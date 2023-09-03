В воскресенье, 3 сентября, в Украине продолжается 557-й день войны с Россией.
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3 сентября
09:44 Ликвидация пожара в Одесской области после налёта "Шахедов".
Власти сообщали об ударе по одному из портов. Телеграм-каналы пишут, что речь идёт о Рени.
09:29 Сообщают о громком взрыве в Запорожье.
Тревога в регионе не объявлена.
08:37 В селе Чернещина Харьковской области россияне разбомбили здание школы.
Удар наносился управляемыми авиабомбами.
Отметим, что на днях село уже подвергалось аналогичным ударам. На этом направлении идут наземные бои за деревню Новоегоровка в соседней Луганской области.
08:10 Российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады". Всего выпущено более 30 снарядов", - написал он.
Повреждения получили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Пострадали четыре автомобиля, один – уничтожен.
07:57 Сегодня ночью Россия атаковала в очередной раз припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
"Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. 22 беспилотника типа "Shahed-136" были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
Предварительно известно о 2 пострадавших, им оказана медицинская помощь.