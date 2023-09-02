В субботу, 2 сентября, в Украине продолжается 556-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

2 сентября

09:45 В Крыму снова ненадолго перекрывали движение по Керченскому мосту.

Напомним, ночью его, по заявлениям РФ, атаковали надводные дроны.

09:27 СБУ подтвердила вручение подозрения Коломойскому.

Оно объявлено по двум статьям:

ст. 190 (мошенничество);

ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - заявили в СБУ.

О задержании Коломойского речь не идет, также неизвестно, проводился ли у него обыск.

09:17 Телеграм-каналы сообщают о вручении подозрения олигарху Игорю Коломойскому.

Сообщается, что оно касается статей 190 и 209 - легализация имущества, полученного мошенническим путем.

Напомним, 1 февраля дома у Коломойского прошли обыски по делу о хищениях в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

08:57 Видео сбития российской ракеты в Киевской области.

Выстрел по ней производится из "Стингера".

По данным командующего Объединенными силами Сергея Наева, речь о последней ракетной атаке на Киев в ночь на 30 августа.

08:22 За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток российские войска вели безуспешные наступательные действия:

на Купянском направлении в Новоселовском районе Луганской области;

на Бахмутском направлении в районе Курдюмовки Донецкой области;

на Авдеевском направлении в районе Северного Донецкой области;

на Марьинском направлении в районе Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

08:00 Всего было три надводных дрона, которые ночью атаковали Крымский мост.

Об этом сообщает минобороны РФ. Утверждается, что все они уничтожены без последствий для моста.

По данным крымских пабликов, сейчас по мосту идёт движение автомобилей.

02:18 Минобороны РФ утверждает, что Крымский мост в 23.15 был атакован "полупогружным безэкипажным катером".

Заявляется, что морской беспилотник был обнаружен и уничтожен.

Позже минобороны России выпустило новое заявление, где сказали о попытке атаки Крымского моста вторым дроном около 2 часов ночи и о его уничтожении