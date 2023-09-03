В воскресенье, 3 сентября, в Украине продолжается 557-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

3 сентября

09:44 Ликвидация пожара в Одесской области после налёта "Шахедов".

Власти сообщали об ударе по одному из портов. Телеграм-каналы пишут, что речь идёт о Рени.

09:29 Сообщают о громком взрыве в Запорожье.

Тревога в регионе не объявлена.

08:37 В селе Чернещина Харьковской области россияне разбомбили здание школы.

Удар наносился управляемыми авиабомбами.

Отметим, что на днях село уже подвергалось аналогичным ударам. На этом направлении идут наземные бои за деревню Новоегоровка в соседней Луганской области.

08:10 Российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады". Всего выпущено более 30 снарядов", - написал он.

Повреждения получили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Пострадали четыре автомобиля, один – уничтожен.

07:57 Сегодня ночью Россия атаковала в очередной раз припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

"Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. 22 беспилотника типа "Shahed-136" были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Предварительно известно о 2 пострадавших, им оказана медицинская помощь.