Рустем Умеров. Фото
Рустем Умеров. Фото "Голос Америки"

На днях Рада должна назначить министром обороны Рустема Умерова. Также будет уволен военный министр Алексей Резников. 

Его кресло уже давно сотрясали коррупционные скандалы. Последний из них - о "золотых" куртках для ВСУ - видимо, окончательно подкосил позиции Резникова. Офис президента решил заменить министра обороны. 

Но выставленная замена уже собирает критические отзывы со стороны тех, кто критиковал и Резникова. Хотя наиболее активная группа - антикоррупционных активистов - пока хранит молчание либо поддерживает Умерова. 

Связано это, вероятно, с тем, что Умеров - своего рода компромиссная кандидатура, не только сохраняющая лояльность Офису президента, но и принятая в США, а также имеющая связи в Турции.

Разбирались в личности будущего министра обороны Украины.  

Биография Умерова до 2022 года

Рустему Энверовичу Умерову 41 год, он родился в Узбекистане. Является крымским татарином по происхождению.

С золотой медалью окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей. Учился в США по "Программе обмена будущих лидеров" FLEX.

В 2000 году Умеров поступил в Национальную академию управления. В 2004 году получил степень бакалавра экономики. С 2004 по 2010 годы занимал разные руководящие посты в компании мобильной связи Life и ее дочерних структурах (сейчас оператор называется Lifecell и принадлежи турецкой компании, ранее принадлежал Ринату Ахметову).

Параллельно продолжал обучение. В 2006 году получил степени магистра финансов. В 2006-2007 годах Умеров учился в Институте прикладного системного анализа Национальной академии управления.

Умеров - известный крымскотатарский активист. С 2007 года он становится советником лидера "Меджлиса крымскотатарского народа" Мустафы Джемилева. Является основателем общественной организации "Землячество крымских татар". Также семья Умерова в 2012–2013 годах финансировала восстановление мечети "Орта-Джами" в Бахчисарае.

В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation, который финансировал украинскую программу "Новые лидеры" Стэнфордского университета (позже по ней поедет учиться однопартиец Умерова по "Голосу" Святослав Вакарчук). 

С 2014 года, после аннексии Крыма, стал куратором от Меджлиса по вопросам обмена политических заключенных. В 2019 году был избран в народные депутаты Украины от партии "Голос".

Во время работы в парламенте возглавлял временную спецкомиссию по мониторингу использования международной материально-технической помощи (то есть, следил за тем, куда девается американская финансовая помощь). Также был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" и секретарем комитета по правам человека и реинтеграции неподконтрольных территорий.

В 2020 году Умеров вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО. В 2021 году получил от Зеленского орден "За заслуги" третьей степени - это произошло в августе, когда прошел первый саммит "Крымской платформы". То есть, Умеров, судя по всему, занимался по этому проекту и отдельными оргвопросами. 

После вторжения

В феврале 2022 года, после российского вторжения, Рустем Умеров вошел в состав украинской делегации для участия в переговорах с РФ.

Делегация занималась подготовкой проекта мирного договора с Россией. Переговоры по сути провалились весной, хотя в апреле в Стамбуле был подписан предварительный документ.

О какой-то заметной роли Умерова в этом процессе мало что известно. Однако сам факт его включения туда о многом говорит - поскольку российское направление курировал у Владимира Зеленского на момент вторжения глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сам Умеров также говорил о том, что был включен в состав делегации по просьбе Ермака (к этой теме мы еще вернемся ниже).

Рустем Умеров на переговорах с Россией в марте 2022 года

Во время переговорного процесса произошла загадочная история с отравлением Умерова.

The Wall Street Journal и другие западные СМИ написали, что у нескольких участников переговоров, включая Абрамовича и Умерова, выявили симптомы отравления: покраснение глаз, слезоточивость и шелушение кожи. Умеров первоначально фактически опроверг эту информацию. Но осенью, в интервью ряду украинских изданий, подтвердил, что попытка отравления была, но за три недели до публикаций в СМИ. 

"Что-то было в глазах, красное было в глазах. Мы потом заехали к врачам, нас посмотрели. Нам сказали, что ничего не произошло очень сильного, но мы не понимаем, что это. И потом мы уже в другие специализированные врачи поехали, которые занимаются химическими атаками, они посмотрели. Специальные органы над этим (над расследованием отравления - Ред.) работают. Я не знаю, что и как все происходило. Но эта информация очень тщательно проверялась. Там привлечены и наши партнеры", - заявил Умеров. 

Летом 2022 года Умеров и ряд парламентариев во главе со "Слугами народа" ездили в США добиваться поставок тяжелых вооружений Украине.

А в сентябре 2022 года Рустем Умеров был назначен председателем Фонда госимущества. Несмотря на то, что он представлял "Голос", выдвинула Умерова на этот пост партия "Слуга народа". 

За месяц до его назначения в правительстве заявили, что с 1 сентября начинают "большую приватизацию", где будут распродавать элеваторы и хлебозаводы. Учитывая, что центральную роль при этом играет ФГИ, то Умерова туда назначили явно под этот процесс. 

И он начал распродажу госсобственности. С января по июль 2023 года Фонд под руководством Умерова продал имущества на 2,1 миллиарда гривен. В течение предыдущих девяти лет средний результат за тот же период составлял около 400 миллионов гривен. 

Позже только укрепилось понимание того, что этот чиновник приближен к Офису президента. В марте 2023 года Умеров сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в ОАЭ, а мае - президента Владимира Зеленского во время визита в Саудовскую Аравию. 

К слову, Умеров участвовал и в операции по обмену пленными в сентябре 2022 года, проведенного при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Тогда в РФ передали Медведчука и 55 российских военных в обмен на 215 украинцев, в том числе командиров полка "Азов". 

