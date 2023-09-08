Украинскй аналитический центр Ascolta накануне намеченных на 10 сентября выборов в субъектах федерации РФ составил карту влияния крупнейших российских элитных групп на регионы.

Аналитики отмечают, что деятельность этих групп выстраивается вокруг президента и имеет критическую зависимость от него

При этом путинская система построена так, что между Центром и регионами существует управленческая прослойка в виде института полпредов президента в федеральных округах. Самих федеральных округов восемь.

На руководство округа Путин назначает наиболее проверенных "наместников", которые выполняют роль "надзирателей" за деятельностью губернаторов. Таким образом, Москва не дает возможности развиваться сепаратистским, клановым и прочим отношениям в большинстве регионов.

На сегодняшний день руководители субъектов Федерации в России поделены по следующим группам влияния:

По данным аналитиков, существует семь основных групп влияния на регионы РФ, осуществляющих неформальный контроль над местной вертикалью власти: