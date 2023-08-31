В российском Барнауле произошло ЧП в цирке "Крокус": во время выступления воздушная гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену на глазах у зрителей.

Кадры падения публикуют социальные сети.

На кадрах видно, как гимнастка выполняет трюк на трапеции вниз головой и срывается со снаряда. Удар об арену пришелся на шею. К артистке тут же подбегает один из сотрудников цирка, чтобы оказать помощь.

Прокуратура Алтайского края начала проверку по поводу инциденту.

"В средствах массовой информации сообщено о падении 31.08 2023 года акробатки цирка с высоты на арену во время выполнения трюка в ходе выступления в городе Барнауле Алтайского края. Прокуратурой проводится проверка исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений", — сообщили в ведомстве.

В цирке "Крокус", где произошел инцидент, рассказали, что у упавшей гимнастки диагностированы перелом руки и сотрясение мозга.

"Запуталась, возможно, как часто бывает у воздушных гимнастов. Но она опытная, она уже полтора года у нас только работает", — сказал журналистам представитель учреждения. В цирке добавили, что на программу происшествие не повлияет.

Похожий случай был в Беларуси, где во время выступления под куполом цирка тоже сорвалась гимнастка.

А в Татарстане произошло ЧП во время циркового представления со слонами. В какой-то момент одно из животных напало на своего "напарника", довольно жестокая драка спровоцировала панику у зрителей.