На днях Рада должна назначить министром обороны Рустема Умерова. Также будет уволен военный министр Алексей Резников.

Его кресло уже давно сотрясали коррупционные скандалы. Последний из них - о "золотых" куртках для ВСУ - видимо, окончательно подкосил позиции Резникова. Офис президента решил заменить министра обороны.

Но выставленная замена уже собирает критические отзывы со стороны тех, кто критиковал и Резникова. Хотя наиболее активная группа - антикоррупционных активистов - пока хранит молчание либо поддерживает Умерова.

Связано это, вероятно, с тем, что Умеров - своего рода компромиссная кандидатура, не только сохраняющая лояльность Офису президента, но и принятая в США, а также имеющая связи в Турции.

Разбирались в личности будущего министра обороны Украины.

Биография Умерова до 2022 года

Рустему Энверовичу Умерову 41 год, он родился в Узбекистане. Является крымским татарином по происхождению.

С золотой медалью окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей. Учился в США по "Программе обмена будущих лидеров" FLEX.

В 2000 году Умеров поступил в Национальную академию управления. В 2004 году получил степень бакалавра экономики. С 2004 по 2010 годы занимал разные руководящие посты в компании мобильной связи Life и ее дочерних структурах (сейчас оператор называется Lifecell и принадлежи турецкой компании, ранее принадлежал Ринату Ахметову).

Параллельно продолжал обучение. В 2006 году получил степени магистра финансов. В 2006-2007 годах Умеров учился в Институте прикладного системного анализа Национальной академии управления.

Умеров - известный крымскотатарский активист. С 2007 года он становится советником лидера "Меджлиса крымскотатарского народа" Мустафы Джемилева. Является основателем общественной организации "Землячество крымских татар". Также семья Умерова в 2012–2013 годах финансировала восстановление мечети "Орта-Джами" в Бахчисарае.

В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation, который финансировал украинскую программу "Новые лидеры" Стэнфордского университета (позже по ней поедет учиться однопартиец Умерова по "Голосу" Святослав Вакарчук).

С 2014 года, после аннексии Крыма, стал куратором от Меджлиса по вопросам обмена политических заключенных. В 2019 году был избран в народные депутаты Украины от партии "Голос".

Во время работы в парламенте возглавлял временную спецкомиссию по мониторингу использования международной материально-технической помощи (то есть, следил за тем, куда девается американская финансовая помощь). Также был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" и секретарем комитета по правам человека и реинтеграции неподконтрольных территорий.

В 2020 году Умеров вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО. В 2021 году получил от Зеленского орден "За заслуги" третьей степени - это произошло в августе, когда прошел первый саммит "Крымской платформы". То есть, Умеров, судя по всему, занимался по этому проекту и отдельными оргвопросами.

После вторжения

В феврале 2022 года, после российского вторжения, Рустем Умеров вошел в состав украинской делегации для участия в переговорах с РФ.

Делегация занималась подготовкой проекта мирного договора с Россией. Переговоры по сути провалились весной, хотя в апреле в Стамбуле был подписан предварительный документ.

О какой-то заметной роли Умерова в этом процессе мало что известно. Однако сам факт его включения туда о многом говорит - поскольку российское направление курировал у Владимира Зеленского на момент вторжения глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сам Умеров также говорил о том, что был включен в состав делегации по просьбе Ермака (к этой теме мы еще вернемся ниже).

Рустем Умеров на переговорах с Россией в марте 2022 года

Во время переговорного процесса произошла загадочная история с отравлением Умерова.

The Wall Street Journal и другие западные СМИ написали, что у нескольких участников переговоров, включая Абрамовича и Умерова, выявили симптомы отравления: покраснение глаз, слезоточивость и шелушение кожи. Умеров первоначально фактически опроверг эту информацию. Но осенью, в интервью ряду украинских изданий, подтвердил, что попытка отравления была, но за три недели до публикаций в СМИ.

"Что-то было в глазах, красное было в глазах. Мы потом заехали к врачам, нас посмотрели. Нам сказали, что ничего не произошло очень сильного, но мы не понимаем, что это. И потом мы уже в другие специализированные врачи поехали, которые занимаются химическими атаками, они посмотрели. Специальные органы над этим (над расследованием отравления - Ред.) работают. Я не знаю, что и как все происходило. Но эта информация очень тщательно проверялась. Там привлечены и наши партнеры", - заявил Умеров.

Летом 2022 года Умеров и ряд парламентариев во главе со "Слугами народа" ездили в США добиваться поставок тяжелых вооружений Украине.

А в сентябре 2022 года Рустем Умеров был назначен председателем Фонда госимущества. Несмотря на то, что он представлял "Голос", выдвинула Умерова на этот пост партия "Слуга народа".

За месяц до его назначения в правительстве заявили, что с 1 сентября начинают "большую приватизацию", где будут распродавать элеваторы и хлебозаводы. Учитывая, что центральную роль при этом играет ФГИ, то Умерова туда назначили явно под этот процесс.

И он начал распродажу госсобственности. С января по июль 2023 года Фонд под руководством Умерова продал имущества на 2,1 миллиарда гривен. В течение предыдущих девяти лет средний результат за тот же период составлял около 400 миллионов гривен.

Позже только укрепилось понимание того, что этот чиновник приближен к Офису президента. В марте 2023 года Умеров сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в ОАЭ, а мае - президента Владимира Зеленского во время визита в Саудовскую Аравию.

К слову, Умеров участвовал и в операции по обмену пленными в сентябре 2022 года, проведенного при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Тогда в РФ передали Медведчука и 55 российских военных в обмен на 215 украинцев, в том числе командиров полка "Азов".

Почему Умеров?

Будущий министр обороны в армии не служил - в отличие от своего предшественника Алексея Резникова, имевшего за плечами хотя бы два года срочной службы. Зато в остальном, как и Резников, Рустем Умеров до нынешнего назначения ничего общего с армией не имел.

По этому поводу уже раздаются скептические комментарии - тот ли это руководитель для военного времени. Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов заявил, что будущий министр обороны - "далекий от войны человек".

"Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности. Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться, и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для нее проблем.

Но цена такой "учебы" - кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно незрелых необходимых решений", - считает Бутусов.

Но, видимо, сыграло свою роль то, что Рустем Умеров близок к Офису президента и его главе Ермаку.

"Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО", - считает Бутусов.

По его мнению, назначением Умерова "президент на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы".

Речь идет о последнем скандале, который касался закупки курток для ВСУ по предположительно завышенным ценам. После публикации этих данных прозападные активисты начали с удвоенной силой требовать отставки Резникова. И, видимо, Офис президента на этот раз решил его на посту не оставлять.

Но оставался вопрос, чьим человеком будет новый министр.

Резников очень близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку. И Ермак хотел бы, чтоб и новый глава Минобороны, через которого идут огромные финансовые потоки, был из его кадровой обоймы. А враги Ермака пытались этого не допустить.

Формально, Ермак одержал в этой аппаратной борьбе победу. Умеров в политкругах считается его человеком. О том же пишет и Юрий Бутусов.

Сам он довольно характерно описывал отношения с Ермаком и свое включение в состав делегации на переговорах с Россией в феврале 2022 года.

"У меня есть уважение к Андрею. Почему? Потому что, во-первых, он никогда не боялся говорить прямолинейно, во-вторых, он никогда ничего не скрывал. Если, например, возникали какие-то вопросы с крымскими татарами или другими вещами, он всегда говорил об этом.

Насколько мне известно, Андрей посоветовал меня включить в делегацию как человека, у которого есть скилы, которые были нужны на переговорах", - заявлял Умеров в одном из интервью.

Впрочем, сводить личность Умерова к одним лишь отношениям с Ермаком неправильно. Он человек со своими отношениями с весьма обширным кругом лиц и его зависимость от главы Офиса президента отнюдь не является тотальной и "железобетонной на веки".

Умеров имеет очень обширные международные связи, в том числе и в США (ещё с тех времен, когда был помощником главы крымскотатарского Меджлиса Мустафы Джемилева, сопровождая его в поездках за границу).

Сам факт того, что Умеров пошел в парламент по списку ориентированной на США партии "Голос" также очень показательный.

Еще более важно то, что он имеет очень тесные отношения с властями Турции.

Умеров (крайний справа) и президент Турции Эрдоган

В политических кругах даже говорят, что Умеров может быстрее связаться в случае необходимости с Эрдоганом, чем представители украинской власти. В мае 2023 года Умеров присутствовал на встрече Ермака с советником Эрдогана Ибрагимом Калыном.

Впрочем, сам Умеров свои особые заслуги на этом поприще скромно отрицает, не забывая упомянуть важную роль Ермака.

"Нет, это не так. У президента всегда есть возможность достучаться, у него таких каналов (связи с Эрдоганом - Ред.) очень много. Андрей Борисович оказывает огромное влияние и имеет очень хорошие отношения с их главой Офиса. Дело в том, что крымские татары для турок – это некий "дружественный мост". Они обращают внимание на то, как власть относится к крымским татарам. С крымскими татарами они могут вести культурные, религиозные и другие подобные дела. А что касается каких-то государственных вещей, то они работают напрямую. То есть в этом плане президенты очень хорошо общаются, у Андрея Борисовича хорошие отношения в Турции", - заявил Умеров в одном из интервью.

Учитывая, что Эрдоган постоянно предлагает себя в качестве посредника по мирному урегулированию в Украине, если ситуация вновь придет к переговорам, не исключено, что Умеров, со своими связями, также сыграет в них не последнюю роль.

В тоже время, если говорить в более глобальном плане, то вне зависимости от того насколько новый министр будет ориентирован на Ермака и Офис президента, отставка Резникова и контекст, в котором она произошла - это политически негативное для Зеленского событие.

Резников ушел под грузом обвинений в коррупции от структур, связанных с Западом. По слухам, он будет назначен послом в Британию и ни о каких уголовных делах против него не говорится. В тоже время возникает вопрос - если Резников действительно причастии к коррупции, то почему он не идет под уголовное дело. А если он не причастен к коррупции, то зачем его увольнять?

Кроме того, очевидно, что коррупционные схемы в Минобороны (если они действительно были) не могли "крышеваться" только Резниковым, не имея более влиятельных покровителей и бенефициаров в высшем военно-политическом руководстве Украины. Министр, в этом плане, скорее, техническая фигура и уж точно далеко не ключевая. И судьба Резникова - это сигнал всей управленческой вертикали, что Банковая более не может защитить ее от давления связанных с Западом структур.

В том числе это и сигнал для Умерова, который, возможно, сейчас и является "человеком Ермака", однако в перспективе, учитывая его обширные связи с США, для него не составит труда быстро "переориентироваться", если он посчитает это для себя выгодным.

Расклад в Минобороны Украины будет понятен по ситуации с заместителями министра. Останутся ли среди них на ключевых позициях люди Банковой, либо их начнут менять на ориентированных на западные структуры и грантовые организации активистов и волонтеров вроде Марины Берлинской.

Ну а в более общем политическом плане важный вопрос - сохранит ли Офис президента прямой контроль над прочими силовыми структурами - СБУ, БЭБ, МВД и Офис генпрокурора, либо там также, по рекомендации западных партнеров, начнутся кадровые перемены.