. "Следующие несколько недель будут решающими и жестокими… Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное", - пишет газета.

Но, вероятно, причина не только в этом.

В последнее время участились публикации в западных СМИ о том, что украинское контрнаступление не оправдало ожиданий. Их авторами были, в том числе и журналисты, которые непосредственно побывали на линии фронта и лично общались с украинскими военными.

Также, по данным украинским СМИ, военное командование беспокоит, что по сюжетам западных журналистов с передовой РФ может получать военную информацию - такую как тактика действий, типы боеприпасов, модификация вооружения, места расположения конкретных частей и т.д.

Напомним, накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте, по ней за сутки было нанесено пять авиаударов. О том, что 82-ая бригада брошена в бой первыми написали американский Forbes и немецкий Bild.

Источники "Страны" в силовых ведомствах подтверждают информацию швейцарского издания. "Официальной команды не было, но неофициально - запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, а и украинских",- рассказывает источник.

Он также добавил, что санкции связаны с тем, что всех журналистов, которые хотят работать на линии фронта, нельзя проконтролировать.

"Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны, красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить",- рассказывает источник "Страны".

При этом нужно отметить, что у западных журналистов, которые занимаются украинской тематикой, как правило, обширные контакты среди украинских военных и волонтеров. И какую-то информацию они в любом случае будут добывать.

Война на воздухе и в море

Сегодня минобороны РФ заявило о двух инцидентах в Черном море. Первый - подбитый, как утверждается, украинский морской дрон в районе газовых вышек, захваченных Россией после аннексии Крыма.

Второй - потопление украинского катера с десантом у острова Змеиный. Москва утверждает, что быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой был уничтожен российской авиацией сегодня около 11 утра восточнее острова Змеиный.

Публикуется видео инцидента, снятое из самолета. Украина об этом не сообщала.

По данным СМИ, как минимум пять таких катеров США передали Украине в 2015 году, а ещё несколько Украина сама приобрела в 2009-2010 годах. При этом часть из них была захвачена российскими военными в ходе аннексии Крыма.

Сегодня утром россияне впервые вывели в Черное море свой новый корабль "Циклон", сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Это носитель ракет "Калибр", который был недавно принят в состав Черноморского флота РФ. У него на вооружении стоит 8 универсальных пусковых шахт под ракеты Калибр и Оникс.

Гуменюк считает, что корабль вывели в преддверии нового ракетного удара - поскольку ранее были зафиксированы "Шахиды", которые, по версии командования, вели разведку позиций украинской ПВО.

Ночью "Шахид" ударил по Семеновке Черниговской области. Там разбомбили горсовет и повредили объект гражданской инфраструктуры.

Той же ночью по окрестностям Запорожья ударили две ракеты и три беспилотника. Пострадало предприятие, там начался масштабный пожар, загорелись также 14 автомобилей.

Ракетный удар был с утра по Кривому Рогу. Пострадала энергетика, часть города осталась без света. Больницы и водопровод перевели на генераторы, сообщил глава администрации Вилкул. Также один человек травмирован, и повреждены 20 домов частного сектора.

Ночью была очередная атака дронов на российскую территорию. В Московской области сбили два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.

В Красногорске обломки дрона повредили многоэтажку. В 25-этажном доме поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Телеграм-каналы пишут, что дрон мог направляться к расположенному неподалеку зданию правительства Московской области.

Параллельно снова была остановлена работа аэропортов. Более 30 рейсов задержали, почти 10 отменены во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", но с утра аэропорты возобновили работу.

Ещё два дрона, как заявляется, были сбиты ночью в Брянской области РФ.

Три сценария войны

Бывший глава Объединенного командования британской армии Ричард Бэрронс озвучил три сценария, как он видит возможность завершить войну в Украине.

1. Отказ Украины от дальнейшей борьбы из-за нежелания потерять слишком много сил.

"По моему мнению, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет", - считает британский военный.

2. Объявить временное прекращение огня, признав, что нет военного способа для решительной победы на поле боя.

"То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановка вооруженного конфликта. К сожалению, обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, в то время как все остальные из нас будут жить в условиях неопределенности".

3. Запад перестает требовать от Украины быстрого результата на поле боя, угрожая прекратить поддержку.

"Цена попыток победить, когда для этого нет сил - в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны".

По его словам, если устранить давление плотных графиков, то третий вариант состоит в том, чтобы "остановиться и задуматься". ВСУ продолжат оказывать постоянное давление на россиян на линии фронта, продолжая постепенно истощать их силы, и параллельно Запад будет помогать строить военную мощь Украины для получения убедительной победы на поле боя в следующем году или через год.

То есть, бывший глава британского генерального штаба предлагает оставить все, как есть сейчас, но без "сжигания" самых боеспособных сил ВСУ в тяжелом контрнаступлении, на которое, судя из его слов, Запад сейчас усиленно подталкивает Украину (и впервые это признал столь высокопоставленный западный "отставник", осудив по сути эту практику).

Правда, британец не уточняет, что украинские силы будут в таком случае делать и какие боевые задачи выполнять. Также в данном случае россияне, очевидно, получат возможность для дальнейшего укрепления своей обороны и подготовки резервов.

Именно задержкой с контрнаступлением и его переносом с весны на лето многие эксперты объясняли то, что проломить основные линии обороны РФ никак не удается.

Реализуемость третьего варианта во многом также зависит от стабильности поступления западной помощи в необходимых для войны объемах. В чем, собственно, сами власти ключевых стран НАТО, похоже, не до конца уверены. Они явно делали крупную ставку на нынешнее контрнаступление, которое, в случае успеха, открывало для них два следующих пути:

1. Возможность завершить войну в стратегически-выгодной позиции для ВСУ, добившись от России согласия на крупные уступки - ввиду серьезных угроз Крыму, который в случае успеха ВСУ на юге, попал бы в сухопутную блокаду.

2. В случае нежелания РФ договариваться, власти Запада на фоне боевых успехов Киева смогли бы убедить своих избирателей выделить новые суммы на вооружение Украины, а ВСУ пошли бы в наступление на полуостров.

Но контрнаступление пошло, очевидно, не по плану, и теперь на Западе активно обсуждают разные другие варианты - в том числе "НАТО в обмен на территории" (то есть, перемирие на нынешней линии фронта с принятием Украины в Альянс как граните, что новой войны не начнется), а также подготовку к новому наступлению ВСУ следующей весной.

Но первый вариант упирается в нежелание на него идти и Украины (Киев не хочет соглашаться с фактической потерей ныне захваченых территорий), и России (для Москвы принципиально не вступление Украины в НАТО), а второй вариант - в возможности Запада поставить ресурсы для нового наступления ВСУ.

Как показало нынешнее контрнаступление - понадобится, судя по всему, еще больше оружия. Кроме того, и Москва получит еще несколько месяцев на дополнительную подготовку. Таким образом Запад рискует втянуться в новую военную гонку без гарантии результата (последнее соображение продиктовано нынешними событиями на юге, где ВСУ продвигаются ценой огромных усилий и, судя по всему, немалых потерь).

И, повторимся, на фоне нынешней ситуации получить от общества и политических элит мандат на "контрнаступление-2" западным правительствам будет гораздо сложнее. Особенно с учетом вступления США в предвыборную кампанию.

Когда сработают F-16

Дания сообщила, что начала обучение восьми украинских пилотов на F-16, передает The Guardian. Они прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе. Там уже 65 украинских военных, которые будут обучены обслуживанию этих самолетов.

Напомним, Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Первые шесть - уже в конце года.

Также обучать украинцев на F-16 согласилась Греция.

При этом не все истребители можно будет использовать в боевых действиях, пишет военный эксперт Шон Белл для телеканала Sky. По его словам, некоторые из предоставленных самолетов будут двухместными: такие обычно используются для наблюдательных или учебных миссий.

Кроме того, Украине нужно будет держать часть самолетов подальше от линии фронта для обучения следующего поколения пилотов.

Возвращаясь к вопросу о сроках - сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что минимальное время для передачи Украине F-16 - это 6-7 месяцев.

"Очень сложные системы обслуживания, ремонта... Поэтому увидим. Но я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что "Пэтриоты" они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, 155-ю артиллерию вместо трех месяцев - за три недели", - заявил министр.

По распространенной на Западе оценке, которую накануне озвучил, в том числе, NBC News, F-16 будут в Украине не раньше следующего лета.

Но даже при наиболее оптимистических оценках, влияние на военную ситуацию они смогут оказать лишь следующей весной.

"Генерал Армагеддон" уволен

Российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами, оставив в распоряжении министра обороны РФ, утверждает бывший главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Он ссылается на указ минобороны. Такой документ пока не был опубликован.

Суровикин считался главой внутриармейской "оппозиции" Шойгу и Герасимову. Он также был близок к Евгению Пригожину. Суровикин сразу пропал после попытки мятежа "Вагнера".

Была информация об аресте генерала по обвинению в поддержке мятежа. Но официально ее не подтвердили. Ряд российских телеграм-каналов сообщали, что Суровикин находится под негласным домашним арестом.

Также в российских военных пабликах Суровикина обвиняли фактически в предательстве - в том, что он без очевидной необходимости настоял на выводе российских войск с правого берега Днепра.

Если информация об увольнении генерала подтвердится - это будет означать, что из российского командования продолжают убирать противников нынешнего военного руководства.

Ранее Bloomberg сообщал, что в силовых структурах РФ есть группа, которая желает снятия Шойгу и Герасимова.

Это, напомним, те же требования, что выдвигал и Пригожин накануне своего мятежа.

Но пока российское высшее руководство не проявляет признаков согласия с этой точкой зрения и наоборот - продолжает бить по людям в армейском руководстве, так или иначе связанным с Пригожиным, консолидируя тем самым командование российской армии и пресекая разборки и "зраду", которые еще недавно обильно присутствовали в российском информполе по военной теме. Теперь их заметно меньше, хотя полностью и не исчезла.

Тем временем сам Пригожин вчера записал первое видеообращение после провала мятежа, заявив, что находится в Африке, где решает "поставленные задачи" (не уточнив при этом кем поставленные).

Напомним, с действиями Пригожина и «Вагнера» Запад связывает серию военных переворотов в Западной Африке. Включая недавний мятеж в Нигере, который сейчас угрожают подавить силой соседние страны во главе с Нигерией.

В российских военных телеграмм-каналах уже высказывается версия, что Пригожина Кремль сознательно удалил подальше от России, дав ему поле деятельности в Африке, чтоб он больше не "мутил воду" в самой РФ и по поводу войны в Украине.

Впрочем, неизвестно насколько сам Пригожин и оставшаяся в России его группа поддержки (включая сетку телеграмм-каналов) будут готовы следовать этому плану и не попытаются, пропиарившись на африканской теме, вновь раскачать ситуацию. Так или иначе, но Пригожин, который подчеркнуто не раскаивается в попытке мятеже, потенциально остается одним из главных потенциальных факторов дестабилизации внутри РФ.