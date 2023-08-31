Анализируем итоги 554-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На запорожском фронте ВСУ снова продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки, сообщил с утра спикер Генштаба.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", – сказал Андрей Ковалев.

Российские паблики и назначенные РФ "власти" Запорожской области утверждают, что атаки на данном участке отбиты.

На Ореховском участке Запорожского фронта в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. О продвижении украинских войск на 1 километр к Вербовому сообщают и российские военные паблики, заявляя, что бои идут недалеко от окраин села и публикуя их видео.

Вербовое имеет важное значение.

Как уже писала "Страна", одна из главных проблем с наступлением ВСУ в районе Работино (то есть в направлении Токмака) - это узость фронта, по которому идет продвижение украинских войск. И, по мере продвижения, коммуникации ВСУ становятся все более уязвимы для ударов россиян с флангов. Поэтому наступать без расширения линии прорыва - создавать угрозу, что войска попадут в "огневой мешок". Судя по всему, именно для решения этой проблемы и идет наступление на Вербовое - с целью обезопасить восточный фланг.

На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке, где, по словам замминистра обороны Анны Маляр, есть "определенные успехи".

Вчера стало известно, что на Бахмутском направлении погибли шесть украинских летчиков - при падении двух вертолетов под Краматорском.

Авиакатастрофа произошла из-за появления российского истребителя Су-35 - летчики пытались избежать поражения.

"Два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу. Во время того, как они летели на задание, произошел вылет российского истребителя Су-35. Для того чтобы избежать вероятного поражения, они заходили на посадку и произошла авиакатастрофа", — рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

Россия продолжает наступление на Лиманском направлении - в районах Новоегоровки и Белогоровки.

Сегодня подразделение спецназа ГУР "Артан" опубликовало видео спасательной операции бойца, который выпал за борт моторной лодки во время атаки российского истребителя. Боец с позывным "Конан" выпал за борт, а его побратимам пришлось скрыться с места из-за обстрела.

На его поиски отправили дрон, который спустя несколько часов засек тепловой след человека в воде. Однако достать его сразу тоже не удавалось из-за обстрелов истребителя. Мужчина провел в открытом море 12 часов, прежде чем его спасли.

Но когда и где именно это произошло, не уточняется.

Накануне в минобороны РФ заявляли, что уничтожили авиацией несколько катеров ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный. Украина эту информацию опровергала.

Украина "качает" тему дронов

Днем украинские, судя по всему, беспилотники снова атаковали Брянск. Один из них упал на гостиницу управления делами правительства области. Отель находится в сотне метров от здания самой региональной администрации.

Центр города после этого перекрыли.

Незадолго до этой атаки ФСБ заявила об отражении в области атаки группы "украинских диверсантов" в Брянской области. По утверждению россиян, они пробрались через границу с целью терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры, но в Навельском районе в ходе боя двое из них были убиты, а пятеро взяты в плен.

ФСБ утверждает, что это кадровые сотрудники СБУ, военнослужащие ГУР и Службы специальных операций Минобороны. При себе у них было оружие - его показали на видео.

Эти новости вызывают особое внимание после позавчерашней атаки на Псков, где дроны повредили либо уничтожили российские самолеты Ил-76.

В контексте этой же истории Владимир Зеленский сегодня заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км. "Минстратегпром докладывал о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!", - написал президент.

Отметим, что Псков как раз находится в 700 км от северной границы Украины. Таким образом Украина по сути заявляет, что удар наносился именно с ее территории.

Вчера комментаторы обсуждали, насколько это возможно, а в РФ многие предполагали, что дроны были запущены из соседней Эстонии. Продолжились эти разговоры и сегодня.

Российские паблики утверждают, что через несколько часов после атаки на Псковский аэродром в небе над городом был замечен неопознанный объект, который летел со стороны Латвии и Эстонии.

Сообщается, что ПВО засекла его накануне днем, в небо подняли истребители, но он быстро исчез. А потом появился уже после атаки. Летел он на скорости 120 км\час. От Пскова до границы с Прибалтикой порядка 65 км.

Отметим, что официальных заявлений от РФ о том, откуда осуществлялась атака дронов на Псков, по-прежнему нет. Это может говорить о том, что там рассматривают в том числе и "прибалтийскую" версию - то есть, при участи страны НАТО - и вырабатывают модель, как на это отвечать.

Для западных же СМИ нынешние атаки беспилотниками по территории РФ стали наглядной демонстрацией успехов Киева по производству дальнобойных дронов. New York Times пишет, что в Украине сейчас разрабатывается около шести моделей разных дронов, а некоторые из них способны летать на расстояние более 1000 километров.

Для этого была "взращена стартап-культура десятков маленьких компаний, которые экспериментируют с новыми разработками", пишет издание. "То, что мы видим сейчас - это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России", - заявил бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Также сегодня было опубликовано видео испытаний украинских картонных дронов. Заявляется, что такими аппаратами СБУ атаковала курский аэродром в ночь на 27 августа, где, по украинским данным, были повреждены самолеты Су-30, МИГ-29 и системы ПВО.

Судя по видео, дроны взрываются в воздухе, а поражающие элементы накрывают достаточно большую площадь на земле. Российские паблики также пишут о применении картонных дронов под Курском.

По их данным, это было первое применение Украиной австралийских дронов-камикадзе SYPAQ. Сообщается, что выпущено было около 16 беспилотников, но взрывчаткой были начинены лишь некоторые из них. Остальные использовались для отвлечения ПВО.

Сообщается, что такие беспилотники сделаны из пропитанной воском бумаги и резинок и практически незаметны для систем обнаружения.

Ранее мы писали, что на спутниковых снимках признаков ущерба аэродрому в Курске после атаки видно не было.

По поводу других новых образцов вооружений - сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, где показано испытание новой ракеты украинского производства. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждёт Кронштадт…", - написал Данилов, не уточнив характеристик снаряда.

Ранее профильные СМИ сообщали, что Украина могла модернизировать антикорабельную ракету "Нептун" для наземных ударов по территории РФ.

Еще одна новость из мира украинского ВПК - частная компания "Украинская бронетехника" заявляет, что полностью возобновила производство минометов разных калибров и в этом году передала ВСУ более 600 единиц оружия.

Часть производственных мощностей предприятия на востоке страны была захвачена РФ, но производство удалось перезапустить на новом месте и даже нарастить объемы. Производятся минометы калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм - как за деньги государства, так и волонтеров.

Ранее о нехватке минометов в армии заявляли украинские военные, как одной из самых больших проблем на фронте.

В целом новостей об успехах Украины в деле производства оружия в последние дни много. В РФ на это заявляют, что подобные новости - стремление поднять боевой дух украинцев на фоне отсутствия прорывов в наступлении. В тоже время, как минимум, активизация атак дронов по российской территории налицо. Причем, как видим, используются очень разные модификации.

Но их объединяет одно - небольшие размеры, что делает их трудноуязвимыми для систем ПВО РФ. Они гораздо меньше тех же "шахедов". более просты в изготовлении, при этом обладают большой дальностью полета. Конечно, их ударная сила не сравнится с ракетами или крупными ударными БПЛА, а потому значительная часть ударов носит исключительно пиар-характер (как, например, удары по Москва-Сити или административным здания в Брянске). Однако, как видно по ударом по аэропорту Пскова, могут они наносить и военный ущерб. Особенно это касается самолетов.

Россияне наверняка попытаются каким-либо образом эту проблему решить или хотя бы минимизировать. В военных пабликах активно обсуждается идея строить специальные укрытия для самолетов.

Кроме того, как мы уже писали, в РФ могут развернуть свое производство таких же небольших беспилотников и запускать их по целям в Украине. Как показывает опыт тех же FPV-дронов россияне зачастую через какое-то время перенимают используемые ВСУ методы ведения боевых действий.

Пересмотр "белых билетов"

В Украине принимают новые меры, которые усложняют уклонение от мобилизации.

Вчера СНБО приняло решение о проверке всех вердиктов медкомиссий о непригодности к службе с начала войны. Затем власти "сделают выводы" по уехавшим украинцам, получившим "липовые" справки.

"Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями. По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии", - заявил Зеленский.

Также СНБО решил пересмотреть систему определения пригодности к военной службе. Цель - "дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности".

То есть, власти планируют еще и сократить перечень заболеваний, по которым можно избежать участия в боевых действиях.

В Раде после заседания Совбеза уточнили, что работу над реформой военно-врачебных комиссий планируют завершить к новому году.

"У нас было многочисленное количество заседаний и рабочих групп, и профильного комитета нацбезопасности и обороны, где мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и задержки в процессе (прохождение ВВК)", - сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия заявил, что для реформы военно-врачебных комиссий нужно "много изменений в разные законы", но два из них уже приняли. Всего, по его словам, нужно принять 5 или 7 изменений в законодательные акты для проведения реформы.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский рассказал, что теперь правоохранителям, вероятно, придется проверить тысячи справок. По его словам, количество "липы" "приобретает характер угрозы национальной безопасности".

При этом Вениславский отдельно подчеркнул, что украинцы, получавшие такие справки, будут признаны соучастниками преступления.

"Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть - это граждане, которые пытались из-за коррупционных схем избежать призыва", - отметил нардеп.

Отметим, что доказать факт правонарушения при получении такой справки сейчас юридически вряд ли возможно - поскольку сложно доказать преступный сговор и оплату "услуг" ВЛК в каждом конкретном случае. И тем более, в тех случаях, которые имели место уже давно.

Также для доказательства того, что справка "липовая", нужно, как минимум, заново провести обследование призывнику и выяснить, что он не болен тем, что прописали в "белом билете" (что в отношении уехавших из страны практически нереально).

Исходя из чего можно предположить, что по результатам проверок части украинских мужчин, получивших "белый билет", предложат в лучшем случае повторно пройти комиссию. В худшем - начнут заводить уголовные дела. Но тогда очевидно, что ни уехавшие таким образом украинцы, ни их семьи, постараются домой больше не возвращаться.