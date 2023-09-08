Главные элитные группы России и их влияние на регионы - исследование
Украинскй аналитический центр Ascolta накануне намеченных на 10 сентября выборов в субъектах федерации РФ составил карту влияния крупнейших российских элитных групп на регионы.
Аналитики отмечают, что деятельность этих групп выстраивается вокруг президента и имеет критическую зависимость от него
При этом путинская система построена так, что между Центром и регионами существует управленческая прослойка в виде института полпредов президента в федеральных округах. Самих федеральных округов восемь.
На руководство округа Путин назначает наиболее проверенных "наместников", которые выполняют роль "надзирателей" за деятельностью губернаторов. Таким образом, Москва не дает возможности развиваться сепаратистским, клановым и прочим отношениям в большинстве регионов.
На сегодняшний день руководители субъектов Федерации в России поделены по следующим группам влияния:
По данным аналитиков, существует семь основных групп влияния на регионы РФ, осуществляющих неформальный контроль над местной вертикалью власти:
- Владимир Путин и компания, эта группа является лидером по количеству подконтрольных регионов, ее представители возглавляют 28 российских регионов.
- Группа Ковальчуков, 20 регионов.
- Группа Игоря Сечина, имела довольно серьезное влияние на российские регионы, контролирует 11 регионов, выделяется акцент на энергоресурсах.
- Группа Чемезова, контролирует шесть российских регионов.
- Группа Тимченко-Михельсона, шесть российских регионов.
- Группа Медведева и Патриарха Кирилла, влияние группы отчетливо видно в пяти регионах РФ.
- Коммунистическая партия Российской Федерации, выделяют три региона, где у власти находятся коммунисты.