Почему Умеров?

Будущий министр обороны в армии не служил - в отличие от своего предшественника Алексея Резникова, имевшего за плечами хотя бы два года срочной службы. Зато в остальном, как и Резников, Рустем Умеров до нынешнего назначения ничего общего с армией не имел.

По этому поводу уже раздаются скептические комментарии - тот ли это руководитель для военного времени. Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов заявил, что будущий министр обороны - "далекий от войны человек".

"Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности. Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться, и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для нее проблем.

Но цена такой "учебы" - кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно незрелых необходимых решений", - считает Бутусов.

Но, видимо, сыграло свою роль то, что Рустем Умеров близок к Офису президента и его главе Ермаку.

"Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО", - считает Бутусов. 

По его мнению, назначением Умерова "президент на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы".

Речь идет о последнем скандале, который касался закупки курток для ВСУ по предположительно завышенным ценам. После публикации этих данных прозападные активисты начали с удвоенной силой требовать отставки Резникова. И, видимо, Офис президента на этот раз решил его на посту не оставлять. 

Но оставался вопрос, чьим человеком будет новый министр. 

Резников очень близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку. И Ермак хотел бы, чтоб и новый глава Минобороны, через которого идут огромные финансовые потоки, был из его кадровой обоймы. А враги Ермака пытались этого не допустить.

Формально, Ермак одержал в этой аппаратной борьбе победу. Умеров в политкругах считается его человеком. О том же пишет и Юрий Бутусов.

Сам он довольно характерно описывал отношения с Ермаком и свое включение в состав делегации на переговорах с Россией в феврале 2022 года.

"У меня есть уважение к Андрею. Почему? Потому что, во-первых, он никогда не боялся говорить прямолинейно, во-вторых, он никогда ничего не скрывал. Если, например, возникали какие-то вопросы с крымскими татарами или другими вещами, он всегда говорил об этом.

Насколько мне известно, Андрей посоветовал меня включить в делегацию как человека, у которого есть скилы, которые были нужны на переговорах", - заявлял Умеров в одном из интервью.

Впрочем, сводить личность Умерова к одним лишь отношениям с Ермаком неправильно. Он человек со своими отношениями с весьма обширным кругом лиц и его зависимость от главы Офиса президента отнюдь не является тотальной и "железобетонной на веки". 

Умеров имеет очень обширные международные связи, в том числе и в США (ещё с тех времен, когда был помощником главы крымскотатарского Меджлиса Мустафы Джемилева, сопровождая его в поездках за границу).

Сам факт того, что Умеров пошел в парламент по списку ориентированной на США партии "Голос" также очень показательный.

Еще более важно то, что он имеет очень тесные отношения с властями Турции.

Умеров (крайний справа) и президент Турции Эрдоган

В политических кругах даже говорят, что Умеров может быстрее связаться в случае необходимости с Эрдоганом, чем представители украинской власти. В мае 2023 года Умеров присутствовал на встрече Ермака с советником Эрдогана Ибрагимом Калыном. 

Впрочем, сам Умеров свои особые заслуги на этом поприще скромно отрицает, не забывая упомянуть важную роль Ермака.

"Нет, это не так. У президента всегда есть возможность достучаться, у него таких каналов (связи с Эрдоганом - Ред.) очень много. Андрей Борисович оказывает огромное влияние и имеет очень хорошие отношения с их главой Офиса. Дело в том, что крымские татары для турок – это некий "дружественный мост". Они обращают внимание на то, как власть относится к крымским татарам. С крымскими татарами они могут вести культурные, религиозные и другие подобные дела. А что касается каких-то государственных вещей, то они работают напрямую. То есть в этом плане президенты очень хорошо общаются, у Андрея Борисовича хорошие отношения в Турции", - заявил Умеров в одном из интервью.

Учитывая, что Эрдоган постоянно предлагает себя в качестве посредника по мирному урегулированию в Украине, если ситуация вновь придет к переговорам, не исключено, что Умеров, со своими связями, также сыграет в них не последнюю роль.

В тоже время, если говорить в более глобальном плане, то вне зависимости от того насколько новый министр будет ориентирован на Ермака и Офис президента, отставка Резникова и контекст, в котором она произошла - это политически негативное для Зеленского событие.

Резников ушел под грузом обвинений в коррупции от структур, связанных с Западом. По слухам, он будет назначен послом в Британию и ни о каких уголовных делах против него не говорится. В тоже время возникает вопрос - если Резников действительно причастии к коррупции, то почему он не идет под уголовное дело. А если он не причастен к коррупции, то зачем его увольнять?

Кроме того, очевидно, что коррупционные схемы в Минобороны (если они действительно были) не могли "крышеваться" только Резниковым, не имея более влиятельных покровителей и бенефициаров в высшем военно-политическом руководстве Украины. Министр, в этом плане, скорее, техническая фигура и уж точно далеко не ключевая. И судьба Резникова - это сигнал всей управленческой вертикали, что Банковая более не может защитить ее от давления связанных с Западом структур.

В том числе это и сигнал для Умерова, который, возможно, сейчас и является "человеком Ермака", однако в перспективе, учитывая его обширные связи с США, для него не составит труда быстро "переориентироваться", если он посчитает это для себя выгодным.

Расклад в Минобороны Украины будет понятен по ситуации с заместителями министра. Останутся ли среди них на ключевых позициях люди Банковой, либо их начнут менять на ориентированных на западные структуры и грантовые организации активистов и волонтеров вроде Марины Берлинской. 

Ну а в более общем политическом плане важный вопрос - сохранит ли Офис президента прямой контроль над прочими силовыми структурами - СБУ, БЭБ, МВД и Офис генпрокурора, либо там также, по рекомендации западных партнеров, начнутся кадровые перемены.

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