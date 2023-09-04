Министерство обороны Украины утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе.

Соответствующий приказ Минобороны под номером 490 от 18 августа 2023 года уже опубликован на сайте Верховной Рады и вступил в силу. Этим приказом вносятся изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402).

В частности было полностью обновлен документ "Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих", детализирован порядок определения места службы для военнослужащих, которые ограниченно пригодны, уточнен порядок принятия постановления военной медкомиссии о причинно-следственной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы, в частности уточнен перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение в ВВК.

Какие болезни исключены



Главное изменение - это исключение из пункта 20.4 Раздела III "Расписания болезней" целого ряда медицинских диагнозов, которые ранее считались "спорными". До принятия приказа по "спорным" статьям считалось, что военнообязанный не годен в военное время. Сейчас все "спорные" статьи нивелируются, а военнообязанные с такими диагнозами будут считаться пригодными к военной службе в военное время.



Вот о каких "спорных" статьях идет речь:

- 2-в – клинически излеченный туберкулез;

- 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

- 5-в – бессимптомный ВИЧ;

- 12-в - хронические заболевания крови и кровеносных органов;

- 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

- 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

- 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

- 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

- 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Что касается ограниченно пригодных лиц с остальными категориями болезней, то теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.



Кроме того, в случае признания лица непригодным к службе по одной военной специальности, командир части может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по другой военной специальности.

Адвокат Ростислав Кравец в разговоре со "Страной" отмечает, что на данный момент отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы регулировали военную службу ограниченно годных лиц.

"Что касается украинского законодательства, я задавал вопрос, есть ли какие-то инструкции, нормативные акты, куда, на какие должности можно направить ограниченно пригодных лиц. Нет. Такой нормативной базы нет. Это все исключительно на усмотрение командиров, которые их будут направлять. На практике это означает, что если человек с какими-то заболеваниями из этого списка окажется в местах, где будет затруднен доступ к медпомощи, или он не сможет своевременно принимать соответствующие препараты, то он обречен", - говорит "Стране" адвокат.

Данные передадут семейные врачи



Важной новацией принятого приказа Минобороны является то, что теперь данные о состоянии здоровья граждан будут браться из электронной системы охраны здоровья.



В частности, ВВК будут запрашивать информацию в первичном звене системы охраны здоровья (семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация и тд) о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК и СП будут делать ежегодно, перед проведением приписки граждан к призывным участкам.



Также будет в социальных службах и органах соцзащиты запрашиваться информация об инвалидности лиц, а подразделения охраны здоровья местных органов власти будут передавать в ТЦК и СП данные лиц, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией, другими инфекционными заболеваниями.



Очевидно это делается, чтобы избежать постановки неправдивых диагнозов, позволяющих снятие с военного учета, уже в самой ВВК.



Эта новация также вызывает вопросы у юристов.

"Такая норма не могла приниматься без консультаций с Министерством здравоохранения. Данные о состоянии здоровья являются персональной информацией. Каждый человек может отозвать свое согласие на обработку персональных данных о его состоянии здоровья. И в таком случае орган здравоохранения не имеет права передавать данные, ТЦК и СП не имеют права их запрашивать", - считает Ростислав Кравец.

При этом, согласно приказу Минобороны, повысят требования и к персональному составу ВВК. Прежде всего, все ВВК подчинят центральной военно-врачебной комиссии, а та в свою очередь подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.



Для временных ВВК появилось требование, чтобы их возглавлял доктор, которые имеет опыт не менее 3 лет работы в составе военно-врачебных комиссий или прошел подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы.



Также этот приказ ослабил требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты в особый период, то есть во время мобилизации и войны. Из-за новых правил часть военных, которые ранее признавались непригодными к службе в десанте, теперь будут пригодны к такой службе